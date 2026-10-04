Nữ du học sinh Úc và hành trình đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt'

Vào tháng 1.2020, Bảo Anh bắt đầu hành trình du học trường THPT tại Adelaide, bang Nam Úc. "Trong suốt 2 năm đầu tiên mình mới sang Úc, mọi thứ đều lạ lẫm đối với mình, từ môi trường học tập tới văn hóa phương Tây. Ở Úc họ theo lối sống độc lập, nên mình phải tập làm quen dần với điều đó để thích nghi với môi trường mới", Bảo Anh nhớ lại.

Bảo Anh xuất sắc đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư năm học 2024 - 2025 ẢNH: NVCC

Ngoài việc học tập, Bảo Anh còn đi làm thêm để phụ gia đình chi phí sinh hoạt. Những kết quả đầu tiên trong học tập giúp Bảo Anh có thêm động lực để tiếp tục. Theo Bảo Anh, việc vừa học vừa làm còn là cách rèn tính kỷ luật và khả năng sắp xếp công việc.

Tốt nghiệp THPT với GPA 4,5/5, Bảo Anh quyết định đến bang New South Wales, Úc chọn học song bằng danh dự Quản trị kinh doanh và Sư phạm trung học tại Trường ĐH Macquarie với trị giá học bổng 50%. Thời điểm đó, Bảo Anh cũng đạt kết quả xuất sắc với luận văn "Phân tích mô hình lãnh đạo trong môi trường đa văn hóa".

Trong quá trình học tập, Bảo Anh không chỉ tập trung vào điểm số mà chủ động tham gia nghiên cứu khoa học, hoàn thành luận văn, tích lũy các chứng chỉ và giải thưởng học thuật. Bên cạnh đó, Bảo Anh duy trì việc rèn luyện thể thao, tham gia các hoạt động của Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Úc. Đây cũng chính là bước đệm đưa nữ sinh đến với danh hiệu "Sinh viên 5 tốt".

Bảo Anh tự hào mỗi lần mặc áo dài Việt Nam ở nước ngoài ẢNH: NVCC

Trong thời gian ở Úc, Bảo Anh có cơ hội tham gia nhiều hoạt động giao lưu, đối ngoại và gặp gỡ cộng đồng người Việt. Những trải nghiệm này giúp cô hiểu hơn về vai trò của du học sinh trong việc kết nối với quê hương và giới thiệu hình ảnh Việt Nam ở nước ngoài. Bảo Anh cũng đã xây dựng kênh TikTok chia sẻ về cuộc sống du học, việc làm và khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Ngoài đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư, Bảo Anh còn nhận bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn (năm 2026), giấy khen của Đại sứ Việt Nam tại Úc (năm 2026).

Đánh giá về Bảo Anh, tiến sĩ Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Học thuật Hội Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt - Úc (NIC - AU), cho biết: "Tôi đánh giá cao sự tiến bộ của Bảo Anh thể hiện rõ qua khả năng thích nghi với môi trường học tập và làm việc tại Úc. Ngay từ cuối năm nhất, Bảo Anh đã tham gia công việc đối ngoại và truyền thông, sau đó được ghi nhận là nhân viên xuất sắc của quý. Bên cạnh đó, kinh nghiệm thực tập giảng dạy song ngữ tại Sydney cũng cho thấy sự trưởng thành, khả năng vận dụng kiến thức và sự tự tin khi làm việc trong môi trường quốc tế".

Đồng quan điểm, tiến sĩ Huỳnh Minh Anh, Trường Griffith University (Úc), cho biết: "Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở sinh viên Bảo Anh là tinh thần học tập chủ động, em không xem việc học đơn thuần đạt được GPA cao hay là nhận được một học bổng, mà luôn tìm hiểu sâu để thử sức lĩnh vực mới như thuyền thông, tổ chức sự kiện, chủ động tìm kiếm những cơ hội phát triển năng lực của bản thân".