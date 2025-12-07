Sở hữu 3 bằng đại học, chàng trai về quê trồng nấm mối đen

Tận dụng nhà kho xây nhà trồng nấm mối đen thông minh

Đạt tốt nghiệp đại học 3 ngành, gồm: công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ; nông nghiệp công nghệ cao, Trường ĐH Văn Lang; quản trị kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM và sau đó làm việc cho một công ty thuốc bảo vệ thực vật. Thế nhưng, niềm đam mê làm nông nghiệp sạch thôi thúc chàng trai quyết định rẽ hướng, về quê khởi nghiệp với mô hình trồng nấm mối đen.

Nhà trồng nấm của Nguyễn Tiến Đạt hiện có diện tích chỉ 30 m2 nhưng mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội ẢNH: DUY TÂN

"Tôi muốn làm nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ để giảm sức lao động, nâng cao năng suất và chất lượng. Nấm mối đen là lựa chọn phù hợp vì dễ kiểm soát môi trường, ít sâu bệnh, có giá trị kinh tế cao và đặc biệt không bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu", Đạt nói.

Tận dụng nhà kho cũ của gia đình, Đạt đầu tư 50 triệu đồng cải tạo thành nhà trồng nấm công nghệ cao với diện tích chỉ 30 m2. Toàn bộ quá trình trồng được tự động hóa bởi hệ thống cảm biến Internet vạn vật (IoT), có khả năng giám sát và điều chỉnh các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, nồng độ CO2 thông qua ứng dụng điện thoại. "Nhờ tận dụng vật liệu và thiết bị sẵn có, tôi chỉ cần đầu tư phần phôi và hệ thống cảm biến. Toàn bộ quá trình được điều khiển từ xa, giảm đáng kể công chăm sóc và đảm bảo môi trường trồng luôn ổn định", Đạt cho biết.

Theo Đạt, nấm mối đen phát triển tốt nhất ở nhiệt độ 26 - 28°C, độ ẩm trên 85%. Với hệ thống phun sương và quạt điều hòa tự động điều chỉnh, môi trường trong trại luôn được duy trì lý tưởng, giúp nấm phát triển đồng đều quanh năm. "Mọi thông số đều được giám sát. Khi nhiệt độ hoặc độ ẩm thay đổi, hệ thống sẽ tự động bật tắt thiết bị để điều chỉnh. Tôi gần như không cần can thiệp thủ công", Đạt nói thêm.

Nhờ hệ thống phun sương và quạt điều hòa tự động điều chỉnh, môi trường trong trại luôn được duy trì lý tưởng, giúp nấm phát triển đồng đều quanh năm ẢNH: DUY TÂN

Tại nhà trồng nấm của Đạt, nấm mối đen được bán với giá 350.000 đồng/kg ẢNH: DUY TÂN

Nông nghiệp hiện đại không nhất thiết phải ra đồng ruộng

Nhờ ứng dụng công nghệ cao, năng suất nấm tăng 30 - 40% so với phương pháp truyền thống; đồng thời giảm chi phí nhân công và rủi ro dịch bệnh. Đạt trồng theo cách cuốn chiếu, mỗi ngày thu hoạch 7 - 8 kg nấm tươi, giá bán khoảng 350.000 đồng/kg, thu nhập vài triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, Đạt còn đầu tư máy sấy thăng hoa để chế biến nấm khô. Dòng sản phẩm này được thị trường cao cấp ưa chuộng. Sản phẩm nấm mối đen của anh đã được địa phương hỗ trợ đăng ký đạt chuẩn OCOP 3 sao, tạo nền tảng mở rộng quy mô và xây dựng thương hiệu riêng.

Nấm sấy thăng hoa được hút chân không và đóng bao bì đẹp mắt khi bán ra thị trường ẢNH: DUY TÂN

"Sắp tới, tôi sẽ mở rộng thêm nhà nấm 70 m2, đầu tư dây chuyền sản xuất phôi giống và chuyển giao kỹ thuật cho những hộ dân có nhu cầu. Tôi mong mô hình này không chỉ giúp bản thân mình phát triển kinh tế mà còn lan tỏa tinh thần khởi nghiệp nông nghiệp hiện đại", Đạt chia sẻ.

Hiện nay, Đạt cung cấp nấm tươi và nấm sấy cho các nhà hàng, chợ đầu mối, cửa hàng thực phẩm sạch và người tiêu dùng trực tiếp. Ngoài ra, sản phẩm còn được phân phối qua các sàn thương mại điện tử, giúp mở rộng đầu ra bền vững.

Theo Đạt, trồng nấm mối đen không cần diện tích lớn, ít công chăm sóc và có thể triển khai ở nông thôn lẫn đô thị, thậm chí tận dụng sân thượng, tầng trệt hoặc phòng kín. Mô hình này giúp người dân có thể làm nông nghiệp sạch với chi phí thấp, tận dụng không gian nhỏ mà vẫn mang lại thu nhập ổn định. "Nông nghiệp hiện đại không nhất thiết phải ra đồng ruộng. Chỉ cần biết ứng dụng công nghệ, chúng ta hoàn toàn có thể làm nông nghiệp ngay trong chính ngôi nhà của mình", Đạt nói.