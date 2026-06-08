Chàng trai muốn bỏ nghề vì áp lực, khiến Thái Châu phấn khích khi hát 'Phượng hồng'

Trong đêm tranh tài của Hãy nghe tôi hát, Đông Triều lựa chọn ca khúc Phượng hồng của nhạc sĩ Vũ Hoàng để chinh phục ban giám khảo. Bên cạnh lời khen dành cho chất giọng khỏe và sáng của đàn em, Thái Châu cũng góp ý thí sinh cần tiết chế trong cách xử lý. Nam danh ca chia sẻ: “Một bài hát phải có sắc thái trong đó, lúc nào cao trào, lúc nào to nhỏ, lúc nào êm ái vuốt ve để mình tạo dấu ấn”.

Theo Thái Châu, Phượng hồng là ca khúc mang tinh thần mùa hè và tuổi trẻ chia xa nên không cần quá dữ dội. Nếu biết “vuốt ve” những đoạn cảm xúc nhẹ nhàng, tiết mục sẽ chạm đến người nghe sâu sắc hơn. Quách Thành Danh đánh giá Đông Triều là giọng ca giàu nội lực và tiềm năng. Tuy nhiên, anh tiếc nuối vì phần hòa âm chưa thực sự giúp nam ca sĩ tỏa sáng trọn vẹn. Theo nam giám khảo: “Tôi vẫn thích trước giang tấu Đông Triều nhẹ nhàng thì sẽ hay hơn nhiều”.

Đông Triều thể hiện ca khúc Phượng hồng trên sân khấu Hãy nghe tôi hát Ảnh: NSX

Thùy Trang cho biết khi nghe Phượng hồng, bản thân nhớ ngay đến hình ảnh danh ca Thái Châu - người gắn liền với ca khúc này suốt nhiều năm. Thùy Trang bộc lộ: “Tôi rất ngưỡng mộ danh ca Thái Châu khi hát ca khúc Phượng hồng. Ngày xưa lúc còn nhỏ đã nghe và không ai thay thế được”.

Đông Triều trước khi đến 'Hãy nghe tôi hát'

Nhìn lại hành trình đến với âm nhạc, Đông Triều cho biết mọi thứ bắt đầu từ niềm yêu thích ca hát khi còn nhỏ. Bước ngoặt lớn đến khi anh tham gia tuyển chọn vào Đoàn ca múa nhạc Bông Sen. Đây cũng là cánh cửa giúp nam ca sĩ tiến gần hơn đến con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Năm 2014, Đông Triều chính thức hoạt động ca hát chuyên nghiệp. Tuy nhiên, theo nam ca sĩ, đây mới thực sự là thời điểm anh hiểu được sự khắc nghiệt của nghề. Không chỉ cần giọng hát, người nghệ sĩ còn phải học cách hoàn thiện bản thân ở nhiều khía cạnh khác nhau. “Từ khi bước vào môi trường chuyên nghiệp, tôi nhận ra mình cần chuẩn bị rất nhiều thứ. May mắn là tôi gặp được những anh chị đi trước sẵn sàng chỉ dẫn và hỗ trợ trên con đường làm nghề”, Đông Triều chia sẻ.

Đông Triều thừa nhận áp lực cạnh tranh trong nghề từng khiến bản thân chông chênh Ảnh: NSX

Tuy nhiên, hành trình theo nghề của Đông Triều không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có những giai đoạn nam ca sĩ chưa đạt được những kết quả như mong muốn, khiến gia đình lo lắng. Thay vì giải thích hay biện minh, anh chọn cách chứng minh bằng hành động. “Có lúc gia đình thấy tôi chưa có thành tựu nổi bật. Tôi hiểu sự lo lắng đó và tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn”, nam ca sĩ bộc bạch.

Không chỉ áp lực từ kỳ vọng, Đông Triều còn đối diện với sự cạnh tranh và những giai đoạn chững lại từng khiến anh nhiều lần rơi vào trạng thái hoang mang. Nam thí sinh bộc bạch: “Có lúc tôi tự hỏi mình nên tiếp tục hay dừng lại. Nghề nào cũng có khó khăn, nhưng nghệ thuật là công việc đòi hỏi rất nhiều cảm xúc. Nếu không đủ đam mê thì rất dễ bỏ cuộc”.

Sau những chông chênh, Đông Triều vẫn chọn tiếp tục bước đi. Với nam ca sĩ, âm nhạc không chỉ là công việc mà còn là một phần cuộc sống. Khi nói về bản thân, Đông Triều luôn giữ sự khiêm tốn. Anh thừa nhận mình không phải người nổi bật nhất giữa nhiều đồng nghiệp tài năng. Tuy nhiên, nam ca sĩ tin rằng sự nghiêm túc với nghề và giọng hát chính là lợi thế lớn nhất của mình. “Tôi luôn cố gắng hết sức trong những gì mình làm. Hy vọng khán giả sẽ cảm nhận được điều đó qua mỗi lần tôi đứng trên sân khấu”, anh chia sẻ.