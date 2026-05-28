Cô gái hát nhạc Đức Huy khiến Thái Châu suýt khóc trên ghế nóng

Tập 4 Hãy nghe tôi hát lên sóng với màn tranh tài của 3 thí sinh gồm Mỹ Đăng, Huy Quang và Nhã Trang. Đảm nhận vai trò ban giám khảo ngoài danh ca Thái Châu còn có 2 khách mời gồm ca sĩ Thùy Trang và ca sĩ Quách Thành Danh.

Trong đêm tranh tài, Nhã Trang chọn thể hiện ca khúc Mùa hè đẹp nhất - sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy. Trên sân khấu, nữ thí sinh mang đến không gian đầy cảm xúc qua cách xử lý bài hát. Cô ghi điểm bởi chất giọng nội lực, với điểm nhấn là màn “bắn” nốt cao, gây ấn tượng với ban giám khảo.

Theo dõi bài thi, Thùy Trang nhận xét Nhã Trang có phần hồi hộp ở những câu đầu tiên. Tuy nhiên càng về sau, đàn em dần lấy lại sự bình tĩnh và thể hiện tốt hơn ca khúc này. Giọng ca Bông vạn thọ cũng có những lời nhắn nhủ đến Nhã Trang: “Sau phần giang tấu, em hát rất phiêu, giọng hát đẹp và nội lực. Trong cuộc thi, mình sẽ không tránh khỏi những áp lực, nhưng dù sao cũng chúc mừng em”.

Danh ca Thái Châu đánh giá việc lựa chọn ca khúc này là một quyết định thông minh bởi đây là bài hát đẹp từ giai điệu đến ca từ. Nam giám khảo dành lời khen cho cách Nhã Trang hát bằng cảm xúc và truyền tải được tinh thần của ca khúc này. “Nghe từng lời từng chữ rất cảm động. Cá nhân tôi phải cố kìm lòng lắm, chứ không là khóc rồi”, danh ca Thái Châu bày tỏ.

Theo dõi tiết mục, Thái Châu đánh giá cao tinh thần hết mình, “hát bằng cả trái tim” của Nhã Trang khi đứng trên sân khấu. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn góp ý đàn em cần chú ý hơn ở những nốt trầm để phần lời được rõ ràng hơn.

“Ở một số nốt trầm, tôi lại nghe không rõ lời lắm. Lần sau bạn nhớ để ý. Dù thế nào nhưng khi bước ra sân khấu, bạn phải cố gắng để không bị sai sót. Bởi đây là cuộc thi quan trọng, giúp giới thiệu tiếng hát của mình với khán giả mọi nơi. Bạn phải dung hòa giữa đoạn trầm và cao để tiết mục hoàn hảo”, ông chia sẻ.

Quách Thành Danh tiếp tục đánh giá cao kỹ thuật thanh nhạc của Nhã Trang, đặc biệt ở những đoạn cao trào sau phần giang tấu. Nam giám khảo nhận xét nữ ca sĩ có cách nhả chữ chắc chắn, biết cách làm nổi bật màu sắc của bài hát. “Phần trầm em mờ quá nhưng qua giang tấu em đã lấy lại được phong độ. Hy vọng đây là kinh nghiệm cho em ở những vòng thi sau khi lựa chọn bài hát hoặc đặt micro sao cho phù hợp”, nam giám khảo nhắn nhủ.

Vì có chút tiếc nuối khi theo dõi phần đầu của tiết mục, Quách Thành Danh ngẫu hứng đề nghị đàn em hát lại ca khúc này khi lắng nghe những góp ý. Phần thể hiện sau đó của nữ thí sinh khiến nam nghệ sĩ hài lòng, cho rằng đàn em sẽ tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp âm nhạc. Kết thúc phần thi, Nhã Trang nhận được 9,75 điểm từ phía 3 giám khảo.