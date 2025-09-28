Chàng trai đưa đặc sản quê hương vươn xa...

Anh Lê Công Như (35 tuổi), chủ cửa hàng "OCOP Quảng Bình" là người đứng sau mô hình kinh doanh chuyên sản phẩm OCOP đầu tiên tại TP.Đồng Hới, Quảng Bình (nay là P.Đồng Hới, Quảng Trị).

Anh Như tốt nghiệp ngành Kinh tế xây dựng tại Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng và có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên, trong những lần về quê, anh nhận ra tiềm năng của các sản phẩm OCOP tại địa phương, thứ mà người dân vẫn đang loay hoay tìm cách đưa ra thị trường. "Quảng Bình (cũ) có nhiều sản phẩm OCOP đem lại giá trị cao nhưng chưa có điểm kinh doanh các mặt hàng OCOP như các địa phương khác, điều đó đã thôi thúc tôi quyết định mở cửa hàng", anh Như chia sẻ.

Cửa hàng bán các sản phẩm đều đạt chứng nhận OCOP 3 sao trở lên

Sau hơn 1 năm nghiên cứu, tìm tòi các sản phẩm OCOP địa phương, kết nối với các hợp tác xã, hộ sản xuất và chính quyền địa phương, năm 2023 anh Lê Công Như mở cửa hàng OCOP đầu tiên tại Quảng Bình (cũ) với mô hình chuyên trưng bày - giới thiệu - phân phối - kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP của địa phương như: Khoai deo Hải Ninh, mật ong Trường Sơn, nấm Tuấn Linh, đũa gỗ Quảng Thủy…

Anh Như với Cà phê Ta Lư, sản phẩm OCOP nổi tiếng tại Quảng Trị ẢNH: THANH XUÂN

Ông Lê Thanh Triển, Giám đốc Hợp tác xã đũa gỗ Quảng Thủy (nay thuộc xã Nam Ba Đồn, Quảng Trị) cho biết: "Việc xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP như cửa hàng OCOP Quảng Bình thực sự là cú hích lớn cho các hợp tác xã, cơ sở sản xuất như chúng tôi. Trước đây, sản phẩm chủ yếu tiêu thụ qua các mối nhỏ lẻ hoặc bán tại xưởng, nên lượng khách tiếp cận còn hạn chế. Từ khi có điểm giới thiệu OCOP, đũa gỗ Quảng Thủy được trưng bày thường xuyên, thu hút khách du lịch, người tiêu dùng đến tham quan, mua sắm".

Điểm đặc biệt của cửa hàng là các sản phẩm đều đạt chứng nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. "Từ khi mở cửa hàng đến nay, có rất nhiều sản phẩm VietGAP, Organic… chào hàng nhưng với thương hiệu chuyên các sản phẩm OCOP địa phương, đó là điểm khác biệt của cửa hàng so với các nơi khác", anh Như cho biết.

Với mong muốn đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm giá trị cao nhất, anh Như luôn chú trọng đến nguồn hàng. Anh phải đến tận nơi, nhìn tận mắt quy trình sản xuất của người dân để nắm bắt từng khâu, kiểm tra kỹ lưỡng, nhất là công đoạn xử lý nguyên liệu của sản phẩm, nông sản xanh phải gắn với an toàn và chất lượng.

Khách hàng chọn mua các sản phẩm OCOP của anh Như ẢNH: THANH XUÂN

K HÁT KHAO QUẢNG BÁ GIÁ TRỊ OCOP

Tuy là mô hình đem lại nhiều giá trị cao cho người dân và du khách, song việc quảng bá, tiếp nhận các sản phẩm OCOP tại địa phương còn nhiều hạn chế. Ban đầu, người dân còn chưa quen với thương hiệu OCOP nên việc quảng bá ra thị trường gặp nhiều khó khăn. "Mặt khác, các sản phẩm OCOP là sản phẩm thủ công nên có giá cả nhỉnh hơn so với thị trường, phải cân đo đầu ra rất khó khăn", anh Như cho biết thêm.

Khó khăn là vậy nhưng với khát khao cháy bỏng về quảng bá sản phẩm OCOP địa phương, anh đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm, ủng hộ của chính quyền và người dân. Ngoài bán trực tiếp tại cửa hàng, anh còn bán qua các trang mạng xã hội. Nhiều sản phẩm như bột bánh canh Kính Hương, khoai deo Linh Huệ… rất được ưa chuộng cả với khách hàng trong nước lẫn nước ngoài.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan (trú tại P.Đồng Thuận, Quảng Trị), một khách hàng thân thiết của anh Như, cho biết: "Gia đình tôi luôn ưu tiên chọn các sản phẩm địa phương. Cửa hàng OCOP Quảng Bình của anh Như là địa chỉ tôi luôn tin tưởng để mua các sản phẩm từ dầu lạc, nước mắm truyền thống đến các thực phẩm chức năng như yến chưng Sơn Hải, nấm Tuấn Linh".

Các sản phẩm OCOP tại cửa hàng ẢNH: THANH XUÂN

Anh Như cho biết đang lên kế hoạch mở thêm chi nhánh gần các điểm du lịch, đồng thời hỗ trợ các hộ sản xuất hoàn thiện bao bì, nâng sao OCOP và kết nối trên các sàn thương mại điện tử.

"Điểm bán hàng OCOP không chỉ góp phần kết nối sản phẩm với thị trường, mà còn giúp người tiêu dùng an tâm hơn vì sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được chứng nhận theo tiêu chuẩn OCOP. Ngoài ra, đây cũng là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách khi đến Quảng Trị, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương gắn với các sản phẩm đặc sản truyền thống", anh Như bày tỏ.

Hành trình của chàng trai trẻ với cửa hàng OCOP đầu tiên tại Quảng Trị không chỉ là câu chuyện khởi nghiệp, mà còn là hành trình giữ gìn, phát triển những giá trị địa phương bằng tinh thần khát khao, sáng tạo của tuổi trẻ.



