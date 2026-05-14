Thái Châu thẳng thắn góp ý chàng trai hát nhạc Song Ngọc - Lam Phương

Tập 2 Hãy nghe tôi hát lên sóng với màn tranh tài của 3 thí sinh gồm Đông Triều, Huy Quang và Mỹ Đăng. Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài danh ca Thái Châu còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Quốc Đại và ca sĩ Dương Hồng Loan.

Trong đêm tranh tài, thí sinh Huy Quang gây chú ý khi lựa chọn Đàn bà và Ngày em đi để chinh phục ban giám khảo. Đây là 2 ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Song Ngọc - Lam Phương, giúp nam thí sinh khoe giọng hát nội lực cùng khả năng xử lý trên sân khấu.

Thái Châu tiết lộ về ca khúc 'Đàn bà'

Huy Quang lựa chọn 2 ca khúc đình đám để trình diễn ở phần chào sân Hãy nghe tôi hát ẢNH: NSX

Giám khảo Thái Châu nhận xét ca khúc Đàn bà cần được phối nhẹ nhàng hơn để khán giả cảm nhận rõ từng câu hát. Theo nam giám khảo, việc nhấn quá mạnh ở nhiều đoạn khiến cảm xúc người nghe bị vơi đi, đồng thời lưu ý Huy Quang nên cân nhắc kỹ hơn khi lựa chọn cách phá cách cho từng bài hát. “Bạn hát bài Ngày em đi rất tốt, cách hát của bạn rất kịch tính, giống như một diễn viên trên sân khấu vậy. Đây là lời nhắc nhở để bản thân bạn có thêm kinh nghiệm, tùy theo bài mà mình phá cách”, nam nghệ sĩ bày tỏ.

Thái Châu cũng tiết lộ nhạc sĩ Song Ngọc từng ngỏ ý muốn nam danh ca thể hiện ca khúc Đàn bà ngay sau khi hoàn thành sáng tác. Tuy nhiên, nam giám khảo lập tức từ chối vì cảm thấy bài hát quá khó và nhiều thử thách cảm xúc. “Khi viết xong bài này, Song Ngọc có gọi điện thoại ngỏ ý tôi biểu diễn, nhưng tôi nói 'thôi, tôi sợ lắm'. Sau đó tác giả đưa cho anh Elvis Phương thể hiện ca khúc này”, ông bộc bạch.

Trong khi đó, giám khảo Dương Hồng Loan đánh giá Huy Quang sở hữu chất giọng đẹp và kỹ thuật tốt, nhưng phần hòa âm làm câu chuyện trong tiết mục chưa thật sự liền mạch. Dương Hồng Loan nhận xét đoạn “Lòng anh nát tan theo con tàu...” mà nam thí sinh thể hiện vẫn chưa đủ độ da diết như tinh thần bài hát.

Danh ca Thái Châu thẳng thắn đưa ra lời khuyên cho thí sinh khi ngồi ghế giám khảo ẢNH: NSX

Nữ giám khảo cho rằng bản phối có tiết tấu khá nhanh khiến cảm xúc chưa được đẩy đến cao trào, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối cho phần trình diễn: “Đến với chương trình này, chúng ta phải đối diện với nhiều thử thách, phải hát với niềm đam mê cháy bỏng và sự đón chờ của khán giả. Điều đó bắt buộc chúng ta phải lựa chọn phần hòa âm, chọn ca khúc sao cho phù hợp với chất giọng của mình. Dương Hồng Loan chưa thấy nát tan lắm vì bản phối quá nhanh khiến em không theo kịp cảm xúc, hơi tiếc cho phần trình diễn này”.

Giám khảo Quốc Đại cho rằng cả 6 thí sinh của Hãy nghe tôi hát đều có kỹ năng thanh nhạc tốt và màu sắc riêng, vì vậy điểm khác biệt lớn nhất nằm ở khả năng trình diễn. Theo nam giám khảo, Huy Quang cần biết cách dẫn dắt cảm xúc người xem từ từ thay vì đẩy cao trào quá mạnh ngay từ đầu tiết mục. “Nếu 2 bài này tách ra hoàn toàn thì em làm rất tốt. Nhưng khi kết hợp với nhau, em phải cân nhắc làm sao để tạo thành một câu chuyện dẫn dắt người nghe”, nam giám khảo bày tỏ.

Huy Quang nhận được hai điểm 9,75 từ giám khảo Thái Châu, Quốc Đại và Dương Hồng Loan. Với tổng điểm 29,25, nam thí sinh cần phải cố gắng nhiều trong vòng thi sau. Trong khi đó, Đông Triều và Mộc Anh dẫn đầu với 29,75 điểm. Thí sinh Mỹ Đăng nhận được 29,5 điểm. Còn Nhã Trang và Quang Hiền lần lượt nhận về 29,25 và 29 điểm từ 3 giám khảo.