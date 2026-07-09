Cô gái 'đất võ' hát nhạc miền Tây khiến Thái Châu cho điểm tuyệt đối

Tập 10 Hãy nghe tôi hát lên sóng ngày 8.7, với màn tranh tài của Đông Triều, Mộc Anh và Huy Quang. Đảm nhận vai trò giám khảo trong đêm thi chủ đề Ngọn lửa trái tim ngoài danh ca Thái Châu còn có ca sĩ Nguyễn Phi Hùng và Phương Trinh Jolie.

Trong đêm tranh tài, thí sinh Mộc Anh chọn ca khúc Xuôi dòng Cửu Long để chinh phục ban giám khảo. Cô tái hiện vẻ đẹp miền sông nước bằng chất giọng ngọt ngào cùng cách dàn dựng mộc mạc. Phần thể hiện này của Mộc Anh ghi điểm trước ban giám khảo. Danh ca Thái Châu và ca sĩ Nguyễn Phi Hùng không ngại cho nữ ứng viên số điểm tuyệt đối, trong khi Phương Trinh Jolie chấm 9,75 điểm.

Mộc Anh khoe giọng hát ngọt ngào trên sân khấu Hãy nghe tôi hát Ảnh: NSX

Mộc Anh cho biết bản thân không chỉ muốn hát hay mà còn muốn trở thành một nghệ sĩ toàn diện hơn. Từ khả năng làm chủ sân khấu, xử lý cảm xúc đến việc kết hợp vũ đạo hay thích nghi với những phong cách âm nhạc mới, tất cả đều nằm trong kế hoạch phát triển dài hạn mà Mộc Anh đang theo đuổi. “Mỗi lần thử một điều mới đều có áp lực. Nhưng nếu không thử thì sẽ không bao giờ biết giới hạn của mình ở đâu”, cô bày tỏ.

Thái Châu, Nguyễn Phi Hùng nói gì về tiết mục của Mộc Anh

Danh ca Thái Châu nhận xét: “Bài hát này đúng như tác giả viết riêng cho Mộc Anh hát. Cảm xúc rất tốt, biểu cảm tốt, rõ lời và hòa quyện với bản hòa âm. Tôi chưa thấy điểm nào chưa tốt”. Không chỉ ghi nhận sự tiến bộ về kỹ thuật, nam giám khảo còn đánh giá cao cách Mộc Anh truyền tải cảm xúc, giúp ca khúc trở nên gần gũi và giàu sức lay động.

Biết Mộc Anh có quê gốc Bình Định cũ (nay là Gia Lai) nhưng lựa chọn thể hiện một ca khúc đậm chất Nam bộ, Nguyễn Phi Hùng cho rằng đây là thử thách không hề dễ dàng. Nam giám khảo nhận xét nữ ca sĩ đã rất chỉn chu trong từng câu hát, phát âm rõ ràng và xử lý thanh nhạc tốt.

Giám khảo Thái Châu, Nguyễn Phi Hùng thích thú trước bài thi của nữ thí sinh Ảnh: NSX

Tuy nhiên, Nguyễn Phi Hùng cũng mong đàn em sẽ có thêm nhiều trải nghiệm thực tế với vùng đất Nam bộ để cảm nhận rõ hơn nét mềm mại, phóng khoáng trong đời sống và văn hóa nơi đây, từ đó giúp phần thể hiện giàu sức sống hơn.

Phương Trinh Jolie cũng bày tỏ sự bất ngờ khi biết Mộc Anh là người Bình Định. Nữ giám khảo nhận xét: “Em phát âm miền Tây rất ngọt. Em đẹp, sáng sân khấu, bản phối cũng rất bắt tai”. Bên cạnh đó, Phương Trinh Jolie cho rằng Mộc Anh hoàn toàn có thể tiến xa hơn nếu đầu tư thêm về kỹ năng trình diễn. Theo nữ ca sĩ, trong một cuộc thi mà các thí sinh đều có giọng hát tốt thì khả năng làm chủ sân khấu sẽ là yếu tố tạo nên sự khác biệt.

Ngoài Mộc Anh, trong đêm thi, thí sinh Đông Triều cũng gây bất ngờ với mashup Chiếc khăn Piêu - Tình Tây Bắc, kết hợp chất liệu dân gian với hơi thở hiện đại. Tiết mục giúp nam ca sĩ nhận về 2 điểm 10 từ Thái Châu và Nguyễn Phi Hùng, còn Phương Trinh Jolie chấm 9,75 điểm. Còn thí sinh Huy Quang chọn ca khúc Hẹn ước Bắc Nam để tranh tài. Được nhận xét trưởng thành qua từng vòng thi, anh cũng nhận 29,75 điểm từ ban giám khảo.



