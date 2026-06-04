Chàng trai hát 'Hẹn hò' khiến Thái Châu nghẹn ngào

Tập 5 Hãy nghe tôi hát lên sóng với màn tranh tài của 3 thí sinh gồm Quang Hiền, Mộc Anh và Nha Trang. Trong đêm thi, họ cùng thể hiện những ca khúc gắn với chủ đề Tình ca nồng cháy, dưới sự đánh giá của dàn giám khảo gồm danh ca Thái Châu, ca sĩ Ngọc Ánh và nhạc sĩ Hoài An.

Quang Hiền khoe giọng hát ngọt ngào trên sân khấu với ca khúc Hẹn hò Ảnh: NSX

Trong đêm tranh tài, thí sinh Quang Hiền lựa chọn ca khúc Hẹn hò để chinh phục ban giám khảo. Trên sân khấu, anh xuất hiện với bộ trang phục truyền thống, ghi điểm bởi chất giọng giàu cảm xúc. Phần thể hiện của nam thí sinh nhận được lời khen ngợi của ban giám khảo. Trong đó, Ngọc Ánh xuýt xoa: “Giọng hát của em đầy đặn, sáng, vang và lên cao rất tốt. Em có cảm xúc trong bài hát và xử lý khá tốt”.

Dù dành những lời khen cho giọng hát tuy nhiên nữ giám khảo cũng thẳng thắn góp ý Quang Hiền nên tiết chế hơn ở những câu đầu và một số đoạn sau giang tấu để tạo độ tương phản cảm xúc. Theo Ngọc Ánh, việc biết phân bổ hơi và tạo điểm nhấn đúng lúc sẽ giúp tiết mục hấp dẫn hơn.

Nhạc sĩ Hoài An cũng đồng tình với nhận xét này của đàn chị. Nam giám khảo cho rằng hai đoạn điệp khúc của Quang Hiền đều được xử lý tốt nhưng nếu có sự khác biệt rõ hơn về cảm xúc thì tiết mục sẽ thăng hoa hơn.

Danh ca Thái Châu dành tặng Quang Hiền 9,75 điểm với tiết mục khiến ông nhớ về cố danh ca Thái Thanh Ảnh: NSX

“Nếu là anh, anh sẽ xử lý hai điệp khúc theo hai cách khác nhau. Điệp khúc đầu da diết hơn, còn điệp khúc sau cao trào hơn để tăng sức hấp dẫn cho phần trình diễn”, Hoài An góp ý về tiết mục của đàn em.

Thái Châu nói về bài thi của Quang Hiền

Danh ca Thái Châu cho biết ca khúc Hẹn hò gợi nhớ những năm tháng biểu diễn phòng trà và hình ảnh danh ca Thái Thanh. “Bài hát này làm tôi nhớ lại thời gian mà đêm nào cũng đến phòng trà. Đêm nào khán giả cũng yêu cầu Thái Thanh hát Hẹn hò. Mọi người rất mê cô thể hiện ca khúc này. Khi em hát, tôi nhớ lại những ký ức khi đêm nào cũng được nghe cô Thái Thanh hát”, nam giám khảo xúc động chia sẻ.

Về phần trình diễn này, nam danh ca đặc biệt yêu thích những nốt khàn tự nhiên của Quang Hiền ở phần sau giang tấu. “Có những nốt khàn rất hay, rất cảm xúc và đong đầy tình cảm. Không biết em cố tình hay tự nhiên, nhưng ấn tượng lắm”, Thái Châu nhận xét.

Kết thúc phần thi, Quang Hiền nhận hai điểm 9,75 từ danh ca Thái Châu và nhạc sĩ Hoài An. Trong khi đó, số điểm của danh ca Ngọc Ánh sẽ được công bố sau khi các thí sinh hoàn thành bài thi.