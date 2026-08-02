Chàng trai mang 2 dòng máu Việt - Hàn trượt top 10 Nam vương Siêu quốc gia

Rạng sáng 2.8, chung kết Nam vương Siêu quốc gia được tổ chức tại Ba Lan, với màn tranh tài của khoảng 40 ứng viên. Nguyễn Hàn Việt là thí sinh đến từ Việt Nam tranh tài ở sân chơi này. Anh sinh năm 2003, quê Khánh Hòa, hiện hoạt động trong vai trò người mẫu, diễn viên. Trước đó, chàng trai 23 tuổi từng giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu & Nam vương Du lịch Việt Nam 2026.

Nguyễn Hàn Việt trong phần hô tên tại đêm chung kết Ảnh: Chụp màn hình

Từ khi nhập cuộc, Nguyễn Hàn Việt được đánh giá là ứng viên tiềm năng ở cuộc thi Nam vương Siêu quốc gia 2026. Anh gây ấn tượng bởi sự tự tin trong giao tiếp, hình thể săn chắc với chiều cao 1,82 m cùng vẻ ngoài điển trai. Trước khi “mang chuông đi đánh xứ người”, Nguyễn Hàn Việt tích cực rèn luyện nhằm cải thiện về mặt hình thể, các kỹ năng trình diễn, phỏng vấn để tự tin khi dự thi, với mục tiêu ghi tên mình vào top 5 chung cuộc.

Nguyễn Hàn Việt thể hiện ra sao trong chung kết Nam vương Siêu quốc gia?

Trong đêm chung kết, Nguyễn Hàn Việt và dàn thí sinh trải qua trải qua các vòng thi như hô tên, trình diễn đồ bơi, trình diễn trang phục vest để tìm ra top 5 bước vào vòng ứng xử. Ở vòng đầu, nam thí sinh ghi điểm bởi sự tự tin khi vô vang “Việt Nam” trong sự ủng hộ của khán giả. Hay tại vòng tranh tài tiếp theo, anh gây chú ý bởi hình thể săn chắc nhờ tích cực tập luyện. Với phần thể hiện này, Nguyễn Hàn Việt ghi tên mình vào top 20 chung cuộc.

Ứng viên đến từ Việt Nam gây tiếc nuối khi vắng mặt trong top 10 chung cuộc Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, đây cũng là thành tích cao nhất của người mẫu Việt ở cuộc thi Nam vương Siêu quốc gia 2026. Khi ban tổ chức công bố top 10 chung cuộc, Nguyễn Hàn Việt vắng mặt trong danh sách này khiến những khán giả yêu quý anh tiếc nuối. Những ứng viên được gọi tên trong top 10 đến từ Thái Lan, Nigeria, Trung Quốc, Nam Phi, Brazil, Curacao, Tây Ban Nha, Cộng hòa Dominica, Zambia và Mexico.

Chia sẻ về kết quả chung cuộc, người mẫu 23 tuổi chia sẻ: “Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Mình sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Hàn Việt”. Dưới phần bình luận, nhiều người dành lời động viên cho Nguyễn Hàn Việt sau hành trình “mang chuông đi đánh xứ người”.

Vẻ ngoài điển trai của nam người mẫu vừa giành danh hiệu Nam vương Siêu quốc gia 2026 Ảnh: Chụp màn hình

Trải qua các vòng tranh tài, ứng viên đến từ Tây Ban Nha được gọi tên cho ngôi vị cao nhất của Nam vương Siêu quốc gia. Trong khi đó, danh hiệu á vương 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc về thí sinh đến từ Nam Phi, Trung Quốc, Cộng hòa Dominica và Mexico.

Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao các giải thưởng theo khu vực như Nam vương Siêu quốc gia châu Phi (Zambia), Nam vương Siêu quốc gia châu Mỹ (Brazil), Nam vương Siêu quốc gia châu Á (Thái Lan), Nam vương Siêu quốc gia vùng Caribe (Curacao) và Nam vương Siêu quốc gia châu Âu (Cộng hòa Czech).