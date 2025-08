NSND Thanh Hoa, Phương Mỹ Chi tham gia MV Made in Vietnam

Dự án được nhóm ấp ủ và thực hiện trong suốt hơn 1 năm, với sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi như NSND Thanh Hoa, ca sĩ Trúc Nhân, ca sĩ Phương Mỹ Chi và gần 100 người đến từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau.

DTAP Ảnh: DTAP cung cấp

Made in Vietnam được xây dựng như một chuyến tàu âm nhạc xuyên Việt, khởi hành từ ga Đông Sơn, nơi biểu tượng chim Lạc ra đời, mang theo tinh thần dân tộc, truyền thống ngàn đời kết hợp cùng hơi thở đương đại. Con tàu là biểu tượng của khát vọng Việt, kết hợp phương tiện hiện đại với cảm hứng truyền thống để khám phá chiều sâu văn hóa dân tộc. Made in Vietnam còn là tiếng nói của thế hệ trẻ dành cho đất nước, chất chứa niềm tự hào và lòng biết ơn. Với sự tham gia của những nghệ sĩ tài năng và trái tim nhiệt huyết, Made in Vietnam chính là lời khẳng định mạnh mẽ: Việt Nam không chỉ đẹp trong ký ức, mà còn rực rỡ trong hiện tại và đầy triển vọng trong tương lai.

MV cũng quy tụ sự góp mặt của nhiều nhân vật truyền cảm hứng, đại diện cho các lĩnh vực khác nhau như hoa hậu H'Hen Niê, nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng, vận động viên Ánh Viên... Tất cả cùng hội tụ trong một thông điệp chung: "Tự hào là người Việt Nam".

Qua hành trình 6 năm phát triển của nhóm, với những sản phẩm âm nhạc ăn khách mang đậm dấu ấn dân gian đương đại như Hoàng, Link (Hoàng Thùy Linh) hay Vũ trụ cò bay (Phương Mỹ Chi), DTAP đã khẳng định được tư duy sáng tạo bền bỉ, khả năng tái tạo công thức âm nhạc phù hợp với từng nghệ sĩ. Với Made in Vietnam, DTAP khẳng định bước tiến mới: từ những nhà sản xuất đứng sau thành công của nghệ sĩ khác, họ chính thức bước ra phía trước với vai trò nghệ sĩ độc lập.