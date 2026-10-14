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    Cựu tuyển thủ Ánh Viên, Võ Tấn Phát tranh suất đại diện Việt Nam tại TikTok Awards Đông Nam Á

    An Hạ
    An Hạ
    TikTok Awards Đông Nam Á 2026 lần đầu được tổ chức với sự tham gia của 6 quốc gia. Tại Việt Nam, Ánh Viên, Võ Tấn Phát cùng Đặng Thu Hà, Ciin, Ngô Đức Duy góp mặt trong danh sách đề cử ở 11 hạng mục.

    TikTok vừa công bố giải thưởng TikTok Awards Đông Nam Á 2026 với chủ đề “The ones who spark it” (tạm dịch: Người thắp sáng cảm hứng). Chương trình quy tụ các nhà sáng tạo nội dung đến từ Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

    Ánh Viên, Võ Tấn Phát tranh suất đại diện Việt Nam tại TikTok Awards 2026 - Ảnh 1.

    TikTok lần đầu công bố giải thưởng TikTok Awards Đông Nam Á 2026

    Ảnh: TIKTOK CUNG CẤP

    Các nhà sáng tạo Việt bước vào cuộc đua bình chọn

    Tại Việt Nam, Nguyễn Thị Ánh Viên được đề cử ở lĩnh vực thể thao, còn Võ Tấn Phát góp mặt tại hạng mục Video nổi tiếng của năm. Trong khi đó, Đặng Thu Hà, Ngô Đức Duy và Bùi Thị Thảo Ly (Ciin) cùng tranh đề cử Nhà sáng tạo nội dung của năm.

    Danh sách 11 hạng mục còn có các gương mặt hoạt động trong lĩnh vực thời trang, ẩm thực, giáo dục, đời sống và thương mại điện tử, phản ánh phạm vi hoạt động đa dạng của cộng đồng sáng tạo nội dung trên TikTok.

    Theo ban tổ chức, vòng bình chọn tại Việt Nam diễn ra từ 12 - 26.10. Người dùng có thể bình chọn cho các ứng viên ở từng hạng mục. Nhà sáng tạo có lượt bình chọn cao nhất sẽ trở thành đại diện Việt Nam tại lễ trao giải khu vực. Danh sách đại diện dự kiến được công bố ngày 9.11.

    Ánh Viên, Võ Tấn Phát tranh suất đại diện Việt Nam tại TikTok Awards 2026 - Ảnh 2.

    Ở hạng mục Nhà sáng tạo nội dung Thể thao của năm, cựu tuyển thủ bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên góp mặt cùng Vương Văn Anh, Nguyễn Vũ Minh Nhật...

    Ảnh: TIKTOK CUNG CẤP

    Ánh Viên, Võ Tấn Phát tranh suất đại diện Việt Nam tại TikTok Awards 2026 - Ảnh 3.

    Ninh Anh Bùi, Ciin, Đặng Thu Hà... cùng tranh đề cử Nhà sáng tạo nội dung của năm

    Ảnh: TIKTOK CUNG CẤP

    Ánh Viên, Võ Tấn Phát tranh suất đại diện Việt Nam tại TikTok Awards 2026 - Ảnh 4.

    Võ Tấn Phát được cư dân mạng ưu ái gọi "tổng tài" cùng các nhà sáng tạo nội dung góp mặt tại hạng mục Video nổi tiếng của năm

    Ảnh: TIKTOK CUNG CẤP

    Người dùng có thể tham gia bình chọn bằng cách đăng nhập TikTok, tìm kiếm từ khóa #TikTokAwardsSEA hoặc truy cập trang bình chọn chính thức trên ứng dụng. Mỗi tài khoản có ít nhất 15 lượt bình chọn mỗi ngày và có thể sử dụng nhiều lượt cho cùng một ứng viên hoặc hạng mục.

    Ông Angga Anugrah Putra, Giám đốc Vận hành nội dung TikTok Đông Nam Á, cho biết các xu hướng trên nền tảng có thể khơi nguồn cho những câu chuyện, dấu ấn văn hóa và tác động tích cực ngoài đời thực. Theo ông, giải thưởng tạo thêm cơ hội để các nhà sáng tạo trong khu vực kết nối với công chúng và lan tỏa những giá trị tích cực.

    Việc mở rộng TikTok Awards lên quy mô Đông Nam Á diễn ra trong bối cảnh nhà sáng tạo nội dung ngày càng có ảnh hưởng đến lĩnh vực văn hóa, giải trí. Không chỉ tạo xu hướng trên mạng xã hội, họ còn góp phần đưa âm nhạc, thời trang và các sản phẩm giải trí đến gần hơn với công chúng trẻ.

    Lễ trao giải dự kiến diễn ra tại Bali, Indonesia, ngày 27.11.2026.

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