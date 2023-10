‘Đánh đổi’: Hành trình trưởng thành của rapper Obito

Obito (tên thật: Lý Quốc Phong) gây ấn tượng với rap fan qua những bản hit nói về tình yêu như Simple Love, When You Look At Me, Soju Love… Anh từng tham gia chương trình Rap Việt mùa 2, thuộc đội của Binz. Nam rapper sinh năm 2001 có thế mạnh trong việc khai thác melody (giai điệu) dễ nghe, nhưng với Đánh đổi, anh đã quay về với hướng lyrical (khai thác nội dung) mà không nhiều nghệ sĩ theo đuổi.

Obito sinh năm 2001 tại Châu Đốc, An Giang. Anh được biết đến nhiều qua bản hit Simple Love ra mắt năm 2019 NSCC

Về mặt nội dung, Obito đã tạo được một concept (chủ đề) có sự phát triển về câu chuyện, cảm xúc, cũng như mang đến thông điệp giá trị. Gồm 20 bài hát, album được chia thành 4 phần nhỏ: Xuất phát điểm, Sài Gòn ơi, Đánh đổi và Tự sự. Những phần chuyển này được đánh dấu bằng các interlude (đoạn nhạc ngắn thường nằm giữa các phần chính của một bài hát hoặc album) có chứa các đoạn ghi âm (voice memo) của mẹ, bạn bè và của chính anh.

Xây dựng album như một bộ phim coming-of-age (sự trưởng thành) mà Obito nhân vật chính, phần 1 – Xuất phát điểm quay lại thời gian ấu thơ, với một cậu bé năng động, hoạt bát, sinh ra trong một gia đình no đủ, không có gì phải lo lắng. Thế nhưng sau đó, cuộc đời bắt đầu thay đổi khi cậu dần dần trải nghiệm môi trường sống phức tạp, với những góc tối và sự hỗn loạn. Tuy bản phối có phần đơn giản, thế nhưng ngầm ý và câu chuyện riêng của nam nghệ sĩ đã được truyền tải một cách tối đa.

Phần 2, Sài Gòn - TP.HCM đánh dấu thời điểm bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của nam rapper. Trong đó có cả khó khăn cũng như trưởng thành, có sự lừa dối và rồi đạt được những thành công riêng. Nam nghệ sĩ ví thành phố này như một cô gái không dễ chinh phục, từ đó anh đến Hà Nội, được sống chậm lại và được chữa lành.

Nói về sự trưởng thành này, JustaTee – nam giám khảo đã ngồi 3 mùa Rap Việt chia sẻ rằng Obito đã trưởng thành hơn trong lối viết lời rap. Anh nói “Rất hiếm bạn trẻ chọn lối đi này, vì các bạn sợ sẽ không còn ai nghe”, nhưng Obito đã chứng minh rằng khi một câu chuyện đủ sức hấp dẫn, thì vẫn sẽ có khán thính giả tìm đến.



Bìa đĩa có sự góp mặt của em trai Obito, thể hiện câu chuyện về sự trưởng thành NSCC

Phần 3 – Đánh đổi là phần nổi trội và ấn tượng nhất xuyên suốt album. Trong đó nổi bật là bài hát cùng tên hợp tác cùng MCK, khi Obito đã kể câu chuyện về sự lựa chọn cũng như đánh đổi ở cuộc đời này.

Tell the kids i love them những tưởng là một bài hát ở giai đoạn đầu mà nam rapper đã đến gần hơn với khán giả, nhưng bằng cách kết hợp với lối hát phúc âm, khiến cho ca khúc có sự mạnh mẽ và mang đến được cảm giác truyền cảm hứng. Bài hát gợi nhiều đến âm nhạc của Kanye West (Ye) trong 2 album thực hiện cùng Sunday Service Choir.

Phần 4 – Tự sự tiếp tục là những chia sẻ của nam rapper với những gì cha mẹ đã từng trải qua, và lời khẳng định chính mình sẽ là nhà vô địch mới của bản thân mình. Với các giai điệu ngày càng hiện đại, đây là phần riêng định hình một Obito cứng rắn, mạnh mẽ và đầy tham vọng hướng đến tương lai.

Sản phẩm lần này của Obito có sự góp giọng của những khách mời đặc biệt, và bằng cá tính của bản thân mình, họ đã giúp cho các bài hát trở nên độc đáo. Đó là MCK - người anh thân thiết của Obito, là Lăng LD - thành viên cùng tổ đội OTĐ trong những ngày đầu nam rapper bước chân vào con đường âm nhạc, VSTRA – Hạnh Ngân và Shiki – giám đốc sản xuất cho album này.

Obito chia sẻ: “Album này là tất cả trái tim, tấm lòng, mồ hôi, nước mắt và sự chắt chiu trong 4 năm đầy thăng hoa và cũng đầy biến cố của Obito, sau khi có được thành tựu đầu tiên - Simple Love. Cảm ơn khán giả vì đã luôn kiên nhẫn với Obito, ủng hộ và yêu mến Obito". Nam rapper mong album này sẽ giúp anh đem câu chuyện của đứa trẻ lớn lên trong ngõ hẻm, đem những gì sâu thẳm nhất trong trái tim nhiều hỗn độn, đem tình cảm, năng lượng và niềm tin yêu với rap thật gần tới khán giả.

Đánh đổi cho thấy một Obito đa tài hơn, với khả năng viết lời chân thật, giàu tính tự sự, flow (cách để một rapper thể hiện sáng tác của mình, biến lời rap thành giai điệu riêng) biến hóa và biết cách kết hợp với các chất liệu để tạo ấn tượng mạnh cho người nghe. Cùng với 99 % của MCK và ái của tlinh, Đánh đổi là một album chất lượng của làng rap nói riêng và nhạc Việt nói chung trong năm nay.