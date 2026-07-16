Danh ca Thái Châu khuyên cô gái hát 'Chị đi tìm em' nên tiết chế cảm xúc

Tập 10 Hãy nghe tôi hát lên sóng với màn tranh tài của Quang Hiền, Mộc Anh và Nhã Trang. Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài danh ca Thái Châu còn có sự góp mặt của nhạc sĩ Nguyễn Quang, ca sĩ Đoan Trang.

Trong chương trình, Mộc Anh thể hiện ca khúc Chị đi tìm em, mang đến màn trình diễn nhiều cảm xúc. Ngoài giọng hát, cô còn được khen ngợi bởi cách biểu cảm, giúp tiết mục thêm ấn tượng. Tuy nhiên bài thi của Mộc Anh vẫn còn những điểm hạn chế, khiến giám khảo phải lên tiếng góp ý.

Danh ca Thái Châu nói về bài thi của Mộc Anh

Mộc Anh khoe giọng hát giàu cảm xúc trong Chị đi tìm em Ảnh: NSX

Theo dõi tiết mục, danh ca Thái Châu bất ngờ hỏi Mộc Anh: "Đoạn kết có khóc không?". Khi nữ ca sĩ thừa nhận bản thân đã nghẹn vì xúc động, nam giám khảo mỉm cười và chia sẻ: “Hát rất cảm xúc, rất tốt. Nhưng mình cần nén cảm xúc lại một chút để giữ bài hát được trọn vẹn. Khi di chuyển trên sân khấu nên chọn những câu hát đơn giản để cột hơi luôn an toàn”.

Đoan Trang đặc biệt yêu thích tạo hình của Mộc Anh trong áo bà ba trắng và đánh giá nữ ca sĩ ngày càng trưởng thành qua từng vòng thi. Giọng ca Tóc hát nhận xét: “Em đặt để cảm xúc rất tốt, đặc biệt ở đoạn cuối. Dù những chữ cuối không còn rõ vì cảm xúc trào dâng nhưng chị hiểu được sự nhập tâm của em. Giọng hát rất đanh, sắc và ngày càng có nhiều kinh nghiệm”.

Đoan Trang cho biết cô luôn trân trọng giá trị mà chương trình gìn giữ suốt nhiều năm qua. “Tôi rất biết ơn chương trình vì luôn gìn giữ những giá trị của các ca khúc cũ để thế hệ trẻ được hát bằng một tư duy sáng tạo mới. Các em rất bản lĩnh khi dám chọn những ca khúc nổi tiếng như thế này”, nữ ca sĩ bày tỏ.

Dàn giám khảo khuyên Mộc Anh nên tiết chế cảm xúc để bài thi hoàn thiện hơn Ảnh: NSX

Trong khi đó, nhạc sĩ Nguyễn Quang cho rằng Mộc Anh đã hoàn thành rất tốt phần trình diễn, nhưng cần trao đổi kỹ hơn với nhạc sĩ hòa âm để tạo thêm khoảng nghỉ cho giọng hát. Nam nhạc sĩ chia sẻ: “Tiết mục này em làm rất tốt từ trang phục, cảm xúc đến giọng hát. Chỉ tiếc là phần hòa âm chưa tạo được khoảng nghỉ cần thiết nên có lúc cảm xúc đẩy lên nhưng giọng hát lại không còn đủ sức để bùng nổ”. Khép lại phần thi, Mộc Anh nhận 9,75 điểm từ danh ca Thái Châu và 9,5 điểm từ Đoan Trang.

Ngoài Mộc Anh, thí sinh Quang Hiền thể hiện Tình ca - Em bé quê, một tác phẩm được đánh giá có cấu trúc và cảm xúc khó xử lý. Danh ca Thái Châu cho rằng tuổi trẻ cần thử thách bản thân, nhưng với những tác phẩm khó, người hát phải tính toán kỹ lưỡng hơn. Nam nghệ sĩ góp ý: “Đoạn nhiều chữ nhanh quá, em hát giống như có ai đuổi mình vậy, cảm xúc chưa kịp tỏa ra. Những bài hát khó như thế này phải sắp xếp rất khéo léo mới chinh phục được khán giả”.

Trong khi đó, Nhã Trang lựa chọn Dạ khúc cho tình nhân, được Đoan Trang khen ngợi về cách xử lý ca khúc. Thái Châu nhắn nhủ: “Mỗi ca khúc các em cần đọc thật kỹ lời để hiểu và sắp xếp cách hát. Những chữ như 'xót xa', 'đắng cay' cần vuốt nhẹ hơn để cảm xúc thấm vào người nghe”.