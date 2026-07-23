Chàng trai hát ‘Thuở ấy có em’ khiến Thái Châu nhớ nhạc sĩ Huỳnh Anh

Tập 12 Hãy nghe tôi hát lên sóng với màn tranh tài của Đông Triều, Huy Quang và Mỹ Đăng. Đảm nhận vai trò ban giám khảo ngoài danh ca Thái Châu còn có ca sĩ Đoan Trang và nhạc sĩ Nguyễn Quang.

Trong đêm tranh tài này, ca sĩ Đông Triều lựa chọn ca khúc Thuở ấy có em để chinh phục ban giám khảo. Được biết đây là sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh, từng được danh ca Thái Châu thể hiện thành công. Vượt qua áp lực đó, nam thí sinh vẫn tự tin thể hiện một cách trọn vẹn, được ban giám khảo đánh giá cao.

Đông Triều gây bất ngờ khi chọn thể hiện ca khúc từng gắn với tên tuổi của danh ca Thái Châu Ảnh: NSX

Ngay sau phần trình diễn, Nguyễn Quang bất ngờ trước cách xử lý của Đông Triều khi chia sẻ: “Em hát cũng giống Thái Châu lắm. Em làm rất tốt bài này”. Nam nhạc sĩ chỉ góp ý Đông Triều nghiên cứu kỹ hơn phần đối đáp ở đoạn giữa để tạo sự liền mạch và đẩy cảm xúc cao hơn sau phần dạo nhạc.

Trở lại Hãy nghe tôi hát trong vai trò giám khảo sau nhiều năm vắng bóng, Nguyễn Quang cho biết điều khiến ông yêu thích nhất ở chương trình chính là format buộc thí sinh phải làm mới những ca khúc đã quá nổi tiếng. Theo anh, đây cũng là thử thách lớn. “Đã là bài hát nổi tiếng thì ai cũng có áp lực vì khán giả luôn nhớ phiên bản cũ. Nhưng chính áp lực đó lại tạo thành động lực để mình sáng tạo, để mình làm ra phiên bản của riêng mình”, ông nói.

Hơn 30 năm hoạt động trong âm nhạc, Nguyễn Quang cho rằng sự khác biệt luôn là yếu tố đầu tiên giúp một nghệ sĩ tồn tại lâu dài. Nam nhạc sĩ ví von: “Bản photo không bao giờ rõ bằng bản chính”. Theo Nguyễn Quang, nếu chỉ hát giống những phiên bản đã thành công thì rất khó để khán giả nhớ đến người thể hiện. Muốn tồn tại, người nghệ sĩ bắt buộc phải tạo ra màu sắc riêng.

Đồng quan điểm, Đoan Trang đánh giá cao sự tự tin của Đông Triều khi lựa chọn thể hiện ca khúc trước chính người từng làm nên dấu ấn với bài hát. Nữ giám khảo nhận xét: “Chắc chắn một ca sĩ đứng hát trước chính chủ là điều rất tự tin, rất mạnh dạn”.

Danh ca Thái Châu xúc động nhớ nhạc sĩ Huỳnh Anh khi nghe ca khúc Thuở ấy có em Ảnh: NSX

Đoan Trang đặc biệt yêu thích bản phối, trang phục và cách Đông Triều xử lý ca khúc: “Lên tông xong em mở ra một không gian mới rất hay”. Dù vậy, nữ giám khảo vẫn mong muốn Đông Triều mạnh dạn hơn trong việc tạo thêm những điểm nhấn về nhịp điệu để mang nét riêng cho bản thân trong hành trình chinh phục khán giả.

Lý do khiến danh ca Thái Châu xúc động

Về phía Thái Châu, nam danh ca đùa vui: “Tôi ghét ai hát giống tôi lắm, khuyến khích các em hát theo kiểu của các em”. Thái Châu vẫn dành lời khen cho tinh thần sáng tạo của Đông Triều khi cho rằng phần làm mới đã đúng hướng.

Nam giám khảo bày tỏ: “Cảm ơn em vì đã gợi cho tôi nhớ những kỷ niệm với người thầy của mình. Trước khi trở thành ca sĩ, tôi từng sang học trống vì mê lắm. Bài hát này gợi cho tôi nhiều cảm xúc”.

Cũng theo danh ca Thái Châu, đàn em hát đúng tinh thần phá cách. Tuy nhiên, nam giám khảo cũng góp ý phần hòa âm và cách chia bố cục ca khúc cần được khai thác rõ hơn để tạo nhiều lớp cảm xúc cho người nghe. “Cái nào làm đúng thì tôi khen, còn làm trật thì tôi sẽ nói”, ông chia sẻ quan điểm khi làm giám khảo. Với bài thi này, Đông Triều nhận điểm tuyệt đối từ Đoan Trang và 9,75 điểm từ danh ca Thái Châu.