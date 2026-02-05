Đoàn Minh Tài tiết lộ mối duyên đặc biệt với vợ bác sĩ kém 16 tuổi

Đoàn Minh Tài và Bảo Ngọc tham gia Vợ chồng son sau hơn 1 tháng về chung nhà Ảnh: FBNV

Bảo Ngọc từng không có thiện cảm Đoàn Minh Tài vì màn 'lơ' lời chào

Đoàn Minh Tài (42 tuổi, diễn viên) và Nguyễn Đan Bảo Ngọc (bác sĩ răng - hàm - mặt) là khách mời tham gia chương trình Vợ chồng son tập 649. Câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu từ một lần cùng tham gia sự kiện giải trí. Nam diễn viên kể, khi nghe MC giới thiệu về Bảo Ngọc với hàng loạt danh xưng như bác sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ… anh thấy ấn tượng và tò mò. Đến khi cô bước ra trong chiếc váy lấp lánh, gương mặt rạng rỡ và thể hiện một ca khúc bằng tiếng Anh, nam diễn viên thầm nghĩ: "Đây chính là người phụ nữ mình tìm kiếm bấy lâu nay".

Dù trúng "tiếng sét ái tình" nhưng Đoàn Minh Tài thừa nhận anh khá nhát trong chuyện tình cảm nên không dám xin số liên lạc để làm quen Bảo Ngọc. Cho đến khi có cơ hội hợp tác với nhau trong một sự kiện thiện nguyện, anh mới chủ động trò chuyện và kết nối với cô.

Đoàn Minh Tài bị vợ gọi là “chú” ngay lần đầu gặp mặt Ảnh: FBNV

Về phía mình, Bảo Ngọc nhớ lại kỷ niệm "dở khóc dở cười" trong lần đầu gặp mặt. Cô cho biết trước đó, Đoàn Minh Tài từng được một người bạn của mẹ giới thiệu đến phòng mạch gia đình mình để thăm khám. Sau này, cũng chính người này mời cô tham gia sự kiện có sự góp mặt của nam diễn viên. Vì quen gọi người bạn của mẹ là "cô", nên khi gặp Minh Tài, Bảo Ngọc tiện miệng gọi anh là "chú". Cô kể: "Tôi chào mà không thấy anh phản hồi, nên còn nói lớn 'con chào chú' để hy vọng được chào lại. Ai ngờ anh quay sang nói 'Ừ, em'. Lần khác gặp tại sự kiện, tôi chào nhưng anh này cũng lơ. Lúc đó tôi ngượng, nghĩ anh này cố tình lơ mình nên không có ấn tượng tốt với anh".

Trước chia sẻ của vợ, Đoàn Minh Tài giải thích rằng trước khi làm chương trình, anh thường tập trung, ít để ý xung quanh. Dù vậy, sau lần đó, anh đã chủ động xin số điện thoại để liên lạc, thường xuyên rủ Bảo Ngọc đi ăn song bị cô từ chối. Bảo Ngọc kể thêm: "Tôi không muốn ngồi gần, không muốn tiếp xúc với anh này vì đã có ấn tượng không tốt lắm. Nhưng sau nhiều chương trình, làm việc chung thì tôi thấy anh này cũng nhiệt tình, bớt ác cảm với anh hơn".

Được mẹ vợ nhận làm con nuôi

Nhận thấy khó chinh phục được Bảo Ngọc, Đoàn Minh Tài "chuyển hướng" sang làm thân với mẹ cô, thường xuyên ghé phòng khám. Bảo Ngọc kể: "Mẹ hay nói với tôi là mẹ thương anh vì thấy bệnh mà chỉ có một mình, không có người thân chăm sóc. Mẹ còn nói anh có gì cứ qua nhà, rồi thường xuyên rủ đi ăn, thậm chí nhận anh làm con nuôi". Từ mối duyên đó, Đoàn Minh Tài và Bảo Ngọc thường xuyên gặp nhau trong các bữa ăn gia đình. Những câu chuyện đời thường dần trở thành sợi dây kết nối, cả hai chính thức thành đôi và được gia đình ủng hộ.

Dù hơn kém nhau 16 tuổi nhưng cặp vợ chồng vẫn tương xứng, hòa hợp cả về ngoại hình lẫn tính cách Ảnh: FBNV

Đoàn Minh Tài cho biết thời gian đầu, chuyện tình cảm của họ gặp nhiều thử thách vì khoảng cách tuổi tác và sự khác biệt trong tính cách. Bảo Ngọc là người sâu sắc, thích được lắng nghe, chia sẻ, trong khi anh đã quen tự mình giải quyết mọi việc và ít bộc lộ cảm xúc. Những khác biệt đó từng khiến cả hai nảy sinh mâu thuẫn, giận hờn. Tuy nhiên, bằng tình yêu và sự chân thành, họ dần học cách thay đổi để hòa hợp hơn.

Sau thời gian đồng hành, gắn bó, cặp đôi tổ chức hôn lễ vào cuối năm 2025. Khi Hồng Vân hỏi về những tật xấu của chồng, nữ bác sĩ cho biết anh có tật xấu là hơi nhạy cảm, ghen tuông. Dù vậy, cô cảm nhận được sự vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân với Đoàn Thanh Tài nên không cần anh phải thay đổi điều gì. "Hiện tại chúng tôi rất đồng điệu, tôi không mong chồng phải thay đổi điều gì. Sắp tới, cuộc sống chung sẽ có chút thay đổi, tôi mong cả hai cùng thích nghi được", Bảo Ngọc bày tỏ. Về phía mình, Minh Tài nói Bảo Ngọc khá bướng và mạnh mẽ, khác với vẻ yếu đuối bên ngoài. Bên cạnh đó, anh yêu nét ngây thơ, hồn nhiên của vợ và mong cô giữ được sự vô tư như hiện tại.