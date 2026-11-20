Dạo này ngoan chưa? là comedy special được xây dựng theo hình thức độc thoại liền mạch thay vì những tiết mục ngắn trong các đêm diễn tổng hợp nhiều nghệ sĩ. Chia sẻ về quyết định thực hiện chương trình, Phương Nam cho biết đây là kế hoạch anh đã ấp ủ từ những ngày đầu bước vào nghề. Tuy nhiên, phải sau nhiều năm hoạt động và tích lũy kinh nghiệm, nam nghệ sĩ mới cảm thấy bản thân đủ khả năng để đảm nhận một chương trình riêng kéo dài một tiếng.

“Làm hài độc thoại được khoảng 7 năm rồi, tôi nghĩ đây là một bước tiến lớn và cũng là điều mình muốn làm từ những ngày đầu. Nhưng đến bây giờ, tôi mới thấy mình tạm gọi đủ khả năng, đủ kinh nghiệm và đủ lực để cân được một show như thế này”, anh chia sẻ.

Poster Dạo này ngoan chưa? Ảnh: NVCC

Để hoàn thiện chương trình, Phương Nam bắt đầu bằng việc thử nghiệm từng câu chuyện, mảng miếng tại các đêm diễn nhỏ của Saigon Tếu. Sau khi quan sát phản ứng khán giả, anh tiếp tục điều chỉnh cách kể và chọn lọc những chất liệu phù hợp để kết nối thành một kịch bản xuyên suốt.

Phương Nam cho biết quá trình phát triển kịch bản cũng giúp anh nhận ra những điều thực sự muốn chia sẻ với công chúng. “Tôi càng phát triển kịch bản càng thích, càng thấy tại sao mình không làm sớm hơn, và đây mới đúng là điều mình muốn nói”, anh bày tỏ.

Góc khuất phía sau một diễn viên hài độc thoại

Có nền tảng học tập ngành Tâm lý học giáo dục, nam nghệ sĩ có thêm góc nhìn về tâm lý trẻ em và cách làm cha mẹ. Tuy nhiên, anh không muốn biến sân khấu thành nơi truyền đạt kiến thức mà lựa chọn cách chuyển hóa những quan sát, chiêm nghiệm thành chất liệu hài hước.

Theo Phương Nam, hài độc thoại không nhất thiết phải khiến tất cả khán giả đồng tình. Anh muốn người xem có cơ hội nhìn lại những định kiến và niềm tin đã hình thành trong suy nghĩ của mình.

“Tôi không dùng hài để làm hài lòng mọi người, mà thích làm họ tự phản biện với những điều họ đã từng tin”, anh chia sẻ.

Quan điểm này cũng ảnh hưởng đến cách nam nghệ sĩ tiếp nhận những ý kiến trái chiều. Phương Nam cho rằng sự hài hước vốn mang tính chủ quan, mỗi người có một gu thưởng thức khác nhau. Một câu đùa có thể khiến người này bật cười nhưng lại không tạo được sự đồng cảm với người khác.

Phương Nam có show diễn solo đầu tiên trong sự nghiệp hài độc thoại Ảnh: NVCC

Sau 7 năm làm diễn viên hài độc thoại, anh nhận thấy người diễn cần phân biệt giữa việc khán giả không thích một câu đùa và việc câu đùa đó thực sự có vấn đề. Thay vì mặc định mọi lời phê bình đều xuất phát từ việc bản thân làm chưa tốt, anh cho rằng nghệ sĩ cần tỉnh táo nhìn nhận từng phản hồi.

Làm nhiều việc để duy trì đam mê

Bên cạnh hoạt động biểu diễn, Phương Nam cho biết các thành viên Saigon Tếu đều phải đảm nhận nhiều công việc khác nhau để trang trải cuộc sống. Theo nam nghệ sĩ, không có ai trong nhóm chỉ làm duy nhất nghề diễn viên hài độc thoại. “Thực tế là không có ai trong nhóm chỉ làm diễn viên hài độc thoại hết, mỗi bạn đều phải làm 2 - 3 công việc khác nhau để trang trải cuộc sống”, anh tiết lộ.

Ngoài biểu diễn, Phương Nam còn định hướng bản thân phát triển các kỹ năng như dẫn podcast, làm MC, sáng tạo nội dung, tham gia với vai trò diễn giả và khách mời trong các chương trình. Anh cho rằng những công việc này không chỉ giúp có thêm nguồn thu nhập mà còn mang đến nhiều trải nghiệm, vốn sống và bổ trợ kỹ năng cho hài độc thoại.

Với comedy special đầu tiên, Phương Nam xem đây là một trong những cột mốc quan trọng nhất trong hành trình làm hài độc thoại. Anh hy vọng khán giả đến xem không chỉ để cười thật nhiều mà còn tìm thấy đâu đó hình ảnh của chính mình trong những câu chuyện được kể trên sân khấu.