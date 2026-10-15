Chàng trai người Mông hút khách du lịch đến Đồng Văn qua nền tảng số

Biến văn hóa thành nguồn lực du lịch

Ở Đồng Văn, những đêm giao lưu văn hóa cộng đồng, tiếng khèn, điệu múa và những trải nghiệm đời sống của đồng bào các dân tộc vùng cao đang trở thành một phần hấp dẫn du khách. Đằng sau những hoạt động ấy có sự đóng góp của anh Sùng Mạnh Hùng (34 tuổi), người dân tộc Mông, hiện công tác tại Trung tâm dịch vụ công xã Đồng Văn, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Tuyên Quang.

Cái tên Hùng Hà Giang đang gây sốt trên Facebook có gần 400.000 người theo dõi, TikTok gần 500.000 người theo dõi. Từ việc lan tỏa văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc trên nền tảng số, anh đã hút khách đến Đồng Văn để trải nghiệm.

Một trong những điều khiến anh Hùng bất ngờ nhất là sức lan tỏa của những hoạt động văn hóa mà anh tổ chức. Không chỉ du khách trong nước, ngày càng có nhiều du khách quốc tế biết đến và muốn trực tiếp trải nghiệm các hoạt động tại Đồng Văn.

Từ việc lan tỏa bản sắc văn hóa vùng cao, anh Sùng Mạnh Hùng đã thu hút nhiều khách quốc tế tới Việt Nam ẢNH: NVCC

Có những du khách nhắn tin cho anh vì xem các nội dung trên kênh và mong muốn đến Việt Nam, đến Tuyên Quang để tham gia lễ hội. Nhiều Việt kiều trở về Đồng Văn chỉ để tham gia những hoạt động văn hóa do anh Hùng tổ chức.

Từ suy nghĩ ấy, anh Hùng trực tiếp đề xuất, xây dựng và tổ chức duy trì các hoạt động giao lưu văn hóa cộng đồng, trong đó nổi bật là chương trình lửa trại kết hợp trải nghiệm văn hóa và phát triển du lịch. Sáng kiến nổi bật của anh là "Hoạt động văn hóa cộng đồng gắn với phát triển du lịch, văn hóa và kinh tế trên địa bàn xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang".

Điều đáng chú ý, anh Hùng không xem đây đơn thuần là một chương trình văn nghệ phục vụ du khách. Anh đổi mới nội dung, kết hợp giao lưu văn nghệ, văn hóa truyền thống, trải nghiệm đời sống địa phương và quảng bá hình ảnh quê hương. Người dân, đoàn viên, thanh niên không đứng ngoài quan sát mà trực tiếp tham gia giao lưu, giới thiệu văn hóa và cùng du khách trải nghiệm. Từ một hoạt động cộng đồng, chương trình dần trở thành điểm nhấn trong hành trình khám phá Đồng Văn.

Khi thanh niên trở thành cầu nối văn hóa

Với vai trò Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Tuyên Quang, anh Hùng đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của thanh niên trong việc bảo tồn và lan tỏa văn hóa.

Anh Hùng bắt đầu xây dựng các kênh trên Facebook và TikTok từ mong muốn rất đơn giản là giới thiệu vẻ đẹp quê hương đến bạn bè. Qua đó anh muốn đưa văn hóa thực sự trở thành một nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế địa phương.

Anh Sùng Mạnh Hùng gây sốt trên mạng xã hội với việc lan tỏa văn hóa truyền thống của vùng cao ẢNH: NVCC

Khi người dân trực tiếp tham gia các hoạt động giao lưu, phục vụ và trải nghiệm cùng du khách, họ có thêm cơ hội giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm địa phương, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập. Đồng thời, việc được giới thiệu những giá trị văn hóa của chính dân tộc mình cũng góp phần khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc. Sáng kiến của anh Hùng đã tạo không gian để du khách tìm hiểu văn hóa các dân tộc vùng cao, đồng thời thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương và tạo thêm sinh kế cho người dân.

Anh Hùng cho rằng công việc mình làm đôi khi rất đơn giản đối với cá nhân, nhưng khi được duy trì và lan tỏa sẽ tạo ra tác động rộng hơn. Đến tham gia đêm hội tại Đồng Văn, không khí sôi động, thân thiện cùng những trải nghiệm đặc sắc khiến nhiều người cho biết sẽ trở lại Tuyên Quang trong những chuyến đi tiếp theo.

Anh Carter, du khách người Anh, hào hứng chia sẻ: "Chúng tôi đang có một khoảng thời gian tuyệt vời và rất yêu cung đường phượt Tuyên Quang cũng như thích thú trước không khí của đêm hội tại Đồng Văn. Chúng tôi sẽ giới thiệu để bạn bè đến đây".

Đến từ Quảng Ninh, anh Hà Đức Hiếu cho biết cảm thấy rất vinh dự khi được đặt chân đến Tuyên Quang, mảnh đất địa đầu Tổ quốc. Đặc biệt, trải nghiệm tham gia đêm hội, đêm giao lưu tại Đồng Văn để lại trong anh nhiều cảm xúc.

Chia sẻ về việc làm của mình, anh Sùng Mạnh Hùng cho biết: "Chúng tôi sinh sống ở vùng đất có rất nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi dân tộc là một kho tàng văn hóa riêng rất hay. Nếu thực sự nghiêm túc tìm hiểu, khám phá, mỗi dân tộc đều có nét văn hóa hay nhưng lại rất ít du khách và khán giả biết đến".

Điểm đáng chú ý ở anh Hùng là đã đặt bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch thành một "chuỗi" liên kết bền vững. Anh tìm cách để văn hóa trở thành nền tảng tạo ra giá trị kinh tế, còn du lịch trở thành một kênh để văn hóa được biết đến và tiếp tục sống trong đời sống hiện đại.

Anh Sùng Mạnh Hùng vừa được xét tặng Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh của T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam dành cho cán bộ Hội có thành tích xuất sắc.