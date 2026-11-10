Lộ diện 11 đại diện Việt Nam tranh tài tại TikTok Awards Đông Nam Á 2026

Tối 9.11, TikTok tổ chức họp báo công bố 11 nhà sáng tạo nội dung đại diện Việt Nam tham dự TikTok Awards Đông Nam Á 2026. Đây là những gương mặt có lượt bình chọn cao nhất trong các hạng mục đề cử tại Việt Nam, sau giai đoạn bình chọn công khai từ ngày 12 - 26.10.2026. Những đại diện được lựa chọn sẽ tiếp tục tham gia vòng đánh giá cấp khu vực, cùng các nhà sáng tạo đến từ Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore và Thái Lan.

11 đại diện, 11 màu sắc sáng tạo

Danh sách 11 đại diện Việt Nam quy tụ nhiều gương mặt hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau như giải trí, giáo dục, thể thao, ẩm thực, làm đẹp và lối sống.

Trần Hoàng Long, được biết đến với tên Long Chun, ghi dấu ấn qua những video hài hước, nội dung đời thường và hoạt động kinh doanh trên TikTok Ảnh: BTC

Trần Thanh Thiên là chủ kênh Davo's Lingo, chia sẻ kiến thức tiếng Anh, ứng dụng AI, phương pháp học tập và định hướng nghề nghiệp Ảnh: BTC

Hồ Khắc Vĩnh được biết đến qua kênh Vĩnh thích ăn ngon, chuyên giới thiệu những hàng quán bình dân và hỗ trợ các địa điểm kinh doanh nhỏ tiếp cận thêm khách hàng Ảnh: BTC

Đỗ Kim Phúc là vận động viên bóng đá nghệ thuật, đồng thời thực hiện nhiều dự án thiện nguyện hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Ảnh: BTC

Đỗ Ngọc Tường Minh chủ kênh Vitamin mèo, cô là người đứng sau giọng lồng tiếng hài hước, duyên dáng và chăm sóc dàn "boss" nổi tiếng trên mạng xã hội, đặc biệt là "chị" mèo Mỹ Diệu Ảnh: BTC

Nguyễn Hoàng Dương cùng vợ xây dựng kênh Gia đình Thảo Dương, ghi lại hành trình kinh doanh quầy xôi và cuộc sống thường nhật tại Hà Nội Ảnh: BTC

Lê Nhựt Quan gây chú ý với kênh Quan Không Gờ, khai thác nét văn hóa Việt Nam qua các vùng quê và chợ địa phương Ảnh: BTC

Trần Bảo Trân xây dựng nhân vật Rắn xà nẹo với phong cách bình luận hài hước, thẳng thắn về các hiện tượng mạng và chương trình truyền hình Ảnh: BTC

Bùi Anh Ninh đại diện Việt Nam ở hạng mục Creator of the year. Anh là một trong những nhà sáng tạo nội dung được bình chọn nhiều tại Việt Nam Ảnh: BTC

Trần Thị Thu Thủy chia sẻ những nội dung về chăm sóc da, trang điểm, thời trang và hành trình cải thiện bản thân Ảnh: BTC

Nguyễn Thị Phương Thảo, được biết đến với tên Aley Nguyễn, là nhà sáng tạo nội dung livestream với nhiều thành tích tại các giải đấu TikTok live Ảnh: A.H

Chia sẻ tại sự kiện, Long Chun cho biết: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ê kíp cùng cộng đồng khán giả, những người đã luôn ủng hộ để tôi đạt được thành tựu này. TikTok đã mở ra cơ hội để tôi tự do chia sẻ, kết nối và lan tỏa những câu chuyện tích cực, truyền cảm hứng đến cộng đồng. Trở thành một trong những đại diện Việt Nam tại TikTok Awards Đông Nam Á 2026 vừa là niềm tự hào, vừa là động lực để tôi phát triển hơn".

Phát biểu tại họp báo, ông Angga Anugrah Putra, Giám đốc Vận hành nội dung TikTok Đông Nam Á, gửi lời chúc mừng 11 nhà sáng tạo nội dung Việt Nam được bình chọn trở thành đại diện quốc gia. Theo ông, với thông điệp "The Ones Who Spark It" (Người thắp sáng cảm hứng), các nhà sáng tạo không chỉ phản ánh đời sống cộng đồng địa phương mà còn có thể biến đam mê thành động lực phát triển kinh tế và tạo ra những tác động xã hội tích cực.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cũng nhấn mạnh vai trò của nội dung số trong đời sống xã hội. Ông cho rằng khi được tạo ra với tinh thần trách nhiệm và mục đích rõ ràng, nội dung số có thể góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội, cải thiện đời sống và tạo động lực phát triển kinh tế. Các nhà sáng tạo không chỉ thúc đẩy kinh tế sáng tạo mà còn có khả năng truyền cảm hứng đổi mới, khởi nghiệp cho thế hệ trẻ.

Các đại diện đến từ 6 quốc gia sẽ được đánh giá bởi hội đồng chuyên gia gồm đại diện Ban Thư ký ASEAN, Tập đoàn WPP và TikTok. Những gương mặt chiến thắng ở các hạng mục giải thưởng, cùng các đại diện được vinh danh tại ba hạng mục đặc biệt của từng quốc gia, sẽ được công bố trong đêm trao giải TikTok Awards Đông Nam Á 2026, diễn ra ngày 27.11 tại Bali, Indonesia.