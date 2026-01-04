Hồ Trung Dũng: Tôi không thấy mình nhạt, bởi không bao giờ so sánh với ai

Không chạy theo thị trường, chỉ đi cùng chính mình

Sau hơn 15 năm theo đuổi con đường ca hát, Hồ Trung Dũng không còn đặt mình vào cuộc đua với thị trường. Với anh, âm nhạc không phải là cuộc cạnh tranh thắng - thua, mà là hành trình tự đối thoại. “Ngay cả khi viết album, tôi cũng không để ý ngoài kia thị trường đang viết gì. Tôi chỉ tập trung vào điều gì phù hợp với mình, là con người thật của mình”, nam ca sĩ chia sẻ, nhân ngày ra mắt album Alive hôm 30.12.

Hồ Trung Dũng chọn con đường âm nhạc điềm tĩnh, không ồn ào nhưng bền bỉ suốt hơn 15 năm ca hát ẢNH: NVCC

Chính lựa chọn ấy khiến Hồ Trung Dũng trở thành một trường hợp khá đặc biệt trong làng nhạc Việt. Khi nhiều nghệ sĩ trẻ liên tục thay đổi hình ảnh để bắt kịp xu hướng, anh vẫn trung thành với phong cách trữ tình, tinh tế và giàu chiều sâu cảm xúc. Sự “không ồn ào” ấy đôi khi bị gắn mác “nhạt”, nhưng với Hồ Trung Dũng, đó là sự lựa chọn có ý thức. “Mỗi người có một con đường phù hợp. Tôi không nghĩ mình cần phải giống ai để được công nhận”, anh chia sẻ.

Sự điềm tĩnh trong tư duy nghệ thuật của Hồ Trung Dũng được thể hiện rõ nét trong album Alive, sản phẩm đánh dấu lần đầu tiên anh ra mắt một album gồm toàn bộ ca khúc do chính mình sáng tác. Đó là kết quả của một hành trình dài, kéo dài nhiều năm viết và nhiều năm hoàn thiện.

“Tôi đã mong muốn làm một album như vậy từ khi mới vào nghề, nhưng ngày xưa chưa đủ kinh nghiệm và tự tin”, anh thừa nhận. Chỉ khi đủ chín, đủ trải nghiệm, Hồ Trung Dũng mới dám “đứng một mình” với những ca khúc mang đậm dấu ấn cá nhân. Cái tên Alive không nói về sự rực rỡ hay năng lượng bùng nổ, mà là cảm giác được sống trọn vẹn. “Alive không có nghĩa là lúc nào cũng ở trên đỉnh cao. Alive là khi mình đi qua tất cả những cảm xúc đó - vui, buồn, thất vọng - nhưng bước ra mạnh mẽ hơn và vẫn giữ được sự yêu thương”, anh nói. Với Hồ Trung Dũng, được sống không phải là né tránh nỗi buồn, mà là chấp nhận nó như một phần tất yếu của đời sống.

Nam ca sĩ cho biết anh chưa bao giờ so sánh mình với người khác, mà chỉ tập trung vào con người thật trong âm nhạc ẢNH: NVCC

Âm nhạc của những người đã đi qua đổ vỡ

Nhiều khán giả nhận xét âm nhạc của Hồ Trung Dũng như dành cho những người đã trưởng thành, từng trải qua mất mát hay vấp ngã. Anh không phủ nhận điều đó. “Tôi đã hơn 40 tuổi rồi. Việc trải qua nhiều chuyện là điều hiển nhiên”, anh nói, rồi lặng lẽ nhắc đến một trong những biến cố lớn nhất đời mình: mất mẹ từ năm 20 tuổi. Những mất mát ấy không biến anh thành người bi lụy. Ngược lại, chúng giúp anh nhìn cuộc sống bằng con mắt bao dung hơn. “Tôi tin rằng con người đến với thế giới này không chỉ để tìm hạnh phúc, mà là để tìm sự trải nghiệm. Khi trân trọng được tất cả những điều đó, khoảnh khắc nào của cuộc sống cũng đẹp”, Hồ Trung Dũng chia sẻ.

