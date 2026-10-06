Chàng trai mang 2 dòng máu Việt - Hàn gây chú ý ở 'Sao mai 2026'

Sau khi ghi dấu ấn ở các sân chơi nhí, Kim Jae Bin trải qua nhiều năm khá im ắng. Ở tuổi 18, cậu bé mang 2 dòng máu Việt - Hàn tái xuất với hình ảnh trưởng thành, tư duy âm nhạc trẻ trung trong chương trình Sao mai 2026.

Lý do Kim Jae Bin thử sức ở 'Sao mai 2026'

Giải thích về quãng thời vắng bóng, giọng ca 10X chia sẻ bản thân tập trung cho việc học tập tại Nhạc viện TP.HCM (chuyên ngành Thanh nhạc nhẹ, hòa âm phối khí), thử sức sáng tác và trải qua những biến cố về kinh tế, gia đình.

Kim Jae Bin là thí sinh nhỏ tuổi nhất tại Sao mai 2026 Ảnh: NVCC

Tháng 6.2025, gia đình Jae Bin đối mặt với biến cố lớn khi mẹ anh bất ngờ bị suy đa tạng do biến chứng sốt xuất huyết nặng, đối mặt với cửa tử. Giọng ca 18 tuổi kể suốt nhiều tháng, đấng sinh thành phải điều trị trong phòng chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Quãng thời gian đó, Kim Jae Bin vẫn đi học, đi hát và tối đến bệnh viện để hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ.

Cậu chọn cách cầu nguyện cho mẹ chóng hồi phục và viết thư hàng ngày cho mẹ dù nhiều tháng liền chị Yến - mẹ nam thí sinh không thể đọc được những lời tâm tình của con trai. Kim Jae Bin cũng trải lòng về ký ức xót xa đó: "Không biết làm gì hơn, tôi đành viết những lá thư tay nhờ gửi vào cho mẹ với tất cả tình yêu thương và sự mong mỏi. Đến ngày mẹ tỉnh lại, tôi vừa buồn vừa vui, vì lúc đó sức khỏe của mẹ vẫn còn rất yếu”.

Một trong những lý do thôi thúc Kim Jae Bin thử sức ở sân chơi này là vì đấng sinh thành Ảnh: NVCC

Chính tình yêu thương của mẹ và khát khao báo hiếu đã trở thành đòn bẩy đưa Kim Jae Bin quyết định đăng ký tham gia Sao mai 2026. Anh chia sẻ: "Quyết định đăng ký tham gia cuộc thi lần này là cách tôi muốn khẳng định với ba mẹ rằng bản thân đang bước đi rất rõ ràng và chắc chắn trên con đường mình đã chọn", giọng ca 18 tuổi nói.

Đứng chung sân khấu với nhiều đàn anh, đàn chị sở hữu giọng hát tốt, từng giành giải ở không ít cuộc thi hát uy tín, Kim Jae Bin thừa nhận có chút áp lực nhưng không mất đi sự tự tin. Ý thức được thế mạnh của mình nằm ở dòng nhạc dance, khả năng sáng tác, chơi nhạc cụ và tư duy giải trí hiện đại, chàng sinh viên Nhạc viện TP.HCM muốn mang đến sân chơi này một làn gió mới.

Kim Jae Bin không đặt nặng áp lực khi tranh tài Ảnh: NVCC

Nói về áp lực cạnh tranh tại Sao mai 2026, chàng trai 18 tuổi thẳng thắn: "Khi tham gia thi cùng các anh chị, tôi thấy mọi người sở hữu những giọng ca rất “khủng”. Bản thân tôi cũng có một chút lo lắng nhưng tôi tin rằng năng lượng, cá tính và màu sắc âm nhạc riêng là điều độc đáo nhất mà mình có thể mang đến cho khán giả. Thật ra tôi không quá áp lực. Tôi tin mình có một chất riêng mà không ai có thể thay thế được”.

Tham gia Sao mai 2026, mục tiêu lớn nhất của Kim Jae Bin không phải là việc chiến đấu hay đánh bại ai mà là cơ hội được cống hiến hết mình để có thể tỏa sáng hết sức, mang trọn vẹn màu sắc âm nhạc của mình đến với khán giả và thể hiện hết mình trên sân khấu. Khi được hỏi về sự cạnh tranh ở sân chơi âm nhạc này, Kim Jae Bin bộc bạch góc nhìn đầy tích cực: "Tôi nghĩ bản thân cứ nỗ lực, làm việc hết mình sẽ nhận được thành quả xứng đáng”.