Đỗ Thị Hà và loạt hoa hậu, á hậu 'làm dâu hào môn' tập đoàn nghìn tỉ
Đỗ Thị Hà và loạt hoa hậu, á hậu ‘làm dâu hào môn’ tập đoàn nghìn tỉ

Minh Hy - Diệu Tú
26/10/2025 08:52 GMT+7

Dàn hoa hậu như Đỗ Mỹ Linh, Đỗ Thị Hà, Á hậu Phương Nhi… đều khiến mọi người ngưỡng mộ khi kết hôn với những doanh nhân có tiếng và sở hữu cơ ngơi đồ sộ.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và các nàng hậu hạnh phúc bên chồng đại gia

Vừa qua, đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Nguyễn Viết Vương của Tập đoàn Sơn Hải thu hút nhiều sự quan tâm của các fan sắc đẹp. Theo đó, lễ nạp tài và lễ cưới của cặp đôi này đều được trang hoàng lộng lẫy và xa hoa. Nhà trai dựng rạp cưới trên khu đất rộng hơn 2.300 m² tại Quảng Trị. Trước khi kết hôn, Đỗ Thị Hà là Hoa hậu Việt Nam 2020 và từng lọt Top 13 Hoa hậu Thế giới 2021.

Đỗ Thị Hà và loạt hoa hậu, á hậu ‘làm dâu hào môn’ tập đoàn nghìn tỉ- Ảnh 1.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng chồng doanh nhân trong ngày cưới.

ẢNH: FBNV

Trước đó, Đỗ Mỹ Linh kết hôn với Đỗ Vinh Quang, con trai Chủ tịch T&T Group. Từng được gọi là "hoa hậu nghèo nhất Việt Nam" vì lối sống giản dị, sau khi lập gia đình, cô đã chuyển hướng tập trung cho cuộc sống cá nhân và hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình chồng.

Á hậu Phương Nhi hiện đã đính hôn với Phạm Nhật Minh Hoàng, con trai của tỉ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, nhưng chưa xác nhận thời điểm tổ chức hôn lễ.

Trước đó, Đặng Thu Thảo kết hôn với Tín Nguyễn, Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Thủy. Sau khi lập gia đình, cô hạn chế hoạt động giải trí, dành thời gian cho tổ ấm và công việc phụ giúp ông xã.

Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
