Chàng trai trẻ gây chú ý khi hát nhạc Nguyễn Vũ là ai?

Tập 5 Người kể chuyện tình lên sóng với màn tranh tài của Tuấn Tú, N Ly và Quỳnh Cầm. Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài danh ca Thái Châu còn có ca sĩ Thùy Trang và ca sĩ Lâm Vũ. Trong chương trình, thí sinh Tuấn Tú lựa chọn ca khúc Nhìn nhau lần cuối của nhạc sĩ Nguyễn Vũ để chinh phục ban giám khảo. Anh mang đến phần trình diễn nhiều cảm xúc khi kể về những nỗi niềm trước một cuộc tình dang dở.

Danh ca Thái Châu nhớ về cố nhạc sĩ Nguyễn Vũ

Tiết mục của Tuấn Tú khiến danh ca Thái Châu nhớ về cố nhạc sĩ Bài thánh ca buồn. Nam giám khảo chia sẻ: “Bài hát gợi tôi nhớ lại nhiều kỷ niệm khi làm việc với anh Nguyễn Vũ. Tuấn Tú hôm nay hát khá hơn những bài trước, đây là một bước tiến của em”.

Tuấn Tú nhận góp ý khi thể hiện Nhìn nhau lần cuối Ảnh: FBNV

Nam danh ca cho biết khi ngồi ghế giám khảo, ông thấy mỗi phần trình diễn trên sân khấu đều chạm đến một ký ức cũ, như đưa bản thân trở lại “những góc phố gợi nhớ bao kỷ niệm” cùng những câu chuyện âm nhạc đã đi qua.

Ca sĩ Thùy Trang ấn tượng với giọng hát và phong thái sân khấu của Tuấn Tú. Cô dành lời khen phần chọn bài, hòa âm và nhận định nam thí sinh rất hợp với dòng nhạc này, đồng thời nhắc anh chú ý hơn việc giữ cột hơi ở những đoạn cao. Bên cạnh đó, giọng ca Bông vạn thọ bày tỏ niềm vui khi được mời vào vị trí ghế nóng. “Hôm nay được ngồi đây rất vui vì được đồng hành cùng anh Thái Châu và Lâm Vũ, gợi cho mình rất nhiều kỷ niệm”, cô nói.

Ca sĩ Lâm Vũ đánh giá chất giọng của Tuấn Tú hợp với bài hát nhưng “chưa có kinh nghiệm để giữ cột hơi, phần diễn xuất chưa thật sự tự nhiên”. Anh góp ý Tuấn Tú cần cảm bài nhiều hơn vì “khi hát phải diễn tả từng câu một, nắm rõ cảm xúc bài hát”. Với bài thi này, nam thí sinh nhận 9,5 điểm từ danh ca Thái Châu và 9,5 điểm từ giám khảo Lâm Vũ.

N Ly (trái) và Quỳnh Cầm trình diễn trong tập 5 của Người kể chuyện tình Ảnh: NSX

Ngoài Tuấn Tú, phần trình diễn của N Ly với ca khúc Ta đã từng yêu cũng khiến giám khảo thích thú. Theo dõi bài thi, Lâm Vũ dành lời khen ngợi vì giọng hát nội lực và tin rằng đàn em sẽ tiến sâu trong chương trình. Trong khi đó, Thùy Trang nhắc nhở thí sinh chú ý giữ hơi ở các đoạn cao để tránh bị mắc lỗi, còn danh ca Thái Châu khen N Ly chọn ca khúc phù hợp với chất giọng, nhờ đó thể hiện được chiều sâu cảm xúc.

Thí sinh Quỳnh Cầm khép lại đêm thi với ca khúc Con đường xưa em đi. Dù là ứng viên nhỏ tuổi nhất nhưng cô cho thấy bản lĩnh khi kết hợp giữa hát và diễn, được giám khảo đánh giá cao. Lâm Vũ khen ngợi cách xử lý bài hát của Quỳnh Cầm, đặc biệt là những đoạn bỏ nhỏ và sự chắc chắn trong kỹ thuật hơi. Danh ca Thái Châu xúc động trước diễn xuất của Quỳnh Cầm. Nam giám khảo nhận xét: “Dù có sai một đoạn giai điệu, bạn xử lý thông minh. Lối hát bolero mới mẻ của bạn khiến tôi yêu thích”.