Đoàn Minh Tài tổ chức đám cưới miền Tây xưa, chèo xuồng rước vợ ‘về dinh’

Cặp đôi diễn viên Đoàn Minh Tài và ca sĩ Sunny Đan Ngọc chính thức về chung một nhà sau hành trình gắn bó bên nhau Ảnh: H.D

Sáng 26.12, lễ vu quy của cặp đôi diễn viên Đoàn Minh Tài và ca sĩ Sunny Đan Ngọc được tổ chức trang trọng tại nhà riêng ở TP.HCM với sự tham dự của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Nam diễn viên không giấu được niềm hạnh phúc khi được về "chung nhà" cùng người bạn đời luôn gắn bó cùng nhau.

Trước đó, tại hôn lễ hôm 25.12 Đoàn Minh Tài chia sẻ: "Tôi đã chuẩn bị hơn sáu năm để có một lễ cưới long trọng như ngày hôm nay. Đan Ngọc là cô dâu, là người vợ trong mơ của tôi". Trong khi đó, cô dâu Sunny Đan Ngọc không giấu được nước mắt khi gửi lời cảm ơn chân thành đến mẹ chồng vì đã luôn yêu thương và đón nhận cô như con gái trong gia đình.

Đám cưới chuẩn miền Tây xưa tại quê nhà Đoàn Minh Tài

Chú rể Đoàn Minh Tài cùng dàn bê tráp điển trai gồm ca sĩ Lý Bình, nam vương Vũ Linh, diễn viên Xuân Nhãn… Ảnh: H.D

Trong khi đó, phía nhà gái quy tụ dàn dâu phụ nổi bật như diễn viên Huỳnh Hồng Loan, Hoa hậu Phan Thị Mơ... Ảnh: H.D

Trong ngày trọng đại, cặp sao lựa chọn diện áo dài truyền thống sắc đỏ nổi bật. Gam màu đỏ cũng được lấy làm tông chủ đạo xuyên suốt không gian cưới tại quê nhà, vừa tạo điểm nhấn trang trọng, vừa mang ý nghĩa may mắn, viên mãn theo quan niệm Á Đông. Những chi tiết trang trí được chăm chút kỹ lưỡng nhưng không cầu kỳ, thể hiện rõ tinh thần tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống Ảnh: H.D

Sau lễ rước dâu, tiệc cưới được tổ chức trong khuôn viên vườn dừa xanh mát rộng 1.000 mét vuông tại quê nhà nam diễn viên. Những hàng dừa rợp bóng, không gian thoáng đãng, hữu tình tạo nên khung cảnh vừa gần gũi, nên thơ Ảnh: H.D

Cách bài trí ưu tiên chất liệu tự nhiên như hoa lá quê nhà giúp buổi lễ giữ trọn tinh thần mộc mạc, chân phương của một đám cưới miền sông nước. Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc thực hiện lễ ra mắt gia tiên trước sự chứng kiến của hai bên họ hàng trong gian nhà ba gian truyền thống, đúng "chất" miền Tây Ảnh: H.D

Trước bàn thờ tổ tiên, cặp đôi thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn ông bà, cha mẹ và chính thức báo hỷ với dòng tộc hai bên. Nghi thức tuy giản dị nhưng chứa đựng giá trị tinh thần sâu sắc, thể hiện sự trân trọng gia phong và những phong tục lâu đời Ảnh: H.D

Đáng chú ý, cô dâu chú rể tiếp tục diện trang phục cưới mang đậm dấu ấn hoài niệm của thập niên 1990. Hình ảnh giản dị, xưa cũ nhưng đầy cảm xúc như đưa khách mời trở về ký ức của những đám cưới miền quê một thời Ảnh: H.D

Chú rể Đoàn Minh Tài còn tự tay chèo xuồng hoa, đưa cô dâu băng qua con rạch nhỏ để "rước nàng về dinh"

Chứng kiến cột mốc quan trọng của đôi trẻ, gia đình hai bên không giấu được niềm hạnh phúc. Người thân gửi gắm những lời chúc chân thành: "Mong các con luôn yêu thương, sẻ chia, bền chặt bên nhau và sớm đón tin vui" Ảnh: H.D