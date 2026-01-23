Chàng trai hát ở quán cà phê trở thành em nuôi Phi Nhung là ai?

Một trong những kỷ vật trong sự nghiệp của Duy Zuno là chiếc nhẫn được thiết kế riêng với chữ Z - viết tắt nghệ danh của anh. Em nuôi Phi Nhung chia sẻ đó là món đồ xa xỉ đầu tiên anh tự mua cho chính mình, vào thời điểm bắt đầu có nhiều show diễn hơn sau những tháng ngày chỉ đủ trang trải cuộc sống. Với Duy Zuno, chiếc nhẫn không đơn thuần là một món trang sức, mà là lời nhắc nhở về những ngày tháng gian khó nhưng đã chọn đi đến cùng với âm nhạc.

Trước khi được khán giả biết đến, Duy Zuno từng có quãng thời gian chật vật hát ở quán cà phê để trang trải cuộc sống Ảnh: NSX

Ít ai biết rằng, trước khi được khán giả biết đến, Duy Zuno từng có quãng thời gian dài biểu diễn ở các quán cà phê acoustic. Mỗi đêm, anh hát liên tục hai tiếng, chạy show từ quán này sang quán khác, cát sê chỉ khoảng vài chục ngàn đồng. Việc hát dày, thiếu kỹ thuật khiến cổ họng anh thường xuyên đau rát, giọng hát xuống sức. Ban ngày, nam ca sĩ bưng cà phê, rồi lên quản lý quán, tối lại tiếp tục đi hát. Với anh, đó là một vòng lặp mệt nhoài nhưng đầy quyết tâm của tuổi trẻ.

Sau nhiều năm bươn chải, Duy Zuno quyết định rẽ sang làm việc tại phòng thu. Chính tại đây, anh được tiếp xúc với nhiều nghệ sĩ, học hỏi kỹ thuật thanh nhạc, cách xử lý bài hát và dần tự thu âm, tự sản xuất các sản phẩm của mình. Ca khúc Hẹn yêu – món quà từ nhạc sĩ Võ Hoài Phúc đã trở thành dấu ấn đầu tiên giúp Duy Zuno đến gần hơn với khán giả.

Năm 2021 đánh dấu bước ngoặt lớn khi Duy có cơ hội gắn bó, song ca và nhận được sự yêu thương từ cố ca sĩ Phi Nhung. Ca khúc Thương lắm mình ơi tiếp tục giúp tên tuổi anh lan tỏa mạnh mẽ. Sau đó, việc tham gia và giành ngôi vị quán quân Người kể chuyện tình 2023 và quán quân Tỏa sáng sao đôi 2025 mở ra thêm nhiều cánh cửa mới trong sự nghiệp của Duy Zuno.

Duy Zuno góp mặt trong chương trình Kỷ niệm thanh xuân, lên sóng ngày 25.1 Ảnh: NSX

Định hướng của em trai nuôi Phi Nhung

Chia sẻ về con đường âm nhạc, Duy Zuno thẳng thắn nói rằng điều quan trọng nhất để chinh phục khán giả không chỉ là giọng hát hay ngoại hình, mà là con người thật của nghệ sĩ. “Khán giả yêu nghệ sĩ vì những gì họ sống, họ đối xử với cuộc đời và với mọi người xung quanh”, anh nói.

Sau nhiều năm kiên trì theo đuổi con đường âm nhạc, cột mốc anh nhận giải quán quân khiến gia đình anh thực sự yên tâm và tin tưởng hơn vào lựa chọn của con trai. Sự hãnh diện lặng lẽ của ba mẹ trở thành nguồn động viên lớn, để từ đó nam ca sĩ nhận được sự ủng hộ trọn vẹn trên hành trình làm nghề.

Về định hướng sắp tới, Duy Zuno cho biết anh sẽ ra mắt các sản phẩm nhạc trẻ mang hơi thở đương đại, có sự dung hòa để khán giả của nhiều dòng nhạc đều có thể đồng cảm. Bên cạnh đó, mỗi năm anh dự định thực hiện một mini liveshow như một cách đánh dấu cột mốc mới, tri ân những khán giả đã âm thầm đồng hành cùng mình suốt chặng đường thanh xuân.