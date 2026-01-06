Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nỗi niềm của ca sĩ Hồ Trung Dũng ở tuổi 44

Thạch Anh
06/01/2026 10:08 GMT+7

Theo Hồ Trung Dũng, mỗi người sống và hành động dựa trên 2 cảm xúc là yêu và sợ. Anh khẳng định: 'Tôi chọn yêu'.

Hồ Trung Dũng cho biết anh xem sự nhạy cảm trong cảm xúc là một may mắn. Dù điều đó khiến anh dễ buồn hơn người khác, nhưng cũng giúp anh cảm nhận cuộc sống ở chiều sâu - điều không thể thiếu với một người nghệ sĩ. “Tôi luôn tìm cách thể hiện cảm xúc của mình qua chính những nốt nhạc của mình, chứ không chỉ chơi lại những gì đã có sẵn”, anh chia sẻ.

Hồ Trung Dũng trải lòng

Nỗi niềm của ca sĩ Hồ Trung Dũng ở tuổi 44- Ảnh 1.

Hồ Trung Dũng là khách mời trong Chuyện tối cùng sao

Ảnh: NSX

Theo Hồ Trung Dũng, âm nhạc chỉ thật sự chạm đến trái tim khán giả khi người ca sĩ hiểu rõ mình đang hát gì và dám đưa chính con người, trải nghiệm của mình vào bài hát. Mỗi ca khúc, ngoài câu chuyện của nhạc sĩ, còn là câu chuyện được kể lại bằng lăng kính rất riêng của người thể hiện.

Suốt sự nghiệp ca hát, Hồ Trung Dũng chưa bao giờ đặt nặng việc phải tạo dấu ấn bằng sự khác biệt kỹ thuật. Thay vào đó, anh chọn cách “cảm” bài hát, tìm một chi tiết hoặc một lát cắt cuộc sống trùng khớp với chính trải nghiệm của mình để bắt đầu khai thác. “Mỗi người đều có những trải nghiệm khác nhau. Chính điều đó tự khắc tạo nên cái riêng của mỗi ca sĩ”, anh chia sẻ.

Dù đã viết nhạc từ khi còn trẻ và sở hữu nhiều ca khúc được yêu thích, trong đó có Còn lại gì khi anh vắng em, Hồ Trung Dũng thừa nhận anh từng thiếu tự tin để phát hành một album với toàn bộ các sáng tác của mình. Phải đến ngày cuối cùng của năm 2025, nam ca sĩ mới chính thức ra mắt album Alive, gồm 11 ca khúc do anh viết, một cột mốc quan trọng sau nhiều năm tự hoài nghi của nam ca sĩ. “Đến một độ tuổi nhất định, tôi không còn quá quan tâm người khác nghĩ gì, mà nhìn vào bên trong mình. Ở thời điểm này, tôi cảm thấy những gì mình làm là đủ tốt để chia sẻ với mọi người”.

Nỗi niềm của ca sĩ Hồ Trung Dũng ở tuổi 44- Ảnh 2.

Bước qua tuổi 40, Hồ Trung Dũng mới mạnh dạn ra mắt album gồm những ca khúc do mình sáng tác

Ảnh: NSX

Tên gọi Alive cũng chính là “tuyên ngôn nghệ thuật” của Hồ Trung Dũng ở thời điểm hiện tại. Với anh, sống không chỉ là hạnh phúc mà là chấp nhận và trân trọng tất cả các “gia vị” của cuộc đời. “Chúng ta sống và hành động dựa trên hai cảm xúc chính: yêu hoặc sợ. Tôi chọn yêu”, Hồ Trung Dũng bày tỏ.

Các ca khúc trong album được viết từ chính câu chuyện của anh, từ những con người xung quanh, thậm chí từ những khoảnh khắc quan sát đời sống nơi góc quán cà phê đông đúc. Với Hồ Trung Dũng, mỗi khoảnh khắc cảm xúc đều đáng giá và xứng đáng được lưu giữ trong âm nhạc. Hồ Trung Dũng chia sẻ phương châm giúp anh bền bỉ với con đường nghệ thuật suốt nhiều năm qua là luôn quay về với lý do ban đầu khiến anh chọn âm nhạc. “Mình phải yêu cái mình làm. Mỗi khi yếu lòng, tôi lại nhớ về ngày đầu tiên mình bước vào con đường này”, anh nói.

