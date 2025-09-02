Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Lễ chào cờ đặc biệt ở A Pa Chải - cực tây Tổ quốc

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
02/09/2025 09:26 GMT+7

Những hình ảnh về lễ chào cờ đặc biệt, nhân 80 năm ngày Quốc khánh trên mảnh đất địa đầu A Pa Chải - cực tây của Tổ quốc, sáng 2.9.2025.

A Pa Chải là địa danh cực tây Tổ quốc, thuộc xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên. Đây không chỉ là nơi xa xôi nhất, đi lại khó khăn vất vả nhất trên tuyến biên giới phía bắc, mà còn là vùng đất ngã ba của biên giới 3 nước Việt Nam - Trung Quốc - Lào. Nơi "1 con gà gáy, cả 3 nước cùng nghe".

Lễ chào cờ đặc biệt ở A Pa Chải - cực tây Tổ quốc - Ảnh 1.

Cán bộ Đồn biên phòng A Pa Chải (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên) chuẩn bị thực hiện nghi lễ kéo cờ. Đây là 3 sĩ quan - đội trưởng của Đồn biên phòng A Pa Chải được chọn lựa cho buổi lễ đặc biệt

ẢNH: MAI THANH HẢI


Lễ chào cờ đặc biệt ở A Pa Chải - cực tây Tổ quốc - Ảnh 2.

Tham dự lễ chào cờ, có lãnh đạo xã Sín Thầu, đại diện các cơ quan đơn vị đứng chân trên địa bàn, và đông đảo đồng bào các dân tộc thiểu số sống ở mảnh đất cực tây Tổ quốc

ẢNH: MAI THANH HẢI

Sáng nay 2.9.2025, đúng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, nhiều hoạt động chào mừng, tri ân... đã được Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên, phối hợp với xã Sín Thầu tổ chức. Trong đó đặc biệt nhất là nghi lễ treo và chào cờ Tổ quốc, trên cột cờ uy nghi mới được xây dựng ở A Pa Chải.

Lễ chào cờ đặc biệt ở A Pa Chải - cực tây Tổ quốc - Ảnh 3.

Chủ trì buổi lễ là anh Đặng Thành Huy, Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu (nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên) và đại tá Lê Đức Nghĩa, Phó chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên

ẢNH: MAI THANH HẢI

Một số hình ảnh do phóng viên Thanh Niên thực hiện:

Lễ chào cờ đặc biệt ở A Pa Chải - cực tây Tổ quốc - Ảnh 4.

Cột cờ A Pa Chải nhìn từ xa. Công trình này được khởi công tháng 11.2023 với tổng mức đầu tư 31 tỉ đồng. Vị trí xây dựng tại đỉnh núi thuộc dãy Khoang La San (xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên) có độ cao 1.459 m so với mực nước biển, cách mốc ngã ba biên giới (mốc 0) khoảng 1.387 m. Theo thiết kế, tổng thể khuôn viên cột cờ rộng 407 mét vuộng, bao gồm nhiều hạng mục

ẢNH: MAI THANH HẢI

Lễ chào cờ đặc biệt ở A Pa Chải - cực tây Tổ quốc - Ảnh 5.

Cột cờ có tổng chiều cao là 45,19 m, được tạo khối dựa trên hình bát giác thể hiện sự cân đối chắc chắn, vững chãi và uy nghiêm. Công trình được gắn biển ngày 7.5.2025

ẢNH: MAI THANH HẢI


Lễ chào cờ đặc biệt ở A Pa Chải - cực tây Tổ quốc - Ảnh 6.

Kích thước lá cờ 7,5 m x 5 m; diện tích 37,5 mét vuông gắn với ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7.5.1954)

ẢNH: MAI THANH HẢI

Lễ chào cờ đặc biệt ở A Pa Chải - cực tây Tổ quốc - Ảnh 7.

Chuẩn bị cho nghi lễ kéo cờ

ẢNH: MAI THANH HẢI

Lễ chào cờ đặc biệt ở A Pa Chải - cực tây Tổ quốc - Ảnh 8.

Thượng úy Thào A Khày, Đội trưởng Đội Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn biên phòng A Pa Chải kiểm tra mối buộc dây cờ

ẢNH: MAI THANH HẢI

Lễ chào cờ đặc biệt ở A Pa Chải - cực tây Tổ quốc - Ảnh 9.

Các sĩ quan trẻ của Đồn biên phòng A Pa Chải nâng cờ

ẢNH: MAI THANH HẢI


Lễ chào cờ đặc biệt ở A Pa Chải - cực tây Tổ quốc - Ảnh 10.

Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng A Pa Chải thực hiện kéo cờ

ẢNH: MAI THANH HẢI

Lễ chào cờ đặc biệt ở A Pa Chải - cực tây Tổ quốc - Ảnh 11.

Đội hình tham gia lễ chào cờ đứng dưới sân hành lễ

ẢNH: MAI THANH HẢI

Lễ chào cờ đặc biệt ở A Pa Chải - cực tây Tổ quốc - Ảnh 12.

Chụp hình lưu niệm dưới chân cột cờ A Pa Chải

ẢNH: MAI THANH HẢI
















































































