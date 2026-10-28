Chàng trai du học ở Mỹ về Việt Nam gửi gần 1.000 CV xin việc

Hành trình tìm việc gây tranh cãi

Nguyễn Nhất Đông (28 tuổi, ngụ TP.HCM) vừa trở về Việt Nam được 2 tháng sau gần 10 năm sinh sống, học tập và làm việc tại Mỹ. Anh tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh, chuyên ngành kinh doanh quốc tế tại Đại học Adventist Southwestern rồi làm trợ giảng tại trường. Anh có hơn 6 năm kinh nghiệm làm chuyên viên phát triển phần mềm và vận hành chuỗi cung ứng tại các công ty vận tải.

"Tôi về Việt Nam để tiện chăm sóc bố mẹ. Khi nghe bạn bè tại Việt Nam than thở tìm việc còn khó hơn ở Mỹ, tôi đã rất lo lắng. Vì vậy, tôi muốn gửi một lượng lớn CV để nhận nhiều cơ hội việc làm hơn", anh Đông kể.

Nguyễn Nhất Đông (hàng đứng, bìa phải) cùng bạn bè tại Mỹ ẢNH: NVCC

Từ đó anh đặt mục tiêu 100 ngày gửi 5.000 CV, tức 50 CV mỗi ngày. Với người bình thường, con số nghe có vẻ rất lớn và dễ gây nản lòng nhưng anh lại thấy rất thoải mái. Những ngày bắt đầu hành trình, anh cực kỳ hào hứng. Mỗi sáng, anh đều đặn lên các nền tảng tuyển dụng để nộp hồ sơ. Bên cạnh đó anh còn quay lại mỗi ngày ứng tuyển và chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Threads.

Bà Lê Thị Kim Xuân, mẹ của anh Đông, cho hay: "Gia đình khá bất ngờ trước mục tiêu này nhưng cũng rất ủng hộ và khâm phục quyết tâm của con. Mọi người hiểu rằng con đang nghiêm túc nỗ lực để tìm kiếm cơ hội mới". Trong hành trình tìm việc, gia đình luôn động viên, khích lệ anh Đông. Trước những buổi phỏng vấn, anh nhờ người nhà đóng vai nhà tuyển dụng để luyện trả lời phỏng vấn. Với anh, những lần luyện tập như vậy giúp anh có thêm nhiều động lực và tự tin hơn khi gặp mặt nhà tuyển dụng.

Khi chia sẻ câu chuyện tìm việc lên mạng xã hội, anh Đông nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Có người yêu thích sự lạc quan khi anh gửi rất nhiều CV nhưng vẫn không nản chí khi không nhận được phản hồi, song cũng có một số ý kiến cho rằng đây là cách rải CV lấy số lượng, rất khó có được công việc ưng ý.

"Khi đọc các bình luận động viên, tôi vui lắm. Trong các ý kiến phản đối cũng có những chia sẻ sâu sắc mà tôi có thể học hỏi và rút kinh nghiệm. Mỗi lần đọc bình luận tôi chỉ thấy vui, chứ không bực bội gì hết", anh Đông nói.

Đừng quá bi quan khi bị từ chối nhiều lần

Anh Đông chuẩn bị 3 mẫu CV chính cho các công việc thuộc các lĩnh vực logistics, chăm sóc khách hàng và chuyển đổi số. Do mục tiêu là cần công việc, anh không ngại rải nhiều CV. Cũng có đôi lúc buồn lòng, cảm thấy áp lực khi bị từ chối nhưng anh luôn cố gắng giữ tinh thần thoải mái vì xác định đây là cơ hội để tìm kiếm công việc tốt nhất, đồng thời mong muốn tạo động lực cho các bạn trẻ đang gặp khó khăn khi tìm việc. "Nói chung cũng khó buồn lắm, vì lúc đó tôi còn hơn… 4.000 công việc chưa gửi hồ sơ", anh Đông nói vui.

Anh Đông đặt mục tiêu 100 ngày gửi 5.000 CV và đã tìm được việc làm ưng ý sau 900 CV ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau 900 CV và 18 ngày miệt mài tìm việc, anh Đông đã nhận 20 lời mời phỏng vấn, trong đó anh chỉ phỏng vấn ở 2 công ty. Anh cho hay: "Tôi rất tiếc khi phải từ chối các công ty khác vì nhiều lý do liên quan đến khoảng cách và công việc không phù hợp". Sau đó, anh Đông nhận được kết quả đậu phỏng vấn ở cả 2 công ty nói trên và chọn công việc làm nhân viên chăm sóc khách hàng tại một phòng khám nha khoa.

Anh hào hứng chia sẻ lý do chọn công việc này: "Đây là công việc tôi mong muốn được thử sức. Gần 80 - 90% khách hàng của phòng khám đến từ châu Âu, châu Mỹ nên tôi sẽ có cơ hội tiếp xúc tiếng Anh hằng ngày". Sau khi có công việc như mong muốn, anh Đông quyết định dừng hành trình tìm việc và ngay lập tức bắt tay tạo thử thách mới cho bản thân: kiếm được 20 triệu đồng (bao gồm lương cơ bản, hoa hồng và phụ cấp) trong tháng thử việc đầu tiên.

Anh Đông chia sẻ kinh nghiệm viết CV: "CV cần có phần giới thiệu bản thân rõ ràng, nêu bật được kinh nghiệm thực tế để thu hút nhà tuyển dụng". Đồng thời anh Đông muốn gửi lời nhắn nhủ đến các bạn trẻ đang nỗ lực tìm việc: "Đừng quá bi quan hay áp lực khi bị từ chối nhiều lần. Việc rải CV diện rộng giúp tăng cơ hội tiếp cận, và điều quan trọng là phải kiên trì đặt ra mục tiêu rõ ràng cho bản thân".