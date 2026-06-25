Chàng trai hát 'Cỏ úa' bị Thái Châu góp ý trên truyền hình

Tập 8 Hãy nghe tôi hát lên sóng với màn tranh tài của Đông Triều, Quang Hiền và Mộc Anh. Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài danh ca Thái Châu còn có ca sĩ Đông Đào và ca sĩ Hồ Trung Dũng.

Trong chương trình, thí sinh Quang Hiền mang đến liên khúc Vết thương cuối cùng - Cỏ úa, lựa chọn gắn liền với những cảm xúc cô đơn và mất mát trong tình yêu. Hai bài hát nổi tiếng được nam thí sinh thể hiện ấn tượng, song còn nhiều điểm khiến giám khảo chưa thật sự hài lòng.

Nhận xét của Thái Châu, Đông Đào

Quang Hiền chọn 2 ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương để thể hiện tại Hãy nghe tôi hát ẢNH: NSX

Ca sĩ Đông Đào cho rằng bản phối của tiết mục khá dễ nghe nhưng lại thiếu điểm nhấn rõ ràng. Nữ giám khảo nhận xét: “Hai bài hát đều mang tâm trạng buồn của người bị bỏ lại nhưng cảm xúc của Quang Hiền bị một màu từ đầu đến cuối. Người đàn ông đau đớn đến tận cùng không phải lúc nào cũng gào thét mà đôi khi là nỗi đau lắng sâu trong tim. Giọng hát của Quang Hiền tốt nhưng cách xử lý chưa làm trái tim người nghe rung động”.

Ca sĩ Hồ Trung Dũng đánh giá cao nỗ lực làm mới ca khúc của Quang Hiền khi kéo bài hát ra khỏi lối mòn quen thuộc. Tuy nhiên, chính sự mềm mại và dễ nghe của bản phối lại vô tình làm mất đi những đoạn thấm nhất của ca khúc.

Danh ca Thái Châu thẳng thắn đưa ra lời khuyên cho Quang Hiền ẢNH: NSX

“Quang Hiền cần phân biệt rõ giữa cảm xúc và nức nở. Những nốt cao cần được xử lý kỹ hơn để trở thành điểm nhớ của bài hát. Giọng hát sáng, đẹp và mạnh, nhưng cần thêm thời gian nghiên cứu để tìm ra cách kể chuyện hiệu quả hơn”, Hồ Trung Dũng chia sẻ.

Danh ca Thái Châu cũng góp ý về cấu trúc bản phối và cách xây dựng cảm xúc. Theo nam danh ca, phần đầu nên tiết chế hơn để tạo nền cho những đoạn cao trào phía sau. Bên cạnh đó, việc kiểm soát hơi và xử lý cao độ cũng cần được chú ý nhiều hơn.

“Cảm xúc đàn ông lúc buồn và đau đớn sẽ khác. Quang Hiền cần tìm hiểu sâu hơn để truyền tải trọn vẹn tâm trạng nhân vật”, nam giám khảo nhận xét. Khép lại phần thi, Quang Hiền nhận hai điểm 9,5 từ danh ca Thái Châu và ca sĩ Đông Đào.

Màn trình diễn của thí sinh Đông Triều và Mộc Anh tại tập 8 Hãy nghe tôi hát ẢNH: NSX

Trong khi đó, Mộc Anh lựa chọn Dạ cổ hoài lang, ghi điểm bởi bản phối trẻ trung cùng chất giọng ngọt ngào. Đông Đào dành lời khen cho sự dũng cảm của Mộc Anh khi thử sức với một dòng nhạc không thuộc vùng văn hóa của mình.

Theo Thái Châu, lối luyến láy của Mộc Anh mang hơi hướng thế hệ trẻ nên tạo cảm giác lạ tai. Tuy nhiên, với một tác phẩm đã trở thành đặc trưng của dòng nhạc này, việc nghiên cứu sâu hơn để hiểu tinh thần nguyên bản vẫn là điều cần thiết trước khi tạo nên dấu ấn riêng.

Còn thí sinh Đông Triều hát Áo anh sứt chỉ đường tà, được Hồ Trung Dũng nhận xét rằng: “Những đoạn hùng hồn Đông Triều làm rất tốt. Tuy nhiên, phần tình cảm vẫn chưa thật sự sâu”.

Đông Đào cho rằng Đông Triều phát huy tốt thế mạnh ở những đoạn hào hùng nhưng vẫn cần mềm mại hơn ở những đoạn giàu cảm xúc. "Những đoạn êm ái cần vuốt ve hơn để cảm xúc được dâng trào. Hòa âm rất hay nhưng Đông Triều vẫn chưa khai thác hết những gì bản phối mang lại”, Thái Châu chia sẻ.