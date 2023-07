Chàng trai mất 2 cánh tay sau tai nạn và động lực vượt qua nghịch cảnh

Để vượt qua được những tháng ngày tăm tối nhất trong đời, chàng trai gen Z đã có động lực đặc biệt từ chính gia đình của mình.



Sau tai nạn thương tâm, Trường giữ được mạng sống nhưng mất đi 2 cánh tay NVCC

Đ ỘNG LỰC LỚN TỪ GIA ĐÌNH

Mới lớp 7 đã nghỉ học, Trường làm lao động tự do ở quê để có tiền trang trải cho cuộc sống cá nhân cũng như phụ giúp cha mẹ. Có lẽ cả cuộc đời anh không quên ngày định mệnh vào tháng 5.2022, trong lúc làm thêm, anh bị điện giật "thập tử nhất sinh". Được gia đình chuyển vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba (Quảng Bình), sau đó là Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Nội), chàng trai Nghệ An may mắn giữ được mạng sống, nhưng vĩnh viễn mất đi 2 cánh tay.

"Lúc đó, em hôn mê rồi lại tỉnh, trên người toàn những vết bỏng đau đớn. Có khoảnh khắc em đã nghĩ mình không qua khỏi. May mắn, cuộc đời đã cho em một cơ hội để được sống", Trường nhớ lại những ngày kinh hoàng nhất cuộc đời.

Đang mạnh khỏe, yêu đời với bao dự định còn đang ấp ủ bỗng chốc mất đi 2 cánh tay, với Trường là điều kinh khủng. Mọi công việc thường ngày làm dễ dàng, nay anh phải chật vật để thực hiện. Trường cho biết thời gian đó, chính sự động viên, chăm sóc từng li từng tí của cha mẹ và các chị em trong nhà mà anh có động lực để vươn lên, dựng lại một cuộc sống mới dẫu hành trình này không hề dễ dàng. Anh bắt đầu làm quen với việc sinh hoạt, ăn uống mà không có đôi tay, cố gắng làm sao để càng ít phụ thuộc vào người thân càng tốt.

Gia đình đã đồng hành, làm động lực cho Trường vượt qua biến cố

Em Lê Gia Kỳ (16 tuổi, em trai Trường) cho biết em là người đã chăm sóc, hỗ trợ anh trai mọi việc trong cuộc sống cũng như sinh hoạt hằng ngày. Thời điểm biết anh bị tai nạn, Kỳ đã vô cùng thương anh, cầu mong sẽ có phép màu nào đó đến với anh của mình. "Em giúp anh ăn cơm, tắm rửa, đi vệ sinh, thay quần áo cho anh… Thương anh lắm vì anh không còn đôi tay. Với em, anh Trường là một người anh tốt, lúc nào cũng yêu thương chị 2 và em út. Thời gian trôi qua, em vui vì thấy anh đã dần thích nghi với cuộc sống mới, vượt qua được sự mặc cảm, tự tin để vươn lên", Gia Kỳ bày tỏ.

Sự chăm sóc chu đáo, tận tình của em trai và gia đình khiến Trường xúc động, càng thương em, thương chị, thương cha mẹ nhiều hơn. Đó cũng là động lực đặc biệt giúp anh làm lại cuộc sống mới như ngày hôm nay. Anh cho biết hiện đang hài lòng với cuộc sống của mình, bởi đi qua tận cùng những ngày đau khổ, anh thấy không gì hạnh phúc hơn khi sống trong tình yêu thương của gia đình.

Trường mở shop thời trang, hài lòng với cuộc sống hiện tại

N Ỗ LỰC TỰ LẬP MƯU SINH

Sau khi dần lấy lại được một phần sức khỏe, anh Trường ngỏ ý với cha mẹ muốn mở một shop thời trang cho riêng mình và nhận được sự đồng ý của gia đình. Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, tháng 6.2023 mới đây, anh chính thức khai trương cửa hàng nho nhỏ ở xã Lăng Thành (H.Yên Thành, Nghệ An).

Anh hào hứng giới thiệu shop chủ yếu bán quần áo nam, không có nhân viên mà chỉ có anh cùng em trai điều hành. Mỗi ngày, shop mở từ 7 - 11 giờ, sau đó nghỉ trưa rồi bán tiếp từ 14 - 20 giờ mới đóng cửa.

Những ngày qua, câu chuyện của Lê Gia Trường sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về hàng triệu lượt xem, hàng trăm ngàn lượt thích, bình luận và ủng hộ từ cư dân mạng. Nhiều người thể hiện sự ngưỡng mộ trước nghị lực vươn lên của chàng trai trẻ cũng như cảm động trước tình cảm của em trai và các thành viên trong gia đình đồng hành cùng anh vượt qua khó khăn.

Trường cho biết hiện tại anh đang dành công sức và tâm huyết cho shop thời trang của mình, vì đây là cuộc đời mới của anh. Anh sẽ cố gắng để có thể nuôi sống được bản thân cũng như có thu nhập giúp đỡ cho cha mẹ, trở thành niềm tự hào của gia đình.