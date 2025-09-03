Âm nhạc Việt lan tỏa 'tiếng lòng' yêu nước

Năm nay, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, hàng loạt sản phẩm âm nhạc mới đã ra đời để ca ngợi Tổ quốc và tạo nên một hơi thở mới, gần gũi và truyền cảm hứng mạnh mẽ đến công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Một trong những điểm nhấn là bản phối Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Tùng Dương thực hiện. Với giọng hát đầy nội lực cùng phần hòa âm hiện đại, ca khúc nhanh chóng gây sốt, đạt gần 2 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày ra mắt. Sự kết hợp giữa thông điệp truyền thống và cách thể hiện mới mẻ đã khiến ca khúc trở thành nguồn năng lượng tích cực, tiếp thêm niềm tin vào tương lai đất nước.

Bên cạnh đó, MV Made in Vietnam của nhóm DTAP cũng tạo nên hiện tượng âm nhạc khi thu hút hơn 2,6 triệu lượt xem chỉ trong 10 ngày. Hình ảnh những nghệ sĩ và nhân vật tiêu biểu cùng cất tiếng hát đã gửi gắm thông điệp người Việt Nam ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng luôn tự hào và nỗ lực xây dựng hình ảnh đất nước năng động, giàu bản sắc.

Ca sĩ Hòa Minzy cũng chạm đến trái tim khán giả bằng MV Nỗi đau giữa hòa bình. Khai thác đề tài hậu chiến với những thước phim ghi hình tại Nghĩa trang Trường Sơn, MV là lời tri ân xúc động gửi đến các Mẹ Việt Nam anh hùng và những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm góp thêm màu sắc bằng MV Nguyện là người Việt Nam được đầu tư chỉn chu cả phần âm nhạc lẫn hình ảnh. Đặc biệt, nữ ca sĩ đã cam kết dành toàn bộ doanh thu từ MV cùng một khoản tiền cá nhân để ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo"…

Có thể thấy, dòng nhạc về Tổ quốc đã được các nghệ sĩ Việt thổi vào một diện mạo mới: trẻ trung, gần gũi và đầy cảm xúc. Các sản phẩm âm nhạc này như những bản ghi nhớ lịch sử bằng âm nhạc, chạm sâu vào trái tim hàng triệu người nghe. Chính từ sức mạnh ấy, âm nhạc Việt tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc.