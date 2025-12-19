Đoàn Minh Tài tổ chức lễ hằng thuận với bạn gái bác sĩ kém 16 tuổi

Đoàn Minh Tài và bạn gái 10X diện áo dài đôi trong lễ hằng thuận Ảnh: FBNV

Cặp đôi diện áo dài tông hồng, không giấu được niềm hạnh phúc khi “về chung nhà” sau quãng thời gian dài gắn bó. Lễ hằng thuận của Đoàn Minh Tài được tổ chức trong không gian ấm cúng, với sự chứng kiến của gia đình, người thân.

Chia sẻ về buổi lễ, Sunny Đan Ngọc bày tỏ: “Giữa không gian thanh tịnh của chốn thiền môn, chúng con đi vào hôn nhân bằng lời nguyện an lành. Nguyện sống cùng nhau trong chánh niệm, biết nhẫn, biết thương, biết giữ gìn hạnh phúc”.

Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến cặp đôi khi có cái kết đẹp sau quãng thời gian đồng hành cùng nhau. Trao đổi với chúng tôi, Đoàn Minh Tài tiết lộ đám cưới của anh và bạn gái kém 16 tuổi dự kiến được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới ở TP.HCM vào ngày 25.12. Hiện tại, cặp đôi đã gửi thiệp mời cho bạn bè và đang tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại.

Cặp đôi nhận được lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp khi nên duyên vợ chồng Ảnh: FBNV

Đoàn Minh Tài sinh năm 1984, quê Vĩnh Long. Anh hoạt động ở vai trò người mẫu, diễn viên, từng góp mặt trong một số dự án như Lạc mất linh hồn, Vết sẹo, Dốc sương mù, Ngày mai ánh sáng, Nỗi buồn có mắt, Trang trại hoa hồng… Trong khi đó, Sunny Đan Ngọc kém Đoàn Minh Tài 16 tuổi, hoạt động trong lĩnh vực ca hát. Ngoài ra, cô tốt nghiệp khoa Răng hàm mặt, dự định trau dồi thêm để mở phòng khám nhỏ trong tương lai.

Hồi tháng 8.2025, Đoàn Minh Tài gây bất ngờ khi chia sẻ khoảnh khắc cầu hôn bạn gái trên trang cá nhân. Trước đó, cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau song chưa chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm. Trò chuyện với chúng tôi, Đoàn Minh Tài nhận xét bạn gái có tính cách mạnh mẽ, suy nghĩ chín chắn và nghị lực. Điều đó khiến anh cảm thấy phù hợp về quyết định “về chung nhà”.

Sunny Đan Ngọc còn gây ấn tượng với người yêu bởi có nền tảng vững chắc trong 2 lĩnh vực là y học và nghệ thuật. “Tôi muốn cô ấy được làm điều mình đam mê, và có thể lựa chọn cả hai nếu điều kiện cho phép. Nghĩa là Sunny vừa tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật vừa giữ được sự ổn định của nghề y. Còn nếu Sunny muốn chuyên sâu vào một hướng, tôi luôn ủng hộ quyết định của cô ấy về những điều mà cô ấy cảm thấy hạnh phúc và ý nghĩa nhất”, Đoàn Minh Tài bộc bạch thêm.

