Nam TikToker từng làm đủ nghề mưu sinh, nay đại diện Việt Nam tranh tài quốc tế

Lê Nhựt Quan, được biết đến trên TikTok với tên gọi Quan Không Gờ, là nhà sáng tạo nội dung theo đuổi chủ đề lối sống, văn hóa và ẩm thực. Sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Long, anh lên TP.HCM học ngành Văn học tại Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Thời sinh viên, Quan phải tự trang trải chi phí sinh hoạt bằng nhiều công việc khác nhau.

"Tôi đi làm rất nhiều công việc, tự trang trải cuộc sống. Tôi từng làm phục vụ ở quán lẩu, bán thêm quần áo, làm đồ ăn để bán. Cơ hội nào đến tôi cũng nắm bắt và luôn tìm kiếm cơ hội cho bản thân", anh kể. Sau đó, Quan có cơ hội làm việc tại một công ty truyền thông. Anh cho biết bản thân không ngại thử sức ở những vị trí khác nhau, miễn là có cơ hội học hỏi và phát triển.

Nhìn lại chặng đường đã qua, nam TikToker cho rằng những trải nghiệm mưu sinh giúp anh có thêm sự chủ động trước những biến động trong công việc. "Nếu một ngày tôi mất hết tất cả, không còn hoạt động trên mạng xã hội nữa thì tôi vẫn có thể trở về kinh doanh, bán lẩu, bán bánh tráng trộn, bán các món ăn vặt. Tôi tin điều quan trọng là bản thân phải mong muốn thay đổi và phát triển", anh chia sẻ.

Nam TikToker xem sự đồng hành của khán giả là động lực để tiếp tục thực hiện các dự án hướng đến cộng đồng Ảnh: A.H

Từ những trải nghiệm gắn bó với đời sống bình dị ở quê nhà, Quan lựa chọn khai thác văn hóa địa phương, đặc biệt là hình ảnh những khu chợ truyền thống và ẩm thực vùng miền. Một trong những dự án đáng chú ý của anh là chuỗi video 100 Chợ quê, ghi lại hình ảnh hơn 100 khu chợ trên khắp Việt Nam. Bên cạnh đó, các dự án Ăn gì khó, có Quan lo và Mỗi tỉnh một tuần. Với Quan, đây không chỉ là nội dung sáng tạo mà còn xuất phát từ những ký ức cá nhân.

"Tôi từng sinh sống và lớn lên ở chợ nên rất khao khát thực hiện những dự án này. Tôi muốn giới thiệu ẩm thực, con người Việt Nam, kể cả những món ăn bình dị mà có thể ông bà, cô chú chưa từng có dịp thưởng thức", anh nói.

Không dừng lại ở hoạt động trên nền tảng số, Quan còn tham gia kinh doanh và triển khai nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng. Hiện tại, anh còn tham gia giảng dạy tại Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn, chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy trong quá trình làm nghề.

"Tôi từng là người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề. Khi hiện tại có được những điều kiện tốt hơn, tôi muốn trao lại những giá trị đó cho người khác. Những gì tôi làm có thể rất nhỏ bé, nhưng tôi nghĩ mình có được điều gì thì hãy chia sẻ điều đó", anh bộc bạch.

Quan Không Gờ muốn mang hình ảnh con người Việt Nam đến sân chơi quốc tế

Quan Không Gờ ghi dấu ấn với những nội dung khai thác văn hóa, ẩm thực và đời sống tại các vùng miền Việt Nam Ảnh: A.H

Những nỗ lực trong sáng tạo nội dung giúp Quan Không Gờ được vinh danh ở hạng mục Lifestyle creator of the year (Nhà sáng tạo nội dung Lối sống của năm) và trở thành một trong những đại diện của Việt Nam tham gia tranh tài tại TikTok Awards Đông Nam Á 2026.

Về lần tranh tài ở quy mô khu vực, Quan cho biết anh muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế về hành trình từ một người có hoàn cảnh khó khăn đến những thành quả nhỏ trong cuộc sống, cùng các dự án mang lại giá trị cho cộng đồng. Với chủ đề The ones who sparked (Những người thắp sáng cảm hứng), nhà sáng tạo nội dung muốn nhấn mạnh những tác động tích cực mà nội dung số có thể tạo ra, thay vì chỉ tập trung vào lượt xem hay độ lan tỏa.

"Tôi muốn mang đến hình ảnh Việt Nam, về văn hóa và sự tử tế của con người. Những video của tôi nếu không có khán giả cùng cộng hưởng thì cũng khó có thể lan tỏa và giúp đỡ những hoàn cảnh cần hỗ trợ. Tôi nghĩ đây là câu chuyện của tập thể, của sự tử tế từ tất cả mọi người Việt Nam chứ không phải của riêng tôi", anh bày tỏ.

Với Quan, việc bước ra sân chơi quốc tế cũng là cơ hội để giới thiệu những giá trị văn hóa gần gũi của quê hương. Anh mong muốn các dự án về chợ truyền thống, ẩm thực và con người Việt Nam có thể trở thành cầu nối giúp khán giả quốc tế hiểu hơn về đời sống, bản sắc của đất nước.

Lễ trao giải TikTok Awards Đông Nam Á 2026 dự kiến diễn ra ngày 27.11 tại Bali, Indonesia.