Giải trí Đời nghệ sĩ

Kha Ly, Nhật Kim Anh đến mừng Đoàn Minh Tài cưới vợ kém 16 tuổi

Thạch Anh
Thạch Anh
26/12/2025 07:34 GMT+7

Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc xúc động khi đông đảo đồng nghiệp đến chúc mừng cả hai trong lễ cưới được tổ chức tại TP.HCM.

Tối 25.12, lễ cưới của Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc diễn ra tại TP.HCM, quy tụ đông đảo khách mời là các nghệ sĩ như Phương Uyên, Thanh Hà, Đàm Vĩnh Hưng, NSND Trịnh Kim Chi, Mỹ Duyên, Dương Cẩm Lynh, Nhật Kim Anh, Kha Ly, Thanh Hiền…

Đàm Vĩnh Hưng, Kha Ly đến mừng Đoàn Minh Tài cưới vợ kém 16 tuổi - Ảnh 1.

Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc rạng rỡ trong ngày trọng đại. Cặp đôi trải qua nhiều năm gắn bó trước khi nên duyên vợ chồng

Ảnh: NVCC

Lễ cưới được bài trí sang trọng, ngập tràn hoa tươi. Trong ngày trọng đại, Sunny Đan Ngọc diện thiết kế váy đuôi cá của Nguyễn Minh Tuấn, tôn lên nhan sắc quyến rũ ở tuổi 25. Theo tiết lộ, bộ trang phục lấy cảm hứng từ những đóa hoa khi chạm vào ánh sáng, biểu trưng cho giây phút nữ ca sĩ bước sang chương mới của cuộc đời. Trong khi đó, Đoàn Minh Tài diện thiết kế vest cách điệu tông trắng, được khen ngợi đẹp đôi khi đứng cạnh người bạn đời.

Trong khoảnh khắc thiêng liêng nhất của buổi lễ, Đoàn Minh Tài xuất hiện trong bộ vest trắng, còn Sunny Đan Ngọc bước vào lễ đường trong thiết kế của Linh Nga, được chế tác từ chất liệu ánh kim cao cấp, kết hợp hơn 1.000 viên swarovski. Cặp đôi thực hiện các nghi thức như rót rượu, cắt bánh… trong sự chứng kiến của người thân, đồng nghiệp.

Đàm Vĩnh Hưng, Kha Ly đến mừng Đoàn Minh Tài cưới vợ kém 16 tuổi - Ảnh 2.

Cặp đôi thực hiện các nghi thức của lễ cưới trong sự chúc phúc của bạn bè, đồng nghiệp

Ảnh: NVCC

Đoàn Minh Tài chia sẻ: “Tôi đã chuẩn bị hơn sáu năm để có một lễ cưới long trọng như ngày hôm nay. Đan Ngọc là cô dâu, là người vợ trong mơ của tôi”. Trong khi đó, cô dâu Sunny Đan Ngọc không giấu được nước mắt khi gửi lời cảm ơn chân thành đến mẹ chồng vì đã luôn yêu thương và đón nhận cô như con gái trong gia đình.

Không khí buổi tiệc trở nên sôi động khi cô dâu Sunny Đan Ngọc dành tặng chú rể một tiết mục âm nhạc được chuẩn bị riêng. Mở đầu, nữ ca sĩ 10X vừa chơi piano vừa thể hiện một ca khúc tiếng Anh. Tiếp đó, Sunny Đan Ngọc chuyển sang kết hợp với vũ đạo trên nền ca khúc do cô sáng tác. Theo tiết lộ, người đẹp đã viết ca khúc này từ thời điểm cả hai mới quen nhau. Tiết mục mang lại không khí gần gũi, tạo điểm nhấn nhẹ nhàng và nhận được sự hưởng ứng từ khách mời.

Đàm Vĩnh Hưng, Kha Ly đến mừng Đoàn Minh Tài cưới vợ kém 16 tuổi - Ảnh 3.

Đoàn Minh Tài nhắn nhủ tình cảm đến người bạn đời, cho biết Sunny Đan Ngọc là hình mẫu người vợ trong mơ của anh

Ảnh: NVCC

Dàn sao dự đám cưới Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc

Đàm Vĩnh Hưng, Kha Ly đến mừng Đoàn Minh Tài cưới vợ kém 16 tuổi - Ảnh 4.

Đám cưới của Đoàn Minh Tài quy tụ nhiều đồng nghiệp đến tham dự. Trong đó, nghệ sĩ Hoài An, nghệ sĩ Xuân Hương, nghệ sĩ Phương Dung có mặt từ sớm để chúc mừng nam diễn viên tìm được hạnh phúc ở tuổi ngoài 40

Ảnh: NVCC

Đàm Vĩnh Hưng, Kha Ly đến mừng Đoàn Minh Tài cưới vợ kém 16 tuổi - Ảnh 5.

Thanh Hà và Phương Uyên có mối quan hệ thân thiết với gia đình cô dâu. Vì vậy, cặp đôi đã đáp chuyến bay từ Mỹ trở về để chúc mừng Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc trong ngày trọng đại

Ảnh: NVCC

Đàm Vĩnh Hưng, Kha Ly đến mừng Đoàn Minh Tài cưới vợ kém 16 tuổi - Ảnh 6.

Đàm Vĩnh Hưng cũng có mặt từ sớm để chúc mừng nam diễn viên Dốc sương mù. Sự góp mặt của các đồng nghiệp khiến cô dâu chú rể không khỏi xúc động

Ảnh: NVCC

Đàm Vĩnh Hưng, Kha Ly đến mừng Đoàn Minh Tài cưới vợ kém 16 tuổi - Ảnh 7.

Nhật Kim Anh tái xuất thon gọn sau khi sinh con. Trong ảnh, cô có dịp đọ sắc cùng Hiền Trang. Ngoài ra, đám cưới của Đoàn Minh Tài còn quy tụ dàn diễn viên truyền hình như Dương Cẩm Lynh, Thanh Hiền, Huỳnh Hồng Loan...

Ảnh: NVCC

Đàm Vĩnh Hưng, Kha Ly đến mừng Đoàn Minh Tài cưới vợ kém 16 tuổi - Ảnh 8.
Đàm Vĩnh Hưng, Kha Ly đến mừng Đoàn Minh Tài cưới vợ kém 16 tuổi - Ảnh 9.

Kha Ly mặc gợi cảm, khoe dáng thon gọn sau khi sinh. Trong khi đó, Vũ Thu Phương ghi điểm bởi phong cách thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ

Ảnh: NVCC

Đàm Vĩnh Hưng, Kha Ly đến mừng Đoàn Minh Tài cưới vợ kém 16 tuổi - Ảnh 10.
Đàm Vĩnh Hưng, Kha Ly đến mừng Đoàn Minh Tài cưới vợ kém 16 tuổi - Ảnh 11.

Thanh Thức - Minh Luân có mối quan hệ thân thiết với Đoàn Minh Tài nên dành thời gian đến chúc mừng đồng nghiệp

Ảnh: NVCC


Đoàn Minh Tài tổ chức lễ hằng thuận với bạn gái bác sĩ kém 16 tuổi

Đoàn Minh Tài tổ chức lễ hằng thuận với bạn gái bác sĩ kém 16 tuổi

Đoàn Minh Tài và bạn gái Sunny Đan Ngọc tổ chức lễ hằng thuận, sau màn cầu hôn gây chú ý cách đây không lâu.

