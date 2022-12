Chàng trai nổi tiếng trên TikTok đầu tư hơn 800 triệu đồng để phẫu thuật thẩm mỹ

Được xem là một trong những thế hệ TikToker "đời đầu" với hơn 11,8 triệu người theo dõi, Võ Thành Ý được nhiều bạn trẻ yêu thích bởi những video hóa trang, diễn xuất triệu view. Ngoài ra, câu chuyện phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần để cải thiện ngoại hình của chàng trai này cũng khiến nhiều người nể phục.

Theo Thành Ý tính đến thời điểm hiện tại anh đã trải qua những lần thẩm mỹ như: thu cánh mũi, làm răng sứ, hạ hàm hô, trượt cằm… chưa kể vô số lần tiêm filler (chất làm đầy) để gương mặt, cơ thể trông đầy đặn hơn. Hiện tại, chàng trai quê ở tỉnh Trà Vinh đang trong quá trình hồi phục sau phẫu thuật hàm, cằm.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, Thành Ý cho biết: "Sau khi bình phục mình dự định tiếp tục nhấn mí mắt và căng chỉnh thêm dây thần kinh cổ vì gương mặt bẩm sinh bị méo. Số tiền tiêu tốn cho việc phẫu thuật thẩm mỹ đến thời điểm hiện tại của mình khoảng hơn 800 triệu đồng".

Hoàn thiện bản thân sau biến cố

Chia sẻ lý do phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần, Thành ý kể: “Năm 2020, sau biến cố lớn của cuộc đời là bà nội và bà ngoại mất cùng trong một tháng khiến mình suy sụp và sụt cân rất nhiều. Lúc đấy mình chỉ còn 36 kg, cơ thể gầy guộc nên trông rất xấu. Do cơ địa và một phần vì khối lượng công việc quá nhiều khiến mình khó tăng cân nên bắt đầu tiêm filler để gương mặt được đầy đặn hơn. Mình muốn có ngoại hình tốt hơn để phục vụ cho công việc nhưng do mặt mình bị hô, cằm bị lẹm nên không thể làm được những kiểu trang điểm có điểm nhấn vào môi”.

Chia sẻ về khó khăn trong những lần phẫu thuật thẩm mỹ, Thành Ý cho biết trong những ngày đầu rất bất tiện trong việc ăn uống, mình chỉ ăn được cháo nên không đủ năng lượng để giải quyết công việc. Bản thân cũng rất sợ đau nhưng khi đã quyết định phẫu thuật thì phải chấp nhận.

Từng là nạn nhân của việc miệt thị ngoại hình, nhưng đến thời điểm hiện tại chàng trai này vẫn thường xuyên phải nghe những lời chê bai về ngoại hình như: “răng xấu”, “mặt lệch”… Thành Ý cho biết từng có thời gian phải chịu đựng và chấp nhận những lời chê bai vì ngoại hình không được hoàn hảo, nặng nề hơn còn có người bày tỏ thái độ “Anh không xứng đáng sống trên cuộc đời”.

Chàng trai luôn nỗ lực và đầy nghị lực

Trước những lời chê bai ấy, Thành Ý cho biết anh tiếp thu và hoàn thiện bản thân mình. Tuy nhiên, những lời nói quá đáng hay mang tính xúc phạm thì cách xử lý tốt nhất là "bấm nút chặn". Hiện tại, ngoài việc mọi người biết đến là một TikToker có độ phủ sóng mạnh mẽ, Thành Ý còn kinh doanh dịch vụ cho thuê áo cưới, trang điểm tại quê nhà Trà Vinh. Trước khi có được thành công như hiện tại, chàng trai này từng có một tuổi thơ đầy cơ cực.

Thành Ý kể: “Còn nhớ năm học lớp 11, những buổi sáng sớm mình phải cầm bọc ni lông đi nhặt lon bia để đem đi bán. Hay có những ngày thức dậy từ 3 giờ đi lượm trái bàng, và một bao tải lớn bán được 20.000 đồng. Thật sự mình từng bị ám ảnh tâm lý vì gia đình khó khăn, mỗi lần lớp có tổ chức gì thì lại nghe các bạn kêu: Thôi khỏi rủ thằng Ý, nó có tiền đâu mà đi”.





Chàng trai này cho biết chính những khó khăn trong quá khứ đã làm động lực để anh cố gắng và nỗ lực hơn ở hiện tại. Từng công khai bản thân thuộc cộng đồng LGBT+, Thành Ý quan niệm: "Khi bản thân tự chủ tài chính và có điều kiện chăm lo cho gia đình, giúp đỡ được mọi người xung quanh thì có là phiên bản nào cũng không quan trọng". Nam TikToker cho biết anh may mắn khi luôn nhận được sự ủng hộ của gia đình.

Bắt đầu tham gia TikTok từ năm 2017, Thành Ý cho biết trong 13 video đầu tiên không nhận được bất kỳ lượt tương tác nào nhưng lại tình cờ trở thành xu hướng bởi một video quay cảnh anh bị té. Từ đó Thành Ý mạnh dạn chia sẻ những video trang điểm, hóa trang và đặc biệt là diễn lại những tình huống trong đời sống ở quê thu hút hàng triệu lượt xem. Ý cho biết thời gian đầu quay một mình không có người hỗ trợ nên phải mất từ 3 tiếng đồng hồ cho một lần quay và hơn 1 tiếng đồng hồ cho việc dựng lại video.

Là một người rất chú trọng cho nội dung của mình, điển hình như những video hóa trang, Thành Ý phải đặt may những bộ trang phục có giá từ 1,5 đến 3 triệu đồng chưa kể chi phí trang điểm. Đầu tư và nghiêm túc như thế nên đôi khi Thành Ý cảm thấy chạnh lòng vì có một bộ phần TikToker vì câu “view” mà tạo ra những việc làm tiêu cực, tranh cãi làm ảnh hưởng đến cộng đồng người sáng tạo nội dung trên TikTok.

“Cách đây 2 năm, mỗi lần mình ra đường người ta nói về “hot” TikToker rất vui vẻ nhưng bây giờ mọi người đã bắt đầu có ác cảm nhiều hơn với những người sáng tạo nội dung trên nền tảng này”, Thành Ý chia sẻ.

Lê Thị Mộng Thu (19 tuổi), ngụ tại ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, một người từng theo học lớp trang điểm của Thành Ý, nói: “Mình biết anh Ý qua TikTok từ năm 2020, khi tiếp xúc thì mình thấy anh là người rất thân thiện, vui vẻ. Tuy nhiên, khi vào công việc thì anh ấy là người rất nghiêm túc, hết mình với công việc. Gắn bó với anh Ý trong 2 năm qua nên mình chứng kiến được hết quá trình phấn đấu của anh, đó là một sự nỗ lực, chăm chỉ, có ngày anh ấy phải làm việc 15 - 16 tiếng đồng hồ”.