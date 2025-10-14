Chàng trai người Mông và những điệu nhảy triệu view

Bên ánh lửa trại bập bùng ở quảng trường phố cổ Đồng Văn, anh Sùng Mạnh Hùng (33 tuổi) hướng dẫn khách du lịch nhảy múa với những động tác như cắt cỏ, đập lúa, sàng bột ngô để làm mèn mén (món ăn truyền thống của người Mông được làm từ ngô xay). Hàng chục vị khách, phần lớn là người nước ngoài, hào hứng nhảy theo chàng trai người Mông, khuấy động bầu không khí.

Gắn kết văn hóa và du lịch

Sau khi tốt nghiệp ĐH ngành quản lý văn hóa, anh Hùng chọn trở về quê hương, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, mong muốn góp sức quảng bá du lịch địa phương.

Những ngày đầu làm công việc này, anh Hùng tìm gặp các bô lão trong bản làng để nghe kể về lịch sử, học những điệu nhảy, chơi nhạc cụ truyền thống… "Tôi trước là muốn tìm hiểu kiến thức, sau là mong được góp phần lưu giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc mình và giới thiệu đến khách du lịch. Khi đó, mọi người chưa thật sự hiểu việc tôi đang làm, mạng xã hội cũng chưa phổ biến để có thể quảng bá, nhưng mình vẫn kiên trì", anh nhớ lại.

Chàng trai giao lưu cùng khách du lịch nước ngoài ở phố cổ Đồng Văn ẢNH: NVCC

Mấy năm gần đây, tận dụng sức lan tỏa của mạng xã hội, anh Hùng quay nhiều clip về hoạt động du lịch. Anh chú trọng đến sự gắn kết cộng đồng du khách trong và ngoài nước qua những bài nhảy tập thể ở khu vực phố cổ.

Ban đầu anh hướng dẫn du khách nhảy múa cùng khèn và ô, theo nét văn hóa đặc trưng của người Mông. Tuy nhiên, nhiều người lúng túng, chưa kể tình trạng nhiều người vừa cầm các dụng cụ vừa nhảy rất dễ va vào nhau gây thương tích. Vì thế, thay vì cầm khèn, anh sáng tạo những động tác gắn với hoạt động sản xuất của bà con phối hợp nhịp nhàng trên nền nhạc hiện đại.

Theo anh, du khách khi đến Đồng Văn ban ngày có thể thoải mái khám phá ẩm thực và cảnh sắc địa phương, còn đêm đến thì "cháy" cùng nhau bằng những điệu nhảy ở phố cổ. "Tôi cũng học được từ du khách nước ngoài những điệu zumba, tango… Nhờ thế, hai bên cùng giao lưu văn hóa, nhảy với nhau khá ăn ý khiến bầu không khí luôn sôi động kéo dài cho đến khuya", anh nói.

Đoạn clip nhảy cùng khách nước ngoài dịp 2.9 của anh Hùng nhận “mưa tim” từ cộng đồng mạng ẢNH: NVCC

Là một trong những người hâm mộ anh Hùng, chị Trang Asia (quê Hải Phòng, hiện đang sống ở Berlin, Đức) chia sẻ: "Nếu không xem được những clip của Hùng, chắc tôi đã không đến Đồng Văn".

Nặng lòng với quê hương

Anh Hùng hiện là tuyên truyền viên của Trung tâm văn hóa, thông tin và du lịch khu vực Đồng Văn. Trong công việc, anh thường xuyên đến những bản làng vùng sâu vùng xa để tuyên truyền pháp luật, các chính sách của Đảng và Nhà nước.

"Trong khi các thanh niên ở miền xuôi lo đi học, làm kinh tế thì ở vùng cao chúng tôi nhiều người nhận thức vẫn còn hạn chế. Chúng tôi tổ chức những buổi tuyên truyền về pháp luật, bỏ những hủ tục, khuyến khích trẻ em đến trường…", anh chia sẻ.

Anh Hùng có tình yêu lớn với quê hương ẢNH: NVCC

Cũng nhờ mạng xã hội, cuộc sống của người dân vùng cao được nhiều người biết đến. Khi nhiều nhà hảo tâm ngỏ ý tặng quà cho bà con, anh khuyến khích mọi người tặng con giống, hạt giống để bà con ở đây tăng gia sản xuất. Mới đây, anh nhận được những chiếc đèn năng lượng mặt trời, lắp đặt trên một đoạn đường để mọi người thuận tiện đi lại vào buổi tối.

Bà Trần Thị Sang, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Đồng Văn, cho biết hiện nay mỗi tối tại phố cổ Đồng Văn có tổ chức giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian như ném còn, đốt lửa trại, thổi khèn, sáo… cho khách du lịch. Tuyến phố đi bộ mới đưa vào hoạt động, cộng hưởng với nét đẹp kiến trúc cổ của khu vực phố cổ Đồng Văn tạo nên không gian văn hóa đặc trưng thu hút mọi người.

Bà Sang cho biết Sùng Mạnh Hùng thường tham gia dẫn các chương trình, sự kiện văn hóa của xã, là cầu nối giữa khách du lịch và văn hóa địa phương. Anh còn giúp cộng đồng tiêu thụ nông sản cũng như đẩy mạnh việc ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá hình ảnh của địa phương.

"Nhờ hoạt động biểu diễn, giao lưu văn hóa truyền thống, du khách có thêm lý do để đến phố cổ vào buổi tối, tạo nên thương hiệu phố cổ Đồng Văn. Du khách nước ngoài rất thích các hoạt động giao lưu cộng đồng, Hùng là người hỗ trợ rất nhiều, đồng thời cũng tạo cơ hội cho người dân Đồng Văn tham gia giữ gìn văn hóa, bản sắc dân tộc", bà Sang nhìn nhận.