Trại hè du học ngắn ngày có gì khiến phụ huynh quan tâm mùa hè này?

Mùa hè không chỉ là thời điểm các lớp học năng khiếu, thể thao hay kỹ năng sống trở nên sôi động mà còn chứng kiến sự nở rộ của các chương trình trại hè du học ngắn ngày tại nhiều quốc gia như: Singapore, Thái Lan, Anh, Úc, Mỹ hay Canada.

Khác với hình thức du học dài hạn, các chương trình này thường kéo dài từ một đến hai tuần, kết hợp giữa học tập, trải nghiệm văn hóa, tham quan trường học và rèn luyện kỹ năng mềm trong môi trường quốc tế.

Theo ông Nguyễn Khắc Bình, quản lý Công ty tư vấn du học STARS EDU (P.Diên Hồng, TP.HCM), ngày càng nhiều phụ huynh tìm đến các chương trình trải nghiệm ngắn hạn với mong muốn con có cơ hội tiếp xúc với môi trường học tập quốc tế từ sớm. Bên cạnh khả năng ngoại ngữ, phụ huynh cũng quan tâm tới việc rèn tính tự lập, tư duy và khả năng thích nghi của con khi sống xa gia đình trong thời gian ngắn.

Trại hè du học ngắn ngày không chỉ để học ngoại ngữ

Năm nay, STARS EDU triển khai chương trình Singapore Go Lah kéo dài 10 ngày dành cho học sinh từ 12 - 18 tuổi. Theo đơn vị này, học sinh được tham quan, học tập và giao lưu tại 5 trường đại học và học viện tại Singapore trong các lĩnh vực như kinh tế, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và nghệ thuật.

Ngoài các buổi học bằng tiếng Anh, học sinh còn tham gia workshop thiết kế cùng Apple, hoạt động kỹ năng với lực lượng phòng vệ dân sự Singapore (SCDF), trải nghiệm phương tiện công cộng và các hoạt động sinh hoạt theo mô hình du học sinh thực tế.

Trong khi đó, bà Dương Thị Minh Phương, Quản lý chương trình tại Công ty TNHH FLY FUTURE (P.Thanh Xuân, TP.Hà Nội), cho biết nhiều gia đình hiện quan tâm tới các chương trình hè tại Bangkok nhờ khoảng cách gần, chi phí hợp lý và thời gian linh hoạt.

Theo bà Phương, chương trình Bangkok Study & Tour Summer Program được xây dựng theo mô hình kết hợp học tập và trải nghiệm thực tế. Học sinh học tiếng Anh với giáo viên bản ngữ vào buổi sáng, đồng thời tham gia các hoạt động thực địa, khám phá văn hóa và giao tiếp bằng tiếng Anh trong môi trường đời sống hằng ngày vào buổi chiều.

“Nếu trước đây phụ huynh chủ yếu quan tâm đến việc con được đi nước ngoài hay tham quan những địa điểm nổi tiếng, hiện nay họ chú trọng nhiều hơn tới chất lượng học thuật, cơ hội sử dụng tiếng Anh thực tế và những giá trị con nhận được sau chuyến đi”, bà Phương nhận định.

Cùng xu hướng đó, bà Đào Thị Thúy Hằng, giám đốc điều hành Công ty du học Toàn Cầu UIC & Trung tâm ngoại ngữ AZ (P. Vĩnh Tuy, TP.Hà Nội), cho biết các chương trình hè quốc tế của đơn vị được triển khai tại Singapore, Anh, Úc, Mỹ, Canada và một số quốc gia khác, hướng tới nhóm học sinh từ 12 - 18 tuổi.

Theo bà Hằng, nhiều phụ huynh hiện không chỉ kỳ vọng con nâng cao khả năng ngoại ngữ mà còn mong con trưởng thành hơn thông qua những trải nghiệm thực tế. Các chương trình được thiết kế theo hướng cá nhân hóa, giúp học sinh khám phá sở thích, định hướng nghề nghiệp và làm quen với môi trường giáo dục quốc tế.

Mùa hè, phụ huynh đầu tư cho trải nghiệm và sự trưởng thành của con

Theo bà Dương Thị Minh Phương, nhóm phụ huynh quan tâm nhiều nhất tới các chương trình trại hè quốc tế hiện nay thường là những gia đình muốn con cải thiện khả năng ngoại ngữ, có trải nghiệm quốc tế và tìm hiểu sớm về lộ trình du học trong tương lai.

Bà Phương cho biết một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất ở học sinh sau chương trình là sự tự tin trong giao tiếp, khả năng chủ động trong sinh hoạt và tinh thần cởi mở hơn khi kết nối với bạn bè quốc tế. Nhiều em dần chuyển từ tâm lý “học tiếng Anh như một môn học” sang sử dụng ngoại ngữ như một công cụ giao tiếp trong cuộc sống.

Ở góc độ đơn vị tư vấn giáo dục, bà Đào Thị Thúy Hằng cho rằng giá trị lớn nhất của những chuyến đi ngắn ngày không nằm ở chứng chỉ hay thành tích học tập mà ở sự thay đổi từ bên trong. Nhiều học sinh trở nên tự tin hơn, mạnh dạn hơn khi đưa ra ý kiến và bắt đầu hình thành những mục tiêu học tập, nghề nghiệp rõ ràng hơn cho tương lai.

Chị Hoàng Thu Hà, sống tại P. Định Công, TP.Hà Nội, cho biết gia đình đang tìm hiểu một số chương trình trại hè du học ngắn ngày tại Singapore và Thái Lan cho con trong dịp hè năm nay. Theo chị Hà, điều chị quan tâm không phải là việc con có thể nâng cao trình độ tiếng Anh chỉ sau một vài tuần, mà là cơ hội để con trải nghiệm môi trường quốc tế, học cách tự lập và tự tin hơn khi giao tiếp với mọi người xung quanh.

“Tôi nghĩ những trải nghiệm thực tế sẽ giúp con trưởng thành hơn. Nếu có cơ hội được tiếp xúc với môi trường mới, gặp gỡ bạn bè quốc tế và tự giải quyết một số việc cá nhân, đó cũng là bài học rất đáng giá với trẻ”, chị Hà chia sẻ.