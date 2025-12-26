Đoàn Minh Tài tổ chức đám cưới miền Tây xưa, chèo xuồng rước vợ ‘về dinh’

Sau lễ cưới được tổ chức tại TP.HCM, sáng 26.12, diễn viên Đoàn Minh Tài chính thức rước vợ 'về dinh' tại quê nhà Vĩnh Long. Hôn lễ diễn ra trong không gian miệt vườn mộc mạc, gần gũi, mang đậm bản sắc miền Tây Nam Bộ. Đáng chú ý, chú rể Minh Tài tự tay chèo xuồng hoa rước cô dâu lên lễ đường.
Sáng 26.12, lễ vu quy của cặp đôi diễn viên Đoàn Minh Tài và ca sĩ Sunny Đan Ngọc được tổ chức trang trọng tại nhà riêng ở TP.HCM với sự tham dự của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Nam diễn viên không giấu được niềm hạnh phúc khi được về "chung nhà" cùng người bạn đời luôn gắn bó cùng nhau.
Trước đó, tại hôn lễ hôm 25.12 Đoàn Minh Tài chia sẻ: "Tôi đã chuẩn bị hơn sáu năm để có một lễ cưới long trọng như ngày hôm nay. Đan Ngọc là cô dâu, là người vợ trong mơ của tôi". Trong khi đó, cô dâu Sunny Đan Ngọc không giấu được nước mắt khi gửi lời cảm ơn chân thành đến mẹ chồng vì đã luôn yêu thương và đón nhận cô như con gái trong gia đình.
Đám cưới chuẩn miền Tây xưa tại quê nhà Đoàn Minh Tài
Chú rể Đoàn Minh Tài còn tự tay chèo xuồng hoa, đưa cô dâu băng qua con rạch nhỏ để "rước nàng về dinh"
