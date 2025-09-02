Lễ chào cờ đặc biệt ở A Pa Chải - cực tây Tổ quốc

Những hình ảnh về lễ chào cờ đặc biệt, nhân 80 năm ngày Quốc khánh trên mảnh đất địa đầu A Pa Chải - cực tây của Tổ quốc, sáng 2.9.2025.
A Pa Chải là địa danh cực tây Tổ quốc, thuộc xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên. Đây không chỉ là nơi xa xôi nhất, đi lại khó khăn vất vả nhất trên tuyến biên giới phía bắc, mà còn là vùng đất ngã ba của biên giới 3 nước Việt Nam - Trung Quốc - Lào. Nơi "1 con gà gáy, cả 3 nước cùng nghe".
Sáng nay 2.9.2025, đúng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, nhiều hoạt động chào mừng, tri ân... đã được Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên, phối hợp với xã Sín Thầu tổ chức. Trong đó đặc biệt nhất là nghi lễ treo và chào cờ Tổ quốc, trên cột cờ uy nghi mới được xây dựng ở A Pa Chải.
Một số hình ảnh do phóng viên Thanh Niên thực hiện:
