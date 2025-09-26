Chàng trai quê Tây Ninh ‘chạy show’ 2 cuộc thi nam vương trong chưa đầy 1 tháng

Tối 26.9, tại Thái Lan, Đoàn Công Vinh tranh tài tại Mr International - Nam vương quốc tế 2025, dừng chân ở top 10 chung cuộc. Trước đó, chàng trai đến từ Tây Ninh chiến thắng ở phần bình chọn và giành giải gương mặt đại diện của nhà tài trợ mỹ phẩm.

Đoàn Công Vinh tiếp tục ở lại Thái Lan thi Nam vương toàn cầu Ảnh: BTC

Chia sẻ sau cuộc thi, Đoàn Công Vinh nói anh cảm thấy hài lòng với kết quả top 10 tại Nam vương quốc tế 2025. Nam người mẫu bày tỏ: “Như mọi người xem trực tiếp đêm chung kết đã thấy thí sinh năm nay rất mạnh, mỗi người bước lên sân khấu đều tỏa sáng. Đối với tôi, top 10 là thành quả của cả một hành trình nỗ lực không ngừng và cũng là sự động viên to lớn từ tất cả mọi người”.

Đoàn Công Vinh cũng cho biết mình đã học hỏi được rất nhiều từ những ngày tham gia Nam vương quốc tế 2025: “Càng ngày tôi càng biết cách đối diện và chấp nhận bản thân, kể cả những khuyết điểm. Trước đây, tôi luôn sợ bị chê cười, sợ không làm được. Nhưng chính cuộc thi lần này đã cho tôi bài học quý giá rằng muốn thành công thì không được để nỗi sợ lấn át. Tôi đã trưởng thành hơn, tự tin hơn, và quan trọng nhất là được học hỏi, giao lưu văn hóa với bạn bè quốc tế. Tất cả giúp tôi trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình ở hiện tại”.

Đoàn Công Vinh diện vest lịch lãm trong bộ ảnh vừa công bố Ảnh: NVCC

Trong quá trình dự thi, Đoàn Công Vinh đọc hết thông tin trái chiều về mình. Có lúc anh chạnh lòng nhưng ở hiện tại, nam người mẫu đón nhận với tâm thế thoải mái, sẵn sàng tiếp thu. “Cảm ơn những lời chê bai đã giúp tôi ngày càng trưởng thành và đủ bản lĩnh để bước ra những đấu trường lớn”, anh cho biết.

Đoàn Công Vinh nói gì khi tiếp tục thi Nam vương toàn cầu?

Sau hành trình tại Nam vương quốc tế, Đoàn Công Vinh xác nhận sẽ tiếp tục tham gia Nam vương toàn cầu 2025. Cuộc thi này cũng được tổ chức tại Thái Lan, song ở địa phương khác. Người mẫu quê Tây Ninh kể sau đêm chung kết, anh nhận được lời mời từ đơn vị nắm bản quyền và lập tức chuẩn bị hành lý, di chuyển sang địa điểm tổ chức để nhanh chóng nhập cuộc.

Body săn chắc của người mẫu Đoàn Công Vinh Ảnh: NVCC

Trước đó, Trần Mạnh Kiên được công bố là đại diện Việt Nam dự thi Nam vương toàn cầu. Theo tiết lộ từ phía đơn vị nắm bản quyền, nam người mẫu sinh năm 1992 đã xin phép rút lui sát giờ lên đường vì chuyện riêng gia đình. Đoàn Công Vinh được lựa chọn để thay thế. Anh chia sẻ: “Một hành trình khép lại sẽ mở ra hành trình mới. Tôi rất vui mừng khi nhận được đề nghị tiếp tục thi Nam vương toàn cầu 2025. Tôi không ngại thử thách, ngại học hỏi, trong tôi vẫn luôn cháy bỏng khát khao được tiếp tục chinh chiến, thử sức mình tại những đấu trường mới”.

Theo chia sẻ của Đoàn Công Vinh, khi dự thi Nam vương quốc tế 2025 anh đã chuẩn bị khá kỹ về đồ đạc, trang phục, vì vậy vẫn còn những thiết kế phục phù hợp để tiếp tục “chinh chiến”. Ngoài ra, ê kíp từ Việt Nam sẽ chuẩn bị gấp những trang phục mới, bao gồm cả trang phục dân tộc. Nam người mẫu cho biết anh đang rất dồi dào năng lượng, dù mới trải qua 2 tuần tranh tài.

Đoàn Công Vinh sinh năm 1999, quê quán Tây Ninh, là trưởng phòng kinh doanh của một công ty điện thoại tại Việt Nam. Anh sở hữu chiều cao 1,82 m, cân nặng 77 kg, cùng số đo hình thể 98-76-98. Trước khi đến với Nam vương toàn cầu, Đoàn Công Vinh từng ghi tên mình vào top 10 Man Of The World 2025. Gần đây, anh tiếp tục vào top 10 Nam vương quốc tế 2025.