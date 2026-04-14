Danh ca Thái Châu: Từng chia tay người yêu vì rào cản ‘môn đăng hộ đối’

Trong chương trình Dấu ấn tình ca, Thái Châu bất ngờ khi chọn thể hiện ca khúc Anh ơi ở lại. Đây là bài hát do Đạt G sáng tác, từng được Chi Pu đầu tư thực hiện một MV riêng. Song sau đó, việc nam danh ca hát lại ca khúc này với một màu sắc khác lại được khán giả quan tâm. Qua cách thể hiện của Thái Châu, ca khúc được khoác lên màu sắc mới vừa hiện đại, vừa đậm chiều sâu trải nghiệm.

Ký ức của danh ca Thái Châu

Danh ca Thái Châu trải lòng về chuyện tình cảm trong chương trình Dấu ấn tình ca lên sóng trên THVL1 Ảnh: NSX

Trong cuộc trò chuyện cùng MC Minh Đức, danh ca Thái Châu chia sẻ cảm xúc khi thể hiện một ca khúc trẻ. Nam nghệ sĩ cho biết cảm thấy rất vui và hào hứng khi tiếp cận những sáng tác gần gũi với đời sống hiện đại, đồng thời cảm nhận được nguồn năng lượng tươi mới trong âm nhạc. “Nhạc trẻ rất hay, khiến tôi cảm thấy như trẻ lại", nam danh ca bày tỏ.

Từ những gợi mở của MC, câu chuyện dần mở ra những ký ức tuổi trẻ của Thái Châu, nơi những rung động đầu đời còn nhiều bỡ ngỡ. Nam danh ca kể lại một kỷ niệm đáng nhớ khi từng thầm thích một cô bạn nhưng không dám bày tỏ. Một lần đi ngang qua khi cô gái đang chơi banh đũa, nam nghệ sĩ đã chụp lấy trái banh như một cách “ra tín hiệu”, nhưng sau cùng vẫn không đủ dũng khí để nói thành lời.

Câu hát trong ca khúc Em ơi ở lại bất chợt chạm đến ký ức sâu kín, khiến nam danh ca không khỏi xúc động. Thái Châu chia sẻ từng có một mối tình đẹp nhưng dang dở khi người con gái lựa chọn rời xa vì con đường nghệ thuật mà danh ca theo đuổi. Ở thời điểm đó, những rào cản về hoàn cảnh và quan niệm “môn đăng hộ đối” đã khiến cả hai không thể tiếp tục. Đó là ký ức vừa đẹp vừa tiếc nuối, theo nam danh ca suốt nhiều năm.

Danh ca Thái Châu có cuộc sống viên mãn bên vợ kín tiếng ở tuổi ngoài 70 Ảnh: NSX

Hiện tại, danh ca Thái Châu có cuộc sống viên mãn bên vợ kín tiếng. Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, bà còn là người hỗ trợ, chăm sóc mỗi khi nam nghệ sĩ tham gia các hoạt động nghệ thuật. Trong một lần chia sẻ về hôn nhân, giọng ca Bài thánh ca buồn bày tỏ sự trân trọng dành cho người bạn đời khi luôn có sự thấu hiểu, cảm thông cho tính chất công việc của mình. Nam nghệ sĩ cho rằng để duy trì được tổ ấm hạnh phúc như hiện tại là nỗ lực vun đắp của cả hai, chứ nếu chỉ riêng một người thì sẽ rất khó.

Theo dõi chặng đường nghệ thuật của Thái Châu, nhiều khán giả trầm trồ khi ở tuổi ngoài 70 nhưng ông vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung. Ngoài cuộc sống hạnh phúc thì niềm vui, lối suy nghĩ tích cực khi vẫn được gắn bó với nghề cũng là bí quyết giúp ông giữ được phong độ như hiện tại. Đối với giọng ca Bài thánh ca buồn, âm nhạc như một liều thuốc tinh thần, tiếp thêm nguồn năng lượng để ông “muốn hát và cống hiến”.

Tiếp nối chủ đề Những cuộc tình lỡ, chương trình Dấu ấn tình ca còn gửi đến khán giả nhiều tiết mục giàu cảm xúc như Xin lỗi anh (Hứa Nguyễn Đình Thụy - Lâm Hỷ - Đào Trung Tín thể hiện), Ngỡ đâu tình đã quên mình qua giọng hát Hồ Trung Dũng, Nỗi buồn hoa phượng do Thùy Trang thể hiện và Chờ người qua giọng hát Tuyết Mai. Mỗi tiết mục là một mảnh ghép cảm xúc, góp phần làm nổi bật chủ đề về những mối tình dang dở.