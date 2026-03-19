Người phụ nữ tìm được hạnh phúc sau 1 lần đò, suýt tan vỡ vì con riêng

Trước khi nên duyên vợ chồng, Phương Thảo và Thái Châu từng trải qua thăng trầm trong chuyện tình cảm. Hiện tại, cặp đôi đã kết hôn được 3 năm và mỗi người đều có con riêng. Dù cuộc sống vẫn có nhiều niềm vui, nhưng cả hai vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn khi xây dựng sự hòa hợp trong gia đình mới.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Phương Thảo cho biết bản thân cảm thấy hài lòng với gia đình nhỏ của mình. Nữ khách mời nói: “Mình thấy đang rất hạnh phúc và mình nghĩ nó sẽ hạnh phúc hơn nữa”.

Tuy nhiên, khi được hỏi sâu hơn về những điều khiến bản thân còn trăn trở, Phương Thảo thẳng thắn bộc bạch rằng vấn đề lớn nhất hiện tại đến từ mối quan hệ giữa các con riêng. “Có điều mình hơi băn khoăn vì hai đứa hay đố kỵ nhau. Hai bé đều 9 tuổi. Mình cũng gặp khó khăn khi chồng có phần hơi gia trưởng”, cô nói.

Phương Thảo và chồng là khách mời trong chương trình Mảnh ghép hoàn hảo Ảnh: NSX

Chuyện 'con chung, con riêng' trong hôn nhân

Theo lời Phương Thảo, sự khác biệt trong cách suy nghĩ và cách ứng xử đôi khi khiến vợ chồng xảy ra những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Nữ khách mời chia sẻ: “Có những lúc mình muốn làm gì cũng phải hỏi ý anh trước. Khi hai vợ chồng đi làm về, mình muốn cùng làm cùng phụ, nhưng về nhà thì anh ít phụ việc nên mình thường làm hết”.

Trước câu chuyện của Phương Thảo, chương trình cũng lắng nghe góc nhìn từ phía anh Thái Châu. Khi được hỏi về công việc hiện tại, anh cho biết: “Mình là nhân viên văn phòng, còn vợ mình phụ nấu đám”.

Nói về mối quan hệ giữa hai con riêng trong gia đình, Thái Châu cũng thừa nhận rằng các bé thường xuyên xảy ra xung đột. Tuy nhiên theo anh, điều đó phần nào cũng xuất phát từ tâm lý trẻ con. Nam khách mời chia sẻ: “Khi hai đứa ở nhà thì hay cãi nhau và đánh nhau, còn khi đi học thì lại rất bình thường”.

Trong quá trình chung sống, những mâu thuẫn giữa hai đứa trẻ đôi khi cũng ảnh hưởng đến không khí trong gia đình. Phương Thảo thừa nhận rằng có những lúc cô không giữ được bình tĩnh: “Có những lúc mình bực quá thì nói lớn tiếng. Sau đó mình cũng thấy mình sai và muốn nói lại cho rõ ràng”.

Đại Nghĩa đưa ra lời khuyên cho cặp đôi trong việc giữ gìn tổ ấm nhỏ Ảnh: NSX

Về phía mình, Thái Châu cho biết mỗi khi xảy ra tranh cãi giữa hai vợ chồng, anh thường là người chủ động làm hòa. Tuy vậy, Phương Thảo cũng thẳng thắn chia sẻ rằng đã có những thời điểm cô cảm thấy rất áp lực trong cuộc sống hôn nhân. “Chúng tôi mỗi người một phòng để bình tĩnh lại. Có lúc mình nghĩ đến chuyện buông bỏ, nhưng nhìn lại con còn nhỏ nên cho qua”, cô chia sẻ.

Lắng nghe những chia sẻ này, MC Đại Nghĩa đưa ra góc nhìn từ phía người dẫn dắt chương trình. Anh cho rằng nhiều khi người lớn vô tình đặt quá nhiều kỳ vọng vào trẻ nhỏ, trong khi các bé vẫn đang trong độ tuổi cần được hướng dẫn và cảm thông. Anh nhận định: “Ban đầu nghe câu chuyện tưởng các con đã trưởng thành, nhưng thật ra các bé vẫn còn nhỏ. Điều quan trọng là người lớn phải biết cách đối diện và giải quyết vấn đề”.

Trong khi đó, chuyên gia tâm lý cũng phân tích rằng trong những gia đình tái hôn, điều quan trọng nhất là cách cha mẹ định vị vai trò của mình và cách họ nhìn nhận các con. Người này nhấn mạnh: “Không phải là "con anh, con tôi" mà hãy nghĩ rằng đó là con của chúng ta”.

Bên cạnh đó, MC Đại Nghĩa cũng đưa ra góc nhìn về vấn đề mà Phương Thảo gọi là “gia trưởng” trong hôn nhân. Anh cho rằng đôi khi điều này không hoàn toàn xuất phát từ mong muốn kiểm soát, mà có thể đến từ cách hai vợ chồng chưa thật sự chia sẻ và thấu hiểu nhau trong cuộc sống. Anh chia sẻ: “Đôi khi đó không hẳn là gia trưởng, mà là cách hai người chia sẻ và tôn trọng nhau như thế nào trong cuộc sống”.