Chính vì vậy, trong các ca khúc của anh, nỗi buồn luôn được kể bằng giọng điệu nhẹ nhàng, có lối ra. “Những cảm xúc người ta gọi là tiêu cực đều là một phần của cuộc sống. Nếu không có mất mát, mình sẽ không biết trân trọng hạnh phúc”, anh nói. Đó cũng là lý do âm nhạc của Hồ Trung Dũng thường khiến người nghe thấy được an ủi hơn là nặng nề.

Hồ Trung Dũng từng có quãng thời gian tạm xa sân khấu để tập trung cho công việc giảng dạy và chăm sóc đời sống tinh thần. Trong giai đoạn dịch bệnh, khi nhiều nghệ sĩ chọn cách xuất hiện liên tục trên mạng xã hội, anh lại gần như “ẩn mình”. “Trực giác của tôi bảo rằng mình cần hướng vào bên trong, cần cân bằng lại và xem mình đang là ai, muốn gì. Sau dịch, nhiều người cảm thấy bị trói lại, còn tôi thì thấy nhẹ nhàng và đầy năng lượng. Đó cũng là điểm khởi đầu cho album Alive”, anh kể.

Khoảng lùi ấy không khiến anh đánh mất khán giả. Ngược lại, nó mang đến cho Hồ Trung Dũng một trạng thái tinh thần vững vàng hơn khi quay trở lại. Với anh, sự nổi tiếng không phải là thứ cần níu giữ bằng mọi giá. Quan trọng hơn là hiểu rõ giá trị của bản thân và không đánh đổi sự bình an nội tâm. “Tôi rất tin vào trực giác. Khi tâm hồn cần nghỉ ngơi, mình nên cho phép nó được nghỉ", Hồ Trung Dũng bày tỏ.

Album Alive đánh dấu giai đoạn chín muồi trong tư duy nghệ thuật và đời sống tinh thần của Hồ Trung Dũng ẢNH: NVCC

Không nhạt, chỉ là không ồn ào

Hiếm scandal, không ồn ào, Hồ Trung Dũng hiểu rõ mình không phải mẫu nghệ sĩ tạo hiệu ứng đám đông. Nhưng anh chưa bao giờ xem đó là thiệt thòi. “Có thể người khác chọn con đường rực rỡ để làm thần tượng, còn tôi chọn làm một người bạn. Được đồng hành cùng khán giả qua những giai đoạn thăng trầm của cuộc sống đã là một thành công", nam ca sĩ bộc bạch.

Nhìn lại hành trình đã qua, Hồ Trung Dũng không tìm cách định nghĩa mình bằng hào quang hay những cột mốc ồn ào. Anh hài lòng với việc được sống đúng với bản thân, được làm âm nhạc theo cách mình tin tưởng: "Tôi không so sánh mình với người khác, nên cũng không thấy mình nhạt. Tôi chỉ đang đi trên con đường của riêng mình".

Nếu một ngày không còn đứng trên sân khấu, Hồ Trung Dũng không mong được nhớ đến đơn thuần như một ca sĩ hay một người thầy, mà là sự giao thoa của cả hai: một “thầy giáo - ca sĩ” biết lắng nghe và đồng hành, hay một người chữa lành. Với anh, âm nhạc và giảng dạy không tách rời, mà cùng hướng về một điểm chung - chạm đến con người bằng sự thấu hiểu. Hồ Trung Dũng không chọn đứng ở vị trí của người chỉ dẫn hay áp đặt. Anh muốn mình là người đi bên cạnh, dù là trước micro hay trên bục giảng, để người đối diện cảm thấy được sẻ chia và không đơn độc. Hình ảnh “người chữa lành” mà anh nói đến không mang màu sắc lý thuyết, mà được tạo nên từ sự chân thành, từ việc dám đối diện với tổn thương và học cách bước qua một cách nhẹ nhàng.