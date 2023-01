Chàng trai từ TP.HCM về quê ăn tết bỗng dưng... mất tích: Đang bị tạm giam

Suốt khoảng 10 ngày nay, gia đình bà Hoàng Thị Hà (44 tuổi, ở thôn 9, xã Cư Mốt, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) mong ngóng thông tin về con trai tên Đàm Quốc Việt (24 tuổi) sinh sống và làm việc ở TP.HCM bỗng dưng... mất tích.

Hàng ngày, bà Hà và những người thân của Việt luôn trông mong Việt về nhà để đoàn tụ, sum vầy năm mới cùng cả gia đình.

Theo thông tin từ người nhà, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 18.1 (tức 27 tết), Việt đi xe máy từ TP.Thủ Đức (TP.HCM) về quê ở thôn 9, xã Cư Mốt, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk). Đến 12 giờ trưa cùng ngày, Việt thông tin cho gia đình đã tới Đắk Nông.

Tuy nhiên, sau đó gia đình bà Hà không còn liên lạc được với Việt. Nhiều người thân của chàng trai này đã đăng tin nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm Việt.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, vào ngày 28 tết, Việt đã có hành vi cướp tài sản của người khác và bị Công an P.Đông Hòa, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương bắt. Hiện đang bị tạm giam ở Công an TP.Dĩ An, Bình Dương.

NGƯỜI NHÀ CUNG CẤP

Cũng theo nguồn tin, trong quá trình làm việc với công an, Việt cho là không nhớ số điện thoại của người thân gia đình. Chính vì thế, công an đã gửi công văn về địa phương của Việt.

Đầu giờ chiều ngày 29.1, trao đổi với Thanh Niên, bà Hoàng Thị Hà cho biết vẫn chưa biết thông tin con trai bị tạm giam. Bà Hà nói: "Tôi không biết đó có phải là tin chính xác không (việc con trai bà bị tạm giam - PV), nhưng mong đó là sự thật để tôi khỏi mất công tìm con nữa, chứ tôi tìm con lâu quá không thấy nên cũng sốt ruột".

Phóng viên Thanh Niên liên hệ ông Y Blun Niê, Trưởng Công an xã Cư Mốt cũng được biết chưa nhận tin tức về Đàm Quốc Việt.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của Thanh Niên, thông tin Đàm Quốc Việt có hành vi cướp tài sản của người khác và bị Công an P.Đông Hòa, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương bắt, và hiện đang bị tạm giam ở Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương là chính xác. Hay nói cách khác, chàng trai từ TP.HCM về quê ăn tết bỗng... mất tích khiến cộng đồng mạng quan tâm theo dõi suốt khoảng 10 ngày nay hiện đang bị tạm giam.