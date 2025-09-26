Đoàn Minh Tài tiết lộ đám cưới với bạn gái bác sĩ kém 16 tuổi

Đoàn Minh Tài lịch lãm khi diện trang phục cưới ẢNH: BTC

Trong khuôn khổ một sự kiện thời trang, Đoàn Minh Tài gây chú ý khi xuất hiện với vai trò vedette. Khoác lên mình thiết kế lịch lãm, nam diễn viên hóa thân thành hình ảnh chú rể đầy phong độ. Đây cũng là màn tái xuất hiếm hoi của Đoàn Minh Tài trên sàn catwalk sau thời gian dài tập trung cho sân khấu kịch và công việc kinh doanh. Anh cho biết bản thân vừa trở về từ một chương trình kịch đa ngôn ngữ tại Hàn Quốc thì nhận lời mời góp mặt trong sự kiện này.

Chia sẻ sau buổi trình diễn, Đoàn Minh Tài bày tỏ: “Đứng trên sân khấu trong vai trò chú rể, tôi vừa hồi hộp vừa háo hức. Bởi tôi cũng mong ngày đám cưới của mình sẽ trở thành một hình ảnh đẹp trong mắt công chúng”. Theo tiết lộ của nam diễn viên, anh và Sunny Đan Ngọc đang tất bật chuẩn bị địa điểm, khách mời, trang phục… cho lễ cưới dự kiến diễn ra ngày 25.12. Đoàn Minh Tài bật mí hôn lễ sẽ được tổ chức ấm áp, có sự góp mặt của gia đình và bạn bè thân thiết.

Đoàn Minh Tài tự tin sải bước trên sàn diễn thời trang ẢNH: BTC

Trước đó, vào tháng 8, nam diễn viên từng khiến người hâm mộ bất ngờ khi cầu hôn bạn gái - bác sĩ Sunny Đan Ngọc trong không gian lãng mạn tại Đà Lạt. Màn cầu hôn này khi được đăng tải nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng, cùng hàng loạt lời chúc phúc từ bạn bè và đồng nghiệp.

Đoàn Minh Tài sinh năm 1984, quê Bến Tre. Anh tốt nghiệp Trường đại học Ngân hàng, ngành Tài chính nhưng bén duyên với nghề người mẫu rồi chuyển sang đóng phim. Nam diễn viên được khán giả biết đến qua các phim như Lạc mất linh hồn, Vết sẹo, Dốc sương mù, Ngày mai ánh sáng, Nỗi buồn có mắt, Trang trại hoa hồng… Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên kinh doanh bất động sản, làm chủ chuỗi nhà hàng ở TP.HCM.

Dàn sao góp mặt trong sự kiện thời trang cùng Đoàn Minh Tài

Ngoài Đoàn Minh Tài, sự kiện lần này còn quy tụ nhiều sao Việt như diễn viên Minh Luân, diễn viên Huỳnh Trường Thịnh, ca sĩ Tim, người mẫu Trịnh Xuân Nhản...

Diễn viên Minh Luân cùng với Đoàn Minh Tài trong khoảnh khắc chào kết. Thời gian qua, Minh Luân có cuộc sống kín tiếng, chủ yếu tập trung cho công việc diễn xuất ẢNH: BTC

Sở hữu chiều cao nổi bật cùng gương mặt điển trai, Huỳnh Trường Thịnh không chỉ tham gia diễn xuất mà còn được nhiều nhà thiết kế tin tưởng chọn trình diễn thời trang ẢNH: BTC

Ca sĩ Tim lịch lãm sánh bước cùng người mẫu nữ trong show diễn thời trang cưới. Không chỉ hoạt động ở lĩnh vực ca hát, anh còn tham gia nhiều bộ phim truyền hình và làm người mẫu. Sau sóng gió hôn nhân, giọng ca 8X có cuộc sống kín tiếng, ít khi chia sẻ về chuyện đời tư ẢNH: BTC

Trịnh Xuân Nhản lịch lãm sải bước trong sự cổ vũ của mọi người ẢNH: BTC