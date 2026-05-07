Cô gái hát 'Bài ca đất phương Nam' bị danh ca Thái Châu góp ý

Tập 1 Hãy nghe tôi hát lên sóng với màn tranh tài của Nhã Trang, Quang Hiền và Mộc Anh. Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài danh ca Thái Châu còn có sự góp mặt của ca sĩ Quốc Đại và ca sĩ Dương Hồng Loan.

Mộc Anh lựa chọn chào sân Hãy nghe tôi hát bằng một ca khúc vốn đã quen thuộc với khán giả Ảnh: NSX

Trong đêm tranh tài, Mộc Anh lựa chọn thể hiện Bài ca đất phương Nam - một ca khúc vốn quen thuộc với khán giả, từng được nhiều nghệ sĩ gạo cội trình diễn. Tuy nhiên, ở tập chào sân này, nữ thí sinh mang đến bản phối mới mẻ, song vẫn giữ được nét đặc trưng của tác phẩm. Cô mở đầu bằng một câu hò được xử lý khéo léo, chạm đến cảm xúc của dàn giám khảo trong chương trình.

Đánh giá của Thái Châu và dàn giám khảo

Theo dõi bài thi, giám khảo Dương Hồng Loan đánh giá cao sự tươi mới trong cách thể hiện của Mộc Anh. Phần trình diễn của đàn em khiến nữ nghệ sĩ bồi hồi nhớ về quãng thời gian tranh tài tại một cuộc thi hát, cũng cùng đồng đội lựa chọn ca khúc để chinh phục ban giám khảo.

Về tiết mục của Mộc Anh, Dương Hồng Loan khen ngợi bản phối mang màu sắc tươi vui. “Khi bạn cất giọng hò đã chạm vào trái tim tôi rồi. Sau đó bạn hơi chông chênh, nhưng tổng thể tiết mục vẫn rất tốt”, nữ nghệ sĩ đánh giá.

Quốc Đại cũng dành lời khen cho việc giữ nguyên tinh thần bản gốc, đồng thời ghi nhận khả năng truyền tải không gian âm nhạc rõ nét của Mộc Anh. Tuy nhiên, anh cho rằng nữ ca sĩ vẫn còn phần nào an toàn và cần bùng nổ hơn để tạo sức hút mạnh mẽ. “Ngay từ câu hò đầu tiên, em đã làm rất tốt, chạm đến cảm xúc của anh. Tuy nhiên có thể vì em hơi sợ nên làm mọi thứ còn an toàn, nếu được hãy cho mọi người thấy sự máu lửa hơn của em”, anh nói.

Dàn giám khảo đưa ra những góp ý cho Mộc Anh về tiết mục Bài ca đất phương Nam Ảnh: NSX

Theo Thái Châu, đây là một thử thách đối với Mộc Anh khi lựa chọn ca khúc vốn đã rất quen thuộc với khán giả. Nam nghệ sĩ đánh giá cao về gương mặt sáng, cách hát rõ lời của đàn em, song thẳng thắn góp ý về việc nghiên cứu cao độ để làm nổi bật hơn chất giọng.

“Em nên lên nửa tone để khắc phục những nốt thấp. Tôi nghĩ em nên nghiên cứu về quãng giọng để phối hợp với người hòa âm phối khí, tạo nên màn trình diễn trọn vẹn hơn”, ông nhắn nhủ.

Phần thi của Mộc Anh được giám khảo Quốc Đại chấm điểm tuyệt đối 10 và giám khảo Dương Hồng Loan ghi nhận 9,75 điểm. Số điểm của danh ca Thái Châu sẽ được công bố sau khi 3 thí sinh còn lại hoàn thành xong bài thi.

Ngoài Mộc Anh, phần trình diễn của Nhã Trang với Gặp nhau giữa rừng mơ được Thái Châu đánh giá cao cách xử lý ca khúc, đặc biệt ở những đoạn cao trào, đồng thời góp ý nữ ca sĩ cần kiểm soát cột hơi tốt hơn để hoàn thiện phần trình diễn. Còn thí sinh Quang Hiền mang đến ca khúc Son với một màu sắc hiện đại, giàu tiết tấu. Tuy nhiên, theo giám khảo Quốc Đại, Quang Hiền vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được chiều sâu cảm xúc của bài hát, đôi lúc còn “đuổi theo” nhịp điệu thay vì hòa mình vào nó.