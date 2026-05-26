Cô gái Huế khiến danh ca Thái Châu xuýt xoa vì giọng hát là ai?

Mỹ Đăng là một trong những ứng viên tranh tài ở Hãy nghe tôi hát 2026. Tại vòng thi đầu tiên, cô thể hiện Trăng dưới chân mình, được danh ca Thái Châu đánh giá có chất giọng đẹp vốn là một lợi thế đối với người nghệ sĩ. Tuy nhiên, nam giám khảo nhấn mạnh cảm xúc mới là yếu tố quyết định để khán giả yêu thương và nhớ đến ca sĩ. Ông cho rằng nữ ca sĩ cần biết nâng niu từng câu hát, đặt để cảm xúc đúng lúc để mỗi bài hát trọn vẹn hơn.

Quốc Đại cho rằng Mỹ Đăng gần như không mắc lỗi về kỹ thuật thanh nhạc trong suốt phần trình diễn. Tuy nhiên, nam giám khảo cảm thấy tiết mục chưa tạo được sự biến chuyển rõ nét về cảm xúc, khiến tổng thể có phần đều đều từ đầu đến cuối. Dù vậy, Quốc Đại đặc biệt yêu thích đoạn hát ở giữa vì đó là lúc Mỹ Đăng thoát khỏi áp lực tâm lý và thể hiện được sự bay bổng trong âm nhạc.

Mỹ Đăng thăng hoa trên sân khấu Hãy nghe tôi hát 2026 Ảnh: NSX

Dương Hồng Loan đồng tình với nhận xét của hai đồng nghiệp khi cho rằng Mỹ Đăng chưa thể hiện hết cảm xúc, một phần vì bản phối còn thiếu điểm nhấn. Nữ giám khảo tiết lộ từng thể hiện ca khúc này cùng danh ca Thái Châu nên hiểu rõ đây là bài hát khó xử lý cảm xúc. Kết thúc phần thi, Mỹ Đăng nhận số điểm 9,75 từ giám khảo Quốc Đại và Thái Châu, điểm 10 từ giám khảo Dương Hồng Loan.

Hành trình nghệ thuật của Mỹ Đăng

Mỹ Đăng bén duyên với âm nhạc từ khi còn bé, được gia đình ủng hộ theo đuổi con đường nghệ thuật. Chính nền tảng vững chắc và sự tiếp sức từ người thân đã trở thành bệ phóng để nữ ca sĩ quyết định rời quê hương vào TP.HCM - thị trường âm nhạc sôi động và khắc nghiệt để theo đuổi giấc mơ ca hát chuyên nghiệp.

Khác với vẻ ngoài dịu dàng, Mỹ Đăng thừa nhận bản thân là người bản lĩnh. Từ khi bước chân vào giảng đường đại học cho đến lúc trở thành ca sĩ tự do, cô hoàn toàn tự lập. Nữ ca sĩ thẳng thắn chia sẻ về những giai đoạn chênh vênh: “Khó khăn lớn nhất có lẽ là sự tự lập. Có những khoảnh khắc sau giờ làm, giờ học, tôi chỉ có một mình đối mặt với nỗi cô đơn và áp lực nghề nghiệp. Để đạt được trình độ nhất định, người ca sĩ phải rèn luyện không ngừng nghỉ trong sự lặng lẽ”.

Mỹ Đăng đối diện với cô đơn, áp lực trong hành trình theo đuổi đam mê ca hát Ảnh: NSX

Dù đã tham gia nhiều chương trình ca nhạc và gameshow lớn nhỏ tại các tỉnh thành, nhưng Mỹ Đăng vẫn luôn khiêm tốn cho rằng mình còn thiếu một "cột mốc" thực sự để bứt phá. Và Hãy nghe tôi hát chính là cơ hội mà cô chờ đợi từ lâu.

Đến với cuộc thi năm nay, Mỹ Đăng mang theo hành trang dòng nhạc sở trường là tình ca và ballad. Tuy nhiên, điều khiến khán giả mong chờ nhất chính là cách nữ ca sĩ đưa tâm hồn Huế vào trong âm nhạc.

Dẫu vậy, Mỹ Đăng không chọn cách đứng mãi trong “vùng an toàn”. Cô chia sẻ: “Tôi muốn mang đến một xíu thử thách để bản thân bứt phá hơn. Cuộc thi là nơi hội tụ nhiều giọng ca giỏi, và cũng là nơi tôi có thể tự do khám phá nhiều bản sắc, dòng nhạc khác nhau”.

Trong môi trường thi đấu, Mỹ Đăng giữ tinh thần hứng khởi nhưng cũng không kém phần hồi hộp. Việc gặp lại những đồng nghiệp quen thuộc như ca sĩ Nhã Trang hay Đông Triều giúp Mỹ Đăng có thêm điểm tựa tinh thần để tự tin hơn trên sân khấu. Bằng sự chân thành và nỗ lực không ngừng, cô gái đến từ Huế đang từng bước viết tiếp chương mới cho sự nghiệp âm nhạc của mình.