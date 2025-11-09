Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hoàng Thùy, Lương Thùy Linh... dự đám cưới Đỗ Thị Hà với thiếu gia tập đoàn Sơn Hải
Video Giải trí

Hoàng Thùy, Lương Thùy Linh... dự đám cưới Đỗ Thị Hà với thiếu gia tập đoàn Sơn Hải

Hải Duy - Hữu Tín
09/11/2025 21:21 GMT+7

Sau lễ cưới tại quê nhà, tối 9.11 Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng thiếu gia Viết Vương tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội quy tụ nhiều mỹ nhân của làng nhan sắc Việt.

Đám cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng thiếu gia tại Hà Nội

Sau lễ cưới tại quê nhà, tối 9.11, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Viết Vương tiếp tục tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội như một buổi báo hỷ dành cho bạn bè và đồng nghiệp. Sự kiện được diễn ra trong không gian sang trọng của một khách sạn năm sao, trang trí hoa tươi với tông màu chủ đạo xanh lá – trắng, mang lại cảm giác tinh khôi và trang nhã. Buổi tiệc có sự góp mặt của đông đảo bạn bè thân thiết và dàn Hoa - Á hậu đình đám của làng nhan sắc Việt như Hoa hậu Thiên Ân, Lương Thùy Linh, Á hậu Hoàng Thùy, Ngọc Thảo, Phương Anh… cùng các nhà thiết kế Linh San, Lê Thanh Hòa…

Hoàng Thùy, Lương Thùy Linh... dự đám cưới Đỗ Thị Hà với thiếu gia tập đoàn Sơn Hải- Ảnh 1.

Đám cưới Đỗ Thị Hà và thiếu gia Viết Vương được tổ chức tại Hà Nội tối 9.11

Ảnh: NVCC

Đỗ Thị Hà là Hoa hậu Việt Nam 2020, có lượng người hâm mộ cùng hình ảnh đẹp, chuẩn mực. Trong khi đó, Nguyễn Viết Vương là con trai Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, doanh nghiệp lớn có uy tín ở miền Trung. Khi hai "thương hiệu" này kết hợp, hôn lễ của họ nghiễm nhiên trở thành tâm điểm chú ý trên mọi nền tảng mạng xã hội. Không chỉ danh tiếng, quy mô tổ chức của đám cưới cũng khiến công chúng bàn tán.

Hoàng Thùy, Lương Thùy Linh... dự đám cưới Đỗ Thị Hà với thiếu gia tập đoàn Sơn Hải

Hôn lễ tháng trước được dựng tại khu đô thị Nam Cầu Dài, bên sông Nhật Lệ (Quảng Trị) với rạp cưới quy mô hàng ngàn khách mời, sân khấu được thiết kế tràn ngập hoa cùng hệ thống đèn LED, âm thanh, ánh sáng hiện đại. Những hình ảnh ghi lại không khí rộn ràng, dàn xe rước dâu, người dân đến chụp hình dù bên ngoài trời đổ mưa góp phần lan tỏa đám cưới. Điều khiến khán giả yêu thích hơn cả là dù quy mô lớn, đám cưới vẫn giữ được tinh thần gần gũi, chân chất của hai miền quê Thanh Hóa - Quảng Trị.

Khám phá thêm chủ đề

