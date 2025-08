Phương Mỹ Chi mang hit ở 'Sing! Asia' khuấy động phố đi bộ Nguyễn Huệ

Mở màn cho đêm nhạc là rapper Obito, người đã nhanh chóng khuấy động không khí bằng loạt hit quen thuộc như Sài Gòn ơi, Buồn hay vui, Tell the kids i love them và Đánh đổi. Với phong cách biểu diễn tự do, máu lửa cùng khả năng làm chủ sân khấu, Obito mang đến một sự khởi đầu đầy năng lượng, khiến hàng ngàn khán giả trẻ không ngừng nhún nhảy và hòa mình vào từng giai điệu