Đỗ Thị Hà và loạt hoa hậu, á hậu ‘làm dâu hào môn’ tập đoàn nghìn tỉ

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và các nàng hậu hạnh phúc bên chồng đại gia

Vừa qua, đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Nguyễn Viết Vương của Tập đoàn Sơn Hải thu hút nhiều sự quan tâm của các fan sắc đẹp. Theo đó, lễ nạp tài và lễ cưới của cặp đôi này đều được trang hoàng lộng lẫy và xa hoa. Nhà trai dựng rạp cưới trên khu đất rộng hơn 2.300 m² tại Quảng Trị. Trước khi kết hôn, Đỗ Thị Hà là Hoa hậu Việt Nam 2020 và từng lọt Top 13 Hoa hậu Thế giới 2021.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng chồng doanh nhân trong ngày cưới. ẢNH: FBNV

Trước đó, Đỗ Mỹ Linh kết hôn với Đỗ Vinh Quang, con trai Chủ tịch T&T Group. Từng được gọi là "hoa hậu nghèo nhất Việt Nam" vì lối sống giản dị, sau khi lập gia đình, cô đã chuyển hướng tập trung cho cuộc sống cá nhân và hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình chồng.

Á hậu Phương Nhi hiện đã đính hôn với Phạm Nhật Minh Hoàng, con trai của tỉ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, nhưng chưa xác nhận thời điểm tổ chức hôn lễ.

Trước đó, Đặng Thu Thảo kết hôn với Tín Nguyễn, Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Thủy. Sau khi lập gia đình, cô hạn chế hoạt động giải trí, dành thời gian cho tổ ấm và công việc phụ giúp ông xã.