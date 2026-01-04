Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hoa hậu Đỗ Thị Hà sau khi kết hôn: Rời vị trí CEO, hé lộ cuộc sống vợ chồng son
Video Giải trí

Hoa hậu Đỗ Thị Hà sau khi kết hôn: Rời vị trí CEO, hé lộ cuộc sống vợ chồng son

Minh Hy
Minh Hy
04/01/2026 19:19 GMT+7

Sau đám cưới đình đám thu hút sự chú ý, Hoa hậu Đỗ Thị Hà muốn dành thời gian để vun vén cho tổ ấm của mình và doanh nhân Viết Vương.

Cuộc sống Đỗ Thị Hà thay đổi ra sao sau khi kết hôn?

Từ khi kết hôn với doanh nhân Viết Vương - thiếu gia của tập đoàn Sơn Hải, Đỗ Thị Hà thường chia sẻ những video về cuộc sống nhiều hơn như nấu ăn, cắm hoa, du lịch thay vì những hoạt động liên quan đến showbiz.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà: Rời vị trí CEO, hé lộ cuộc sống vợ chồng son - Ảnh 1.

Hình ảnh đời thường của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân

Ảnh: Chụp màn hình

Vào những ngày cuối năm 2025, Đỗ Thị Hà tiết lộ mình đã rời vị trí CEO của công ty mỹ phẩm tại Hà Nội để toàn tâm toàn ý lo cho tổ ấm của mình. Đối với cô, việc dừng lại không phải là kết thúc mà là cách cô chuyển hướng sang một chặng hành trình mới, bình yên và vững vàng hơn cùng bạn đời.

Cuối tháng 10.2025, Hoa hậu Đỗ Thị Hà lên xe hoa với doanh nhân Nguyễn Viết Vương. Lễ nạp tài, đám cưới của cả hai ở Thanh Hóa, Quảng Trị và Hà Nội đều thu hút sự quan tâm của khán giả. Trước đó, cả hai giữ kín mối quan hệ tình cảm và Hoa hậu Việt Nam 2020 hiếm khi chia sẻ về chuyện đời tư với truyền thông.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà sau khi kết hôn: Rời vị trí CEO, hé lộ cuộc sống vợ chồng son

 

Khám phá thêm chủ đề

