Mẹ đơn thân Việt cưới chồng Cuba được cưng chiều, thương con riêng như con ruột

Yến Nhi khiến nhạc công Cuba muốn cưới làm vợ ngay từ cái nhìn đầu tiên ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chương trình Vợ chồng son tập 650 chào đón cặp vợ chồng Trần Thị Yến Nhi (30 tuổi, quê Cần Thơ) và Michael Martinez Vega (đến từ Cuba). Michael đã có 10 năm sinh sống tại Việt Nam, hiện hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh.

Yêu mẹ đơn thân từ cái nhìn đầu tiên

Trước đây, Michael là nhạc công, thường biểu diễn cho một khách sạn lớn ở TP.HCM và gặp Yến Nhi tại đây. Thời điểm đó, Yến Nhi đã trải qua đổ vỡ hôn nhân, đang một mình nuôi con gái 3 tuổi. Khi được hỏi về ấn tượng đầu tiên dành cho Michael, cô thẳng thắn: "Mới nhìn là tôi đã không thích anh này vì vẻ ngoài xăm trổ, bụi bặm, không phải gu tôi. Tôi không đồng ý nhưng anh cứ tiếp cận, bắt chuyện, xin số điện thoại suốt". Trong khi đó, Michael tiết lộ ngay khi vừa nhìn thấy Yến Nhi, anh đã quay sang nói với người bạn của mình rằng: "Cô ấy là vợ tương lai của tôi", dù chính anh cũng không lý giải được vì sao lại có cảm nhận mạnh mẽ đến vậy.

Yến Nhi thừa nhận cô không có thiện cảm trước vẻ ngoài của Michael ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi có thông tin liên lạc của Yến Nhi, anh thường xuyên nhắn tin, gọi điện hỏi thăm. Có những ngày, Michael đội mưa mang hoa đến trước cổng nhà chỉ để chờ gặp người mình thương. Từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, Yến Nhi thừa nhận bản thân dè dặt trước tình cảm của Michael nên muốn thử lòng. Bên cạnh đó, cô cho biết cha mẹ cũng chưa đồng ý cho quen người mới. Dù vậy, chàng trai người Cuba vẫn kiên trì theo đuổi suốt hơn 3 tháng.

Bước ngoặt xảy ra khi con gái Yến Nhi phải nhập viện phẫu thuật. Sáng sớm, Michael đã có mặt ở bệnh viện từ 6 giờ nhưng chỉ lặng lẽ ngồi chờ, còn nhắn tin dặn: "Có chuyện gì hãy gọi cho anh, anh sẽ ngồi đây đợi". Anh đợi đến 15 giờ, khi ca phẫu thuật kết thúc, mua sẵn đồ ăn cho Yến Nhi rồi mới rời đi. Sự quan tâm âm thầm nhưng chân thành ấy khiến mẹ đơn thân cảm động và dần mở lòng. "Tôi cảm nhận anh ấy rất quan tâm và yêu thương con mình. Với tôi thì người đàn ông muốn tiến tới phải thương con. Vậy nên tôi đồng ý hẹn hò với anh", cô chia sẻ.

Người đàn ông Cuba bật khóc vì bị con riêng của bạn gái phản đối

Michael cũng thành thật chia sẻ, trước đây anh không thích trẻ con. Thậm chí, anh còn từng tuyên bố rằng sẽ không thể gắn bó với một người phụ nữ đã có con vì cho rằng rất khó để trở thành một gia đình với đứa bé xa lạ. Thế nhưng, ngay lần đầu gặp con gái của Yến Nhi, anh đã có cảm xúc đặc biệt, bản năng làm cha trỗi dậy khiến anh muốn yêu thương, che chở cho cô bé.

Yến Nhi từng muốn chia tay, để Michael tìm người mới vì con gái không chấp nhận anh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dù vậy, con gái Yến Nhi lại phản đối dữ dội mối quan hệ này. Cô bé lo sợ mẹ có người mới sẽ không còn quan tâm đến mình và nghi ngại tình cảm của "ba dượng". Suốt một năm, Michael cố gắng vun đắp, tạo cảm giác an toàn cho cô bé nhưng đều không thành công. Nhiều lần, Michael rơi nước mắt vì bất lực khi cô bé luôn nói "không" với mình. Điều này cũng khiến Yến Nhi stress, từng quyết định chia tay để anh tìm người khác. Tuy nhiên, Michael vẫn kiên trì, còn nói sẵn sàng dành cả cuộc đời để con gái Yến Nhi cảm nhận được sự yêu thương chân thành.

Trong khi đó, Yến Nhi cũng cảm nhận được tình cảm của con gái dành cho Michael, chỉ là chưa biết cách thể hiện. Sau đó, cô liền cùng Michael "diễn xuất", thu dọn hành lý và nói anh sẽ trở về Cuba. Trước khi đi, anh còn nói tạm biệt đầy xúc động với con gái Yến Nhi. Khi anh kéo vali rời đi, cô bé bất ngờ bật khóc nức nở: "Mẹ ơi, ba đi rồi. Con xin lỗi, con sẽ không như vậy nữa". Sau đó, cô bé vội chạy đi tìm Michael và ôm anh khóc nức nở. Khoảnh khắc ấy khiến Michael xúc động: "Lúc đó, lần đầu tiên tôi nhận ra mình thực sự đã có một người con gái. Bé cho mình thấy là bé cũng yêu mình và chúng tôi sẽ sống cùng nhau".

Michael luôn yêu thương con gái riêng của vợ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cặp đôi kết hôn vào năm 2024. Hơn một năm qua, Michael đều dậy sớm đưa con đi học dù tối hôm trước làm việc đến khuya. Yến Nhi chia sẻ cô rất hạnh phúc khi tìm được người đàn ông cưng chiều mình, yêu thương con gái thật lòng. Trên sóng Vợ chồng son, Michael còn gửi lời nhắn nhủ đến con gái riêng của vợ: "Con biết rằng ba rất yêu con. Ba luôn quan tâm đến mọi điều trong cuộc sống của con. Ba rất may mắn khi con đến với cuộc đời ba. Con đã làm cho cuộc sống của ba hạnh phúc hơn. Ba cầu nguyện chúng ta được ở bên nhau mỗi ngày".