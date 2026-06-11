Chàng trai hát 'Hận tình trong mưa' bị danh ca Thái Châu thẳng thắn góp ý

Tập 6 Hãy nghe tôi hát lên sóng với màn tranh tài của dàn thí sinh gồm Mỹ Đăng, Đông Triều và Huy Quang. Ba giọng ca với màu sắc riêng đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, đồng thời nhận được những góp ý chuyên môn từ danh ca Thái Châu cùng bộ đôi giám khảo Ngọc Ánh và Hoài An.

Trong đêm tranh tài, thí sinh Huy Quang lựa chọn thể hiện Hận tình trong mưa - bản nhạc Nhật được nhạc sĩ Phạm Duy viết lời Việt. Trên sân khấu, nam thí sinh mang đến bản phối mới mẻ với tiết tấu mạnh hơn so với tinh thần vốn có. Phần trình diễn ghi dấu ấn trước ban giám khảo, song vẫn còn những hạn chế cần phải khắc phục.

Thái Châu nói gì về bài thi của Huy Quang?

Huy Quang mang đến bản phối mới cho ca khúc kinh điển Hận tình trong mưa Ảnh: NSX

Theo dõi bài thi, danh ca Thái Châu nhận xét Huy Quang có chất giọng tốt nhưng cần chú ý hơn đến cách xử lý câu hát. Nam giám khảo góp ý: “Đừng ngắt câu nhiều quá, làm người nghe bị tụt cảm xúc. Khi lên tông, em phải cân nhắc xem có vừa sức với mình hay không, đừng ráng quá”.

Trong khi đó, giám khảo Ngọc Ánh cho rằng phần hòa âm mới tạo sự khác biệt nhưng đồng thời cũng khiến bài hát mất đi phần nào sự mềm mại vốn có. Nữ giám khảo nhận xét: “Đây là bài hát rất tình, rất êm dịu. Bài phối ở đây mạnh mẽ, cách diễn tả cũng mạnh luôn. Bài này em hát tình hơn một chút sẽ hay hơn”.

Nữ giám khảo khen ngợi Huy Quang với tinh thần dám làm mới bài hát kinh điển Hận tình trong mưa đã quá nổi tiếng. Cô cho rằng Huy Quang đã sở hữu “vũ khí” là chất giọng đẹp, vì vậy điều quan trọng là lựa chọn ca khúc phù hợp để có thể phát huy tối đa thế mạnh này. Ngọc Ánh kỳ vọng nếu tìm được bài hát đúng “chất”, đặc biệt như Áo anh sứt chỉ đường tà, đàn em sẽ có cơ hội thể hiện các kỹ năng trọn vẹn và tạo nên phần trình diễn ấn tượng hơn.

Danh ca Thái Châu thẳng thắn đưa ra lời khuyên cho đàn em sau khi hoàn thành bài thi Ảnh: NSX

Nhạc sĩ Hoài An lại cho rằng vấn đề không nằm ở khả năng hát nốt cao của Huy Quang mà ở phần hòa âm chưa thật sự hỗ trợ tốt cho giọng hát. Nam giám khảo chia sẻ: “Anh thấy nốt cao không phải là vấn đề với em. Nhạc đệm bài này chưa là bệ phóng tốt cho em”. Hoài An cũng góp ý phần mở đầu của bài hát còn khá trống trải và cần được đầu tư kỹ hơn để tạo cảm xúc ngay từ những câu hát đầu tiên.

Kết thúc phần thi, Huy Quang nhận điểm 9,5 từ danh ca Thái Châu và giám khảo Hoài An. Trong khi đó, giám khảo Ngọc Ánh dành tặng 9,75 điểm cho phần thể hiện của nam thí sinh.

Với số điểm 28,75, Huy Quang xếp thứ 6 trong đêm thi vòng 3 chủ đề Tình ca nồng cháy. Trong khi đó, Mộc Anh dẫn đầu với 30 điểm. Các thí sinh còn lại lần lượt đạt số điểm là Nhã Trang 29,75 điểm, Quang Hiền 29,5 điểm, Mỹ Đăng 29,5 điểm, Đông Triều 29,25 điểm và Huy Quang 28,75 điểm.