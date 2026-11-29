Khởi nghiệp từ niềm đam mê với cây nấm

Tại Hợp tác xã (HTX) Nấm Nha Trang (ở thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp, Khánh Hòa), nhiều loại nấm được trưng bày để giới thiệu đến người tiêu dùng và các đoàn khách tham quan. Cơ sở sản xuất được tổ chức theo quy trình tương đối khép kín, với nhiều công đoạn được cơ giới hóa, tự động hóa. Người trực tiếp điều hành HTX là anh Nguyễn Hữu Ngọc, một kỹ sư công nghệ thực phẩm. Anh có khoảng 10 năm nghiên cứu và thực hành các quy trình trồng nấm công nghệ cao.

Nhờ được hỗ trợ về kỹ thuật và giống, ông Đoàn Minh Chính mạnh dạn đầu tư 500 triệu đồng xây dựng nhà nấm ẢNH: KỲ NAM

Khi còn là sinh viên Khoa Công nghệ thực phẩm Trường ĐH Nha Trang, anh Ngọc dành nhiều thời gian tìm hiểu về công nghệ sản xuất nấm. Năm 2016, ngay sau khi tốt nghiệp, thay vì đi tìm việc làm, anh quyết định khởi nghiệp bằng nghề trồng nấm. Những mẻ nấm đầu tiên của anh Ngọc là bào ngư và linh chi. Khởi đầu không có nhiều vốn, anh phải vay mượn để đầu tư sản xuất. "Lúc đó tôi xác định phải làm thật, vừa làm vừa học và liên tục thử nghiệm để tìm ra quy trình phù hợp với điều kiện khí hậu ở Khánh Hòa", anh Ngọc chia sẻ.

Năm 2017, anh Ngọc thành lập HTX Nấm Nha Trang với 7 thành viên cùng ý tưởng. Diện tích sản xuất được nâng lên khoảng 3.000 m². Những năm đầu, phần lớn công việc được thực hiện thủ công, từ xử lý mùn cưa, đóng bịch phôi đến tưới nước, chăm sóc nấm. Dù tuân thủ quy trình kỹ thuật nhưng năng suất chưa cao trong khi chi phí nhân công lớn. Không muốn duy trì cách làm cũ, anh Ngọc tiếp tục nghiên cứu, từng bước hoàn thiện quy trình sản xuất. Anh mở rộng sang các dòng nấm ăn và nấm dược liệu.

Năm 2019, từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung tâm các chương trình kinh tế - xã hội (Liên minh HTX Việt Nam) cùng vốn vay, anh Ngọc và HTX đầu tư dây chuyền sản xuất khép kín và nhiều thiết bị hiện đại. Dây chuyền mới tự động hóa một số công đoạn vốn cần nhiều nhân công như đảo trộn mùn cưa, đóng bịch phôi và hấp thanh trùng. Từ đó, quy trình sản xuất nấm được hoàn thiện theo hướng cơ giới hóa, phù hợp hơn với điều kiện khí hậu Khánh Hòa.

Tại khu nhà trồng, phôi nấm được đặt trên giàn kệ bằng thép. Hệ thống tưới tự động có nhiều chế độ tạo ẩm, hạ nhiệt và phun sương trực tiếp cho phôi. Nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng cũng được kiểm soát bằng thiết bị chuyên dụng. HTX còn đầu tư lò hấp phôi tự động, máy sấy hồng ngoại và máy sấy thăng hoa.

Theo anh Ngọc, bên cạnh giống và quy trình tạo phôi, khâu chăm sóc có ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng nấm. Do đó, kiểm soát môi trường trong nhà trồng là một trong những yêu cầu quan trọng. Anh còn phân tách từng khu vực phôi riêng, khu sản xuất riêng, cách xa nhau để tránh lây nhiễm chéo khi dịch bệnh xảy ra, hạn chế tối đa các rủi ro.

Sản xuất, cung cấp giống và chuyển giao kỹ thuật

Từ việc đầu tư công nghệ và liên tục thử nghiệm, HTX Nấm Nha Trang đã nuôi trồng được một số giống nấm có nguồn gốc trong nước vốn thường được cho là phù hợp với những vùng có khí hậu mát mẻ hơn, như nấm linh chi, nấm hương chịu nhiệt, nấm bạch ngọc... Các sản phẩm được sản xuất theo hướng hữu cơ, trước khi đưa ra thị trường được kiểm định các chỉ tiêu liên quan đến dược tính, vi sinh vật, kim loại nặng.

Anh Nguyễn Hữu Ngọc khởi nghiệp thành công với mô hình trồng nấm công nghệ cao ẢNH: KỲ NAM

Không chỉ tham gia điều hành HTX, anh Ngọc còn trực tiếp sản xuất nấm có giá trị kinh tế như linh chi, nấm hương, nấm mèo, bào ngư và đông trùng hạ thảo. Gia đình anh sản xuất bình quân khoảng 50 kg nấm/ngày, doanh thu đạt 1,5 - 2 tỉ đồng/năm. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận khoảng 800 triệu đồng/năm. Mô hình cũng tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động. Không dừng ở sản xuất nấm thương phẩm, HTX còn cung cấp giống, phôi nấm và hướng dẫn kỹ thuật cho những hộ dân có nhu cầu.

Ông Đoàn Minh Chính (ở thôn An Ninh, xã Diên Khánh, Khánh Hòa) cho biết nhờ được anh Ngọc hỗ trợ giống và hướng dẫn kỹ thuật nên gia đình mạnh dạn đầu tư hơn 500 triệu đồng để làm nhà nấm, quy mô hơn 30.000 phôi. "Hiện gia đình đang đầu tư nấm bào ngư khoảng một năm nay, cảm thấy rất yên tâm. Giá ổn định 80.000 đồng/kg, mỗi tháng gia đình thu hoạch khoảng 1,5 - 1,6 tấn nấm. Với đà này thì chỉ cần 2 năm là thu hồi vốn, những năm sau là có lãi", ông Chính nói.

Ông Võ Văn Cường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Suối Hiệp, cho biết anh Nguyễn Hữu Ngọc là một trong những nông dân trẻ đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hướng đến mô hình nông nghiệp hiện đại và tuần hoàn. Các sản phẩm nấm của HTX Nấm Nha Trang đạt chứng nhận OCOP 3 sao năm 2020; sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây nguyên năm 2022 và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa năm 2023.

Năm 2026, anh Ngọc được T.Ư Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là một trong 96 "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới".