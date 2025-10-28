Chàng trai Khmer lan tỏa việc tử tế

Ba mẹ chia tay khi Hải mới 6 tháng tuổi. Từ đó, Hải ở với bà nội trong căn nhà nhỏ; cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, bữa cơm thường chỉ có rau luộc chấm nước mắm. "Bà nội là người đầu tiên dạy tôi về lòng nhân hậu. Dù nghèo, bà vẫn luôn nhắc tôi phải biết san sẻ, làm việc tử tế cho người khác", Hải kể.

Thạch Ngọc Hải thực hiện dự án “Cho em” đến vùng sâu, vùng xa ẢNH: NVCC

Hải bắt đầu tham gia các hoạt động thiện nguyện từ những năm học THCS. Đến khi vào đại học, chọn ngành công tác xã hội, Trường ĐH Đồng Tháp, nam sinh người dân tộc Khmer càng có cơ hội tiếp cận và thấu hiểu hơn về những mảnh đời yếu thế. Ngày 1.6.2023, Hải cùng nhóm bạn trẻ quyết định khởi động dự án "Cho em" nhằm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, thiếu thốn về vật chất, tinh thần, giáo dục và sức khỏe.

"Những ngày đầu rất gian nan. Số lượng thành viên chỉ đếm trên đầu ngón tay, quà tặng ít, kinh phí gần như không có", Hải chia sẻ.

Sau hơn một năm, "Cho em" không chỉ là tên một dự án mà trở thành một cộng đồng lan tỏa yêu thương, quy tụ hàng trăm bạn trẻ tham gia. Theo Hải, điều khiến dự án chạm đến trái tim của nhiều người chính là sự chân thành. "Chúng tôi không phô trương, mọi thứ đều thật, từ cách đi, cách làm đến cách kêu gọi. Nhà hảo tâm cảm nhận được rằng chúng tôi làm vì yêu thương, chứ không vì điều gì khác", Hải nói.

Điểm đặc biệt của dự án "Cho em" là mô hình "Sứ giả nhân ái" - nơi bất kỳ ai cũng có thể góp phần làm thiện nguyện chỉ với 50.000 đồng/tháng. "Không phải ai cũng có điều kiện đi xa để trực tiếp làm thiện nguyện. Tôi muốn tạo cơ hội để mọi người đều có thể góp phần, dù chỉ là một chút. Khi cộng lại, những điều nhỏ ấy trở thành sức mạnh lớn", Hải chia sẻ.

Không dừng lại ở việc trao quà, dự án "Cho em" hướng tới trao cơ hội, tức là giúp các em nhỏ có hành trình mới, bền vững hơn. Nhóm xây dựng phòng tự học, thư viện mini, tủ sách, hỗ trợ học bổng dài hạn và dinh dưỡng cho trẻ.

Trong những chuyến đi thiện nguyện, có kỷ niệm khiến Hải nhớ mãi. Đó là lần nhóm tặng quần áo và dép cho học sinh Trường tiểu học Phú Hiệp 1 (Đồng Tháp). Một bé gái được tặng đôi dép mới nhưng không chịu mang. Tôi hỏi thì em nói "con sợ dơ, con để dành đến ngày lễ mới mang". Chỉ là đôi dép vài chục ngàn đồng, nhưng với em nhỏ ấy, đó là cả niềm vui, sự trân quý. Với Hải, câu chuyện ấy là động lực để tiếp tục con đường thiện nguyện.

Điều khiến Hải tự hào là sự thay đổi thật sự mà "Cho em" mang lại, không chỉ với các em nhỏ, mà cả với những người trẻ tham gia dự án. "Tôi thấy các bạn biết quan tâm hơn, biết cho đi và trân trọng những gì mình đang có. Tôi may mắn vì dự án không chỉ giúp trẻ em có cuộc sống tốt hơn, mà còn giúp người trẻ tìm thấy ý nghĩa trong việc sống tử tế và lan tỏa yêu thương", Hải cho hay